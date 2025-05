George Clooney fue nominado por primera vez a los Premios Tony: “Es emocionante”

Este jueves, George Clooney recibió su primera nominación a los Premios Tony, los galardones que reconocen la excelencia en el circuito teatral de Broadway, que se entregarán el próximo 8 de junio en el Radio City Music Hall de Nueva York, con Cynthia Erivo como presentadora. El actor de Hollywood fue ternado en la categoría de Mejor interpretación en un papel principal en una obra por su protagónico en Good Night, and Good Luck (Buenas noches, y buena suerte), la adaptación de la película de 2005 que él mismo escribió (junto a Grant Heslov), dirigió y actuó.

“Es emocionante tener cinco nominaciones para esta obra. Para todos los involucrados, esta ha sido una experiencia increíble. No podría estar más orgulloso ni sentirme más afortunado” , expresó Clooney, según consigna The Hollywood Reporter.

George Clooney durante el estreno de Good Night and Good Luck en el Winter Garden Theatre, Nueva York, el pasado 3 de abril Andy Kropa - Invision

La obra, que estrenó el pasado 3 de abril, se centra en la legendaria exposición del periodista de noticias de CBS Edward R. Murrow sobre el senador Joseph McCarthy. En la película, el actor había interpretado al productor de televisión y socio de Murrow, Fred Friend, mientras que en las tablas de Broadway, Clooney se promovió al papel protagónico, que anteriormente había estado en manos de David Strathairn.

“No he hecho una obra en 40 años, así que es aterrador” , había reconocido el actor y director durante una rueda de prensa en La Gran Manzana, según recogió la agencia de noticias Reuters.

Sus nervios no solo tenían que ver con haber pasado tanto tiempo fuera de los escenarios sino, según él mismo admitió, con lo difícil que le resulta recordar un libreto a su edad, especialmente con once monólogos por delante. “ Memorizar las líneas ha sido una pesadilla (...) ¡No recuerdo los nombres de mis hijos! ¡Tengo 63!”, bromeó Clooney durante su paso por The Late Show with Stephen Colbert a mediados de febrero. “Es raro. En E.R. Emergencias hacíamos 12 páginas diarias de diálogo médico. Lo mirabas por la mañana y decías: ‘¡Está bien, vamos!‘. Ahora, te hacés mayor y no podés recordar nada. Decís: ‘¿Qué me pasa? Bueno, no bebas vino esta noche’”, agregó entre risas.

George Clooney y Grant Heslov en el Winter Garden Theater de Nueva York NYT

Pero Clooney no fue la única estrella que recibió su primera nominación a los Tony . También lo hicieron la ex cantante de Pussycat Dolls Nicole Scherzinger por su rol en Sunset Boulevard; Sarah Snook -conocida por su trabajo en Succession- por su protagónico en El retrato de Dorian Gray; Bob Odenkirk -el abogado de Breaking Bad y Better Call Saul- por su papel en Glengarry Glen Ross y Mia Farrow, por The Roommate.

Decepciones

Sin embargo, hubo algunas figuras reconocidas que se quedaron fuera de competencia , como Denzel Washington y Jake Gyllenhaal, que encabezan el reparto de Otelo, una de las producciones más caras de Broadway; Robert Downey Jr., cuyo debut en Broadway, McNeal, no recibió ninguna nominación; Idina Menzel, protagonista del nuevo musical Redwood; el cantante de los Jonas Brothers Nick Jonas, con The Last Five Years; David Hyde Pierce, que tampoco fue ternado por su rol en Pirates! The Penzance Musical; o Rachel Zegler y Kit Connor, que no fueron considerados por su performance en Romeo + Julieta.

Los musicales Buena Vista Social Club, Death Becomes Her y Maybe Happy Ending son los que lideran la lista con 10 nominaciones cada uno de cara a la 78ª edición de los Premios Tony. La categoría principal, Mejor obra, incluye a English, The Hills of California, John Proctor Is The Villain, Oh Mary! y Purpose.

Audra McDonald recibió su undécima nominación -por su papel de Rose en Gypsy- y se convirtió en la artista con más nominaciones en la historia de los Premios Tony. Asimismo, Harvey Fierstein será reconocido con un premio a la trayectoria, mientras que Celia Keenan-Bolger recibirá el Premio Tony Isabelle Stevenson 2025 por su labor de defensa de las artes.