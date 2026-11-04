La escena más experimental: un cuento de hadas, el Festival Callejón, la última apuesta de Paraíso Club y una “tempestad” en el CETC

Mientras el circuito comercial se juega sus últimas fichas porque ya tiene puesta su mirada en la temporada de verano, en el mapa de la escena alternativa la oferta se expande con varios encuentros de decidida apuesta experimental. En el amplio, diverso y creativo mapa de la escena más ligada a búsquedas por fuera de formatos establecidos en estos días y semanas conviven iniciativas que reúnen a talentosos artistas del teatro, de la danza contemporánea y de la performance de sobrado talento.

Sobre un cuento de hadas no solamente para entendidos

El Festival Perforaciones es un encuentro que se inició a fin del mes pasado, que reúne propuestas de teatro, danza y performances internacionales, que va por su séptima edición. La de esta temporada viene reuniendo a artistas de Brasil, Croacia y de nuestro país. Culmina este fin de semana con un montaje vinculado fuertemente con la agenda LGBTIQ+ en un año en el cual esa temática estuvo presente tanto en la escena comercial (desde Billy Elliot a Secreto en la montaña), en el circuito público (en el Teatro San Martín, en donde en 1990 se estrenó Los invertidos, texto de José González Castillo, se montó Manifestum, con Marilú Marini) como en diversas propuestas del circuito alternativo (Elisa Carricajo, por ejemplo, dirigió Divinas, con la activista travesti Carla Morales Ríos y Adela Buendía; o sigue en cartel una nueva versión de Hedwig y la pulgada furiosa, la ópera rock de culto protagonizada por Nacho Pérez Cortés).

Toma de ensayo de Los entendidos, que se estrena este viernes en Planta Inclán Gentileza

La obra en cuestión del Festival Perforaciones se llama Los entendidos y se presentará en la sala Planta Inclán, de Parque Patricios. La dramaturgia y dirección pertenece a Juanse Rausch, el joven y talentoso creador de Saraos uranistas, la obra que llena las funciones en el Maipo y Las Adoro, la que hace desbordar a El Galpón de Guevara. A días del brutal ataque a personas trans en los bosques de Palermo y el mismo fin de semana de la Marcha del Orgullo del sábado, el texto de esta propuesta pertenece a Celso Curi y José Amícola. El primero es una figura de enorme relevancia en la escena artística y cultural de San Pablo que supo ser productor de Caetano Veloso, que fue procesado en los 70 por atentar contra la moral a raíz de unos artículos dirigidos a lectores homosexuales y quien, en la actualidad, se desempeña como crítico y curador teatral. El segundo es un docente universitario, investigador y conferencista de una impresionante formación académica y autor de más de 20 libros que es considerado como uno de los pioneros de los estudios queer en la Argentina.

Manuel Di Francesco, Celso Curi y Guadalupe Otheguy dialogando con Juanse Rausch en pleno ensayo de Los entendidos Gentileza

Los entendidos se propone construir una ficción de poética propia que apunta a la memoria en un espacio de encuentro, celebración y resistencia basándose en material documental, música en vivo y un vestuario al servicio de un paisaje propio de este cuentos de hadas gay, como lo presentan. Se presentará el viernes, a las 21, y el domingo, con doble función a las 18 y a las 21, y actúan Manuel Di Francesco, Guadalupe Otheguy y el mismo Celso Curi, en la sala Planta Inclán.

Sobre un callejón con varias salidas

Termina el Festival Perforaciones el domingo en la sala de Parque Patricios y, al otro día, el lunes, se inicia la novena edición del Festival Callejón, la maratón de las artes escénicas en Espacio Callejón,en pleno barrio del Abasto, que cuenta con curaduría de Ramiro Bailiarini y Zoilo Garcés.

El hijo de, que dirige Gianluca Zonzini, es una de las opciones del Festival Callejón que comienza el lunes cecilia gamboa - Festival Callejón

Entre la variada paleta de propuestas se producirá el estreno de Cae diagonal/pisa palito, de las bailarines, coreógrafas y performers Milva Leonardi (quien durante esta temporada trabajó en varias propuestas como en el mismo Teatro Colón) y de Abril Lis Varela. La presentan de este modo: “Si usted cree que las cosas fueron mejor antes o que serán mejor después, agarre con sus dos manos un hacha y corte el aire en diagonal. Repito: corte el aire, pero tenga cuidado con las piernas”. Irá el lunes, a las 20, y el martes, a las 22.30.

Esas dos noches también se presentará El hijo de, de Joaquín Moreno Ocampo, dirigida por Gianluca Zonzini, que aborda la historia de Ricardito Elhijovich, un joven actor atravesado por el peso de ser hijo de un reconocido intérprete. En la seguidilla la movida en Callejón continuará con Animal anterior, propuesta coreográfica de las talentosas Denise Groesman y Agostina Luz López; Fronter, dirigida por Florencia Sánchez que se presentó el año pasado como work in progress hasta llegar a su estreno en el marco del mismo encuentro escénico.

Cae diagonal/pisa palito, la propuesta de las bailarines y coreógrafas Milva Leonardi y Abril Lis Varela cecilia gamboa - Festival Callejón

La batería de oferta festivalera se completa con Archivo de proyectos no realizados, propuesta de Nico Sosa llevada a escena por Celia Argüello Rena, Wo Portillo del Rayo y el mismo Nico Sosa. El punto de partida fue el hallazgo de una caja titulada “Proyectos no realizados” en el archivo del Instituto Di Tella, el gran foco de las vanguardias artísticas de la década del 60. A partir de ese material los artistas se proponen reactivar un conjunto de cartas, bocetos e instrucciones de obras que nunca llegaron a existir que se presentarán bajo el formato de una conferencia performática para preguntarse qué resonancias, interrupciones y futuros posibles aún pueden activar en el presente.

Como cierre del Festival Callejón el sábado 14, desde la medianoche, habrá un live set del creador uruguayo Dani Umpi cuya paleta abarca la literatura, las artes plásticas y la música.

Sobre un baile para reinventar el presente

En el mapa de la escena experimental, desde hace cuatro temporadas Paraíso Club, iniciativa autogestiva y asociativa que produce, financia y programa obras escénicas de corte experimental ocupa un lugar clave en el calendario teatral de Buenos Aires. La programación de apertura de temporada de este año fue con una perturbadora y mágica propuesta de teatro documental y político que se llamó Centroamérica, a cargo del grupo mexicano Lagartijas tiradas al sol. La programación de Paraíso Club cerrará el año con Desde que baila, propuesta del talentoso dramaturgo, actor y director Ignacio Sánchez Mestre que se estrenará el jueves 12 en Arthaus, sala ubicada en pleno microcentro porteño.

Su creador la cuenta de este modo: “Marina es una escritora de 75 años que decide dejar de escribir para empezar a bailar. En el camino, un vínculo amoroso a distancia, la relación con su hijo y un nuevo deseo transforman su manera de estar en el mundo. Entre mensajes de WhatsApp, encuentros y desencuentros, una obra sobre el paso del tiempo, los vínculos y la posibilidad de reinventarse a cualquier edad”. La interpretan tres actores de talentos tan diversos como expansivos: María Inés Aldaburu, Walter Jakob y Flor Piterman.

Desde que baila, el último título del ciclo Paraíso Club en la que actúan María Inés Aldaburu, Walter Jakob y Flor Piterman cecilia gamboa - Festival Callejón

Esta obra, en la que el actor, director y dramaturgo vuelve a indagar en los vínculos, se presentará en Arthaus hasta fin de este mes.

Sobre una tormenta en el sótano del Colón

Los entendidos, obra con dramaturgia y dirección de Juanse Rausch que fue el primer título mencionado en esta nota, se presentará en Planta Inclán, sala que dirigen Elisa Carricajo y Juan Onofri Barbato. Este último (talentoso coreógrafo y performer) montó hasta hace pocos días Las ruinas, una acción performática que se presentó en el Centro de Experimentación del Teatro Colón (CETC).

Justamente en ese mágico sótano del maravilloso edificio que suele estar habitado por creadores de la escena experimental se presentará La tempestad, un trabajo de investigación sobre la última obra de Shakespeare, con versión y dirección del músico, compositor y gestor cultural Martín Bauer, el actual director del CETC. Luis Ziembrowski, quien actualmente está protagonizando Esperando a Godot, será Próspero. La expansiva y talentosa Alejandra Flechner, Ariel. A esta lectura performática basada en estos personajes claves de la trama se le sumarán fragmentos de W. H. Auden, de Samuel Beckett y de otras obras de Shakespeare.

Ensayo de una versión de La tempestad que tendrá lugar en el CETC con Luis Ziembrowski y Alejandra Flechner Captura de video

En paralelo, esta versión de La tempestad se propone entrar en diálogo con imágenes de películas de Andrei Tarkovski, Grigori Kózintsev, Béla Tarr y Akira Kurosawa junto a música en vivo que abarcará obras de Iannis Xenakis, Morton Feldman, John Cage, John Luther Adams, Luciano Berio y David Lang. El plantel actoral se completa con Mercedes Mendizábal Beno, Manu Fanego, Max Suen, Julián Larquie Tellarini, Pedro Merlo y Martín Tchira junto a diversos músicos y cantantes. La función de La tempestad en el sótano del Colón tendrá lugar el domingo 15 de noviembre, a las 13.

En tiempos de liquidación por fin de temporada, la escena experimental porteña copa las vidrieras de la cartelera.