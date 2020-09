German Tripel y Florencia Otero, como conviven pueden convivir también en un escenario sin barbijos Fuente: Archivo - Crédito: Daniel Jayo

La mística que los envuelve parece fluir en el aire, se enciende la cámara, y esa sinergia atraviesa los espejos negros que dan vida a la videoconferencia para que la distancia física del aislamiento sanitario y el distanciamiento social se evapore en el éter. Florencia Otero y Germán Tripel se acomodan en la intimidad de su casa, en un perfecto encuadre en pantalla.

¿Será casual ese equipamiento o fue armado debido a la pandemia y la necesidad de trabajar desde casa? Y aunque Tripa sea reticente a utilizar algunos vocablos de moda, ambos saben que "reinventarse" se les hizo un arte. "Eran cosas que teníamos en casa sin usar y cuando empezó a pasar esto nos llamaron para hacer un show vía Zoom, y supimos que en adelante muchos shows se harían así", contó Flor. "Como actores y músicos, nuestra naturaleza es reinventarnos, desde la música, desde el arte y desde el teatro", agregó su esposo.

Tanto fue así, que en junio Tripel fue el primer artista en volver a realizar un show desde las tablas de un teatro argentino. "Fui el primero en hacerlo desde un teatro en vivo, en medio de esta pandemia, cuando se abrió este primer protocolo en El Picadero. Siempre de alguna manera ese teatro está en la vanguardia, tiene mucha historia de rebeldía positiva. Era donde se juntaban los actores y las actrices en la última dictadura cívico-militar para escapar de la represión y expresar libremente lo que pensaban, y producir las obras que querían hacer y en otras salas no se permitían. Cuando se enteraron, tiraron una molotov y quemaron el teatro. Nosotros en 2012 lo reabrimos con Forever Young y después pasó esta especie de represión trunca que nos generó el coronavirus, y volvió a abrir El Picadero con un streaming y yo tuve el placer de ser el protagonista. Siempre está luchando contra las cosas que nos toca vivir", sostuvo Tripel.

Mañana, también en El Picadero ocurrirá otro hecho histórico, donde el teatro musical volverá a la escena porteña cuando Florencia y Germán protagonicen por una única noche Los últimos cinco años, una obra de Broadway autoría de Jason Robert Brown. Serán los primeros artistas de América latina en volver a pisar un escenario en este género. La pareja, movilizada por cómo el Covid-19 obligó a bajar los telones, decidió encarar la difícil tarea de que el teatro musical vuelva a respirar. Tienen a su favor el protocolo que permite a cónyuges actuar sin distanciamiento social, así comenzaron a soñar este proyecto que ocurrirá en vivo y se podrá ver vía streaming en todo el mundo a través de PlateaLIVE.

Con respecto de esos inicios de pandemia, Flor lo recuerda con claridad: "Fuimos mutando lo que íbamos sintiendo en base a lo que iba pasando. Al principio fue como un agradecimiento el poder descansar un poco, y al segundo mes ya fue un poco más complejo y empezamos a tener miedo. Nuestro trabajo no tiene constancia, por lo cual uno tiene que estar activo todo el tiempo para que las cosas sucedan y poder vivir. Con el primer show de Germán nos empezamos a quitar un poquito el miedo, sabiendo que había salido bien y que si nos cuidábamos todos iba a funcionar y podíamos empezar a pensar en convivir con esto. Y así subimos la apuesta y nos metimos en esta idea loca de pensar en una obra, que es de a dos y con un solo músico en esta formación. Por ser convivientes podemos actuar sin barbijo así que nos pareció una gran idea comprar los derechos junto a Valentina Berger, de Go Broadway".

La dupla trabajará bajo la dirección de Juan Álvarez Prado, quien ya dirigió la obra en tres versiones previas, proyecto por el cual Tripel fue nominado al premio ACE, en 2010. El maestro Hernán Matorra estará a cargo de la dirección musical y de acompañar a los actores en el piano ese día, desde la sala. Con respecto al protocolo que les permite actuar juntos por convivir, también les plantea el desafío de reformular una obra distinta a la que han protagonizado en otras ocasiones. Pueden ensayar la parte artística pero no pueden hacer lo mismo con lo técnico. No tuvieron todos los ensayos de cámaras, luces y sonido, cosas que deben pasar cuando se produce una obra musical.

Al respecto, Germán agregó: "No pensé otra manera de hacerlo, no pensé en grabarlo y después pasarlo, me parecía raro, me parecía que justamente si queríamos hacer algo en vivo, tenía que ser en vivo. Aunque va a ser bastante más riesgoso porque es mucho más complejo de cantar, de tocar, de actuar y perdimos ese training también. Además como estamos todos bajo tanto protocolo no podemos juntarnos todos los días, tenemos que ir haciéndolo espaciado, con cierta distancia, con un montón de cosas que hay que respetar. Es en vivo, comenzaremos a las 21. Lo que tiene de bueno el streaming de PlateaNet del Picadero es que comienza 15 minutos antes, te da tiempo a conectarte y resolver cualquier cuestión técnica".

El género musical y todo lo que esté ligado a la cultura y el espectáculo atraviesa una crisis descomunal, y Otero y Tripel no son ajenos a esta realidad. "Hoy es muy difícil pensar al teatro musical fuera de esta situación que estamos viviendo -sostuvo Florencia y prosiguió- Creo que también este momento nos puso a todos en un lugar muy parecido, más parecido a la equidad que otra cosa, y que nos puso ahí a decir 'ok no importa cuándo te formaste, ni cuánto hiciste, podemos hacer cosas juntos'. Antes había una cuestión de egos que estaba medio complicada, ojalá que hayamos roto bastantes barreras para que a la hora de volver podamos aprovechar eso arriba de los escenarios".

Por su parte Tripa acotó: "Hace poco escuché que casi el 90% de los actores están sin trabajo. Es muy difícil hacer un musical, sobre todo hacerlo bien. Por eso para nosotros hacer Los últimos cinco años, traer una obra de Broadway, pensar más allá del problema y resolverlo, es muy importante. Levantamos la antorcha para que sea el primer musical en América latina que marque un camino a seguir".

La cita está hecha. El plus lo pondrá la calidad artística de la dupla que sabe atravesar sus propias barreras, superarse, y hasta incursionar en nuevos territorios como la literatura infantil. También durante los meses que llevamos en casa, Flor publicó su primer libro: Nina, el sol y la luna, y Germán participó de la canción de cuna compuesta para su hija como parte del cuento. "De alguna forma el otro siempre está presente, y cuando no está directamente, lo está en esencia porque es tu compañero", expresó la autora.

Cabe destacar que el material fue pensado para que sea inclusivo, y por tal motivo se produjo una versión del mismo traducida a lengua de señas argentina. "Desde el principio siempre la idea era hacerlo de manera inclusiva, pensamos en formato audiolibro y braille también. Cuando hice la canción de cuna quise que se pueda escuchar de otras formas, y también estamos preparando el cuento con la misma interprete, porque para la comunidad sorda es lindo ver a sus representantes y es una forma de inclusión también que ellos puedan trabajar de lo suyo. Por respeto y por apoyo a la comunidad quise que lo hagan intérpretes sordas", enfatizó Otero.

Al preguntarles qué cosas no hacen juntos se ríen con complicidad. Si su vida fuese un musical, sostienen que el tema de cabecera bien podría ser aquel que abría la versión argentina de Rent, obra donde se conocieron en un lejano 2008. Aunque también admiten que la ciclotimia en el medley de Moulin Rouge representa a la perfección la montaña rusa de emociones que envuelve su historia. Toda esa simbiosis se refleja en Flowertrip, el proyecto musical que también comparten y llevan como estandarte.

"FlowerTrip es nuestra marca registrada. Hacemos todo con FlowerTrip, por ejemplo la compra de derechos o el show que hicimos en streaming. Tenemos en mente grabar unos dúos. Flor estuvo grabando sus proyectos solistas, yo iba a empezar a grabar el mío y tenemos un par de temas en el medio que eran de FlowerTrip. El plan era seguir tocando en vivo y en algún momento sacar un disco. Esa era la idea, sacamos unos demos pero nos falta el disco. Ya hay unos protocolos aprobados para ir a grabar a estudios, pero en este momento toda la energía está puesta en la función de Los últimos cinco años. Será más adelante, está en agenda", anticipó Tripel.

El formato digital permite un plus en esta entrevista -y arreglo de luces mediante- Germán Tripel se calzó la guitarra y junto a Florencia Otero interpretaron algunos temas musicales, entre los que sonó uno de Los últimos cinco años y un popurrí histórico coronado por la energía que atravesó la pantalla de este cronista y alimentó estas líneas.

Los últimos cinco años, dirigida por Juan Álvarez Prado, y fue creada en Broadway por Jason Robert Brown. Viernes 11, a las 21, en vivo vía streaming en cualquier parte del mundo.