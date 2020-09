Homero Manzi, homenajeado en un premiada obra teatral que regresa

Manzi, la vida en orsai, con Julia Calvo y Jorge Suárez Fuente: Archivo - Crédito: Mauro Alfieri

"Esta obra es un homenaje a un poeta que hizo un gran aporte a la configuración de una identidad, una idiosincrasia, una forma de ser de los argentinos. Es oportuna en un momento en el que necesitamos creer en nosotros, recuperar valores", sostiene Betty Gambartes, directora de Manzi, la vida en orsai, multipremiado musical estrenado en 2013 que llega ahora a Teatrix en una exclusiva función vía streaming que tendrá lugar mañana, a las 20. "Uno de los temas que más me gustan de Manzi es 'De barro', el que dice 'Y hoy que no vale mi vida / ni este pucho de cigarro / recién sé que son de barro / el desprecio y el rencor'. Es una muestra de cómo Manzi se distanció voluntariamente de los arquetipos del tango, del rencor y el resentimiento que son moneda corriente en el repertorio del género. En lugar de culpar a la mujer, la glorifica".

Escrito por Gambartes, Bernardo Carey y Diego Vila -también a cargo de la dirección musical-, este espectáculo cargado de nostalgia y emociones tiene como protagonistas a Jorge Suárez (en el papel de Manzi), Julia Calvo (como Nelly Omar) y Néstor Caniglia (Cátulo Castillo, Aníbal Troilo), personajes riquísimos y entrañables que llevan adelante una historia de amores prohibidos y compromiso político contada con un lenguaje que refleja el vuelo de la obra del autor de clásicos como "Malena", "Romance de barrio" y "Sur".

"Los argentinos tenemos una tradición cultural que nos dignifica -subraya la directora-. Esta obra, igual que Discepolín y yo, aquella que hicimos hace unos años con Diego Peretti y Roberto Carnaghi, tiene el objetivo de recuperar a esas grandes figuras que la forjaron. En esa búsqueda de la identidad nacional, Manzi termina de algún modo inventándola. Escribe sobre un pasado mítico y lo transforma en una serie de hermosos arquetipos poéticos. Es un trabajo que me dio muchas satisfacciones: tuvo mucho apoyo del público, ganó un montón de premios y, además, Acho Manzi, el hijo de Homero, quedó muy contento con el resultado de nuestro trabajo. Recuerdo que me recibió en su casa, nos sentamos en el living con él, su esposa y su hija, que se llama Malena, y les leí la obra entera. Acho se emocionó y me lo agradeció. Es una de las cosas más lindas que me pasaron con este proyecto".

Actor con más de veinte años de trayectoria en teatro, Jorge Suárez cuenta que su vínculo con Manzi es de vieja data: "Me crié en un restaurante de barrio en Villa Crespo. Mi madre cocinaba para mucha gente y mi papá atendía el salón. Y en la cocina se escuchaba tango todo el día. Recuerdo el programa de Hector Larrea en Rivadavia y también de la radio en la mesita de luz. Mis viejos eran muy fanáticos del género, así que me entro muy rápido, por vía intravenosa. Escuché mucho tangos como 'Sur', 'Malena', 'Fuimos' y 'Parece mentira'. Manzi es una gran figura de la historia nacional, no sólo como poeta, sino también como referente político: empezó en el radicalismo y después se formó con Jauretche, Scalabrini Ortiz y la revista Forja. El cambio que hizo con la llegada del peronismo generó polémicas, pero creo que él respetó sus convicciones. En la obra contamos todo ese camino, su amistad con Aníbal Troilo y la relación clandestina con Nelly Omar. Era, además, un artista muy versátil: escribió con Ulyses Petit de Murat el guión de La guerra gaucha, el gran film de Lucas Demare, por ejemplo. También dirigió dos películas. Es un nombre fundamental de la cultura nacional".

La función que Teatrix pondrá a disposición el viernes fue grabada a cinco cámaras en el Teatro La Comedia, la sala donde en 2013 se estrenó la obra, que luego pasó también por el Tabarís. "Eso es importante porque se puede vibrar con la emoción del público -asegura Julia Calvo, actriz experimentada y ganadora de un Martín Fierro por su papel en la recordada telenovela Padre coraje-. Manzi es un personaje con muchas aristas para contarlo, y la obra trata de aprovechar todas esas facetas. Con Nelly Omar, el personaje que me tocó interpretar, tuvo una relación secreta muy intensa, de amor y admiración mutua. No buscamos la caracterización detallista para que resalte el parecido físico, sino transmitir la idea de una mujer muy empoderada, muy puesta en una época donde los varones dominaban el ambiente del tango. Nelly Omar tuvo una gran personalidad, igual que otras grandes mujeres del tango como Tita Merello y Ada Falcón".

En medio de la profunda crisis que está golpeando al sector, Calvo resalta la importancia de esta nueva modalidad de consumo teatral vía streaming. "No significa que no queremos volver a los escenarios, pero se hizo necesario explorar posibilidades diferentes para subsistir -opina-. Ceo que nunca es bueno renegar de lo nuevo. Yo tuve un muy buen 2019, con Argentina, tierra de amor y venganza en televisión y Después de Casa de muñecas en teatro, pero los ahorros ya se van terminando. Ahora también apareció un monólogo dentro del espectáculo Maestras en pandemia, que enfoca en tono de comedia las vivencias de los docentes en este momento tan particular. Fue mi primera experiencia armando mi propia escenografía, mi vestuario, mi utilería, mi iluminación, el encuadre de la cámara... Y creo salió bien. También voy a grabar un monólogo de Fontanarrosa para la Fundación Sagai. Estamos experimentando. Hoy sí que es todo prueba y error".

Suárez, por su parte, está ensayando una obra dirigida por Santiago Doria que se va a filmar en la sala María Guerrero del Teatro Nacional Cervantes, junto con Osmar Núñez, y espera poder estrenar en enero Lo escucho, pieza dirigida por Carlos Olivieri con Julieta Vallina, Gabriel Goity, Ricardo Cerone y Daniela Pal. "Es muy doloroso el momento que estamos viviendo, con una desocupación muy grande en el sector y una incertidumbre enorme respecto del futuro. Al margen de la pandemia, la situación económica del país ya venía muy mal. Me parece que el Estado va a tener que buscar mecanismos para apoyar de alguna manera a la actividad, sobre todo a los teatros independientes. Esos espacios no pueden desaparecer, son sagrados".

