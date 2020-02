La música de Star Wars, en un fabuloso concierto en el Teatro Colón

Desde el jueves y hasta hoy se llevan a cabo dos funciones diarias, con localidades agotadas, de proyecciones orquestadas bajo la batuta del brasileño Thiago Tiberio Crédito: Juanjo Bruzza

Disney sigue copando el Tetro Colón. Así como lo hizo con Disney en concierto, el año pasado para esta época, que fue un boom de ventas, anteayer estrenó Star Wars: Una nueva esperanza, en concierto. Se estrenó en la sala principal de nuestro primer coliseo, con un auditorio colmado, el público pudo disfrutar del concierto sinfónico interpretado por la Orquesta Estable del Teatro Colón, bajo la dirección musical del maestro brasileño Thiago Tiberio, mientras en simultáneo se proyectaba la primera y más icónica película de la famosa saga con la banda de sonido compuesta por John Williams, la que en esta parte del continente se conoció como La guerra de las galaxias, en 1977.

Previo al inicio de la función, el foyer del Colón fue escenario de una actividad interactiva entre el público y distintos fanáticos caracterizados de los personajes de la saga ubicados en dos plataformas escénicas sobre las cuales el público accede a tomarse fotografías, mientras que un ensamble de alumnos de la Academia Orquestal del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón acompañan con música en vivo. Esta experiencia también podrá disfrutarse hoy (subtitulada), en dos funciones: a las 14 y a las 20.

Al cierre de esta edición quedaban muy pocas entradas disponibles, que variaban entre los 6000 y 7000 pesos.

Es la continuidad de un convenio entre Disney y el Colón que ya tuvo su primer ensayo el año pasado con Disney en Concierto: sinfonía de películas, con fragmentos de clásicos de Disney -algunos con contacto con la música clásica-, bajo la dirección del mexicano Enrique Arturo Diemecke, aquella vez a cargo de la Filarmónica de Buenos Aires.

Pero esta vez será la propia Orquesta Estable del Colón la responsable de la música en vivo y aunque Diemecke iba a ser, nuevamente, el encargado de conducir el proyecto, finalmente desistió por razones personales y fue sustituido por Thiago Tiberio.

Con una carrera internacional en rápida expansión, el maestro brasileño Thiago Tiberio es un director joven elogiado por su madurez musical, claridad de expresión y técnica precisa. A pedido de Disney dirigió el estreno de Star Wars Live in Concert, en Francia, Portugal y Brasil, así como la versión con orquesta completa de Coco in Concert, en el Festival de Ravinia, el año pasado. Es especialista en sincronización musical en vivo con películas y dirigió orquestas en estudios de grabación de bandas sonoras durante la mayor parte de su carrera. Fusionando su experiencia como director con una galardonada formación como compositor, ha organizado, orquestado y dirigido adaptaciones de conciertos de una variedad de películas, entre ellas Love Actually, The Hunger Games, Cinema Paradiso, The Goonies, Coraline, El diario de Bridget Jones, Get Out, Grease y Twilight.

Es interesante saber que Disney Concerts es la división de otorgamiento de licencias y producción de conciertos de Disney Music Group, el segmento de música de The Walt Disney Company. Esta división produce conciertos y giras, y otorga licencias sobre el contenido visual y la música de Disney a orquestas sinfónicas y presentadores en todo el mundo. Los paquetes de conciertos de Disney Concerts incluyen una variedad de formatos, como conciertos interpretados en vivo mientras se proyecta la película y conciertos de compilaciones temáticas vocales e instrumentales, y abarcan desde interpretaciones de orquestas sinfónicas únicamente instrumentales hasta producciones multimedia que incluyen vocalistas en vivo y coro. Algunos de los títulos actuales incluyen la serie de conciertos de películas de Star Wars (Episodios IV a VII), La Bella y la Bestia, La Sirenita, Fantasía, Pixar en concierto, De Tim Burton: El extraño mundo de Jack, Alicia en el País de las Maravillas, Frozen: Una aventura congelada, Ratatouille, la serie de Los Piratas del Caribe (Episodios I a IV) y Silly Symphonies.(las célebres Sinfonías tontas, cortos animados de la primera etapa creativa de Walt Disney). El año pasado, estos conciertos, en conjunto, realizaron más de 400 interpretaciones en muchas de las salas de conciertos más importantes del mundo, como Lincoln Center, Royal Albert Hall, la Ópera de Sídney, el Foro de Tokio y Hollywood Bowl. Actualmente, se están desarrollando numerosos paquetes de conciertos y producciones de giras nuevos de la cartera de estudios de Disney, lo que incluye a los estudios de animación y de acción real de Disney Pixar, Lucasfilm y Marvel.

Pero la gran protagonista de este megaevento será, sin dudas, la Orquesta Estable del Teatro Colón, una de las agrupaciones sinfónicas más antiguas de la Argentina.

Al ser anunciada, en diciembre del año pasado, la proyección de Star Wars Episodio IV: una nueva esperanza se aseguró que iba a ser acompañada por una "innovadora" actividad llamada "Star Wars Experience, que estaba programada desde el 3 de febrero en el Centro de Experimentación del Teatro Colón y que fue cancelada sin que fuera comunicado, informó Télam.