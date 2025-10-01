LA NACION

La versión argentina de Ricardo III, con Joaquín Furriel como protagonista, estrenó en España y fue ovacionada por el público

Uno de los montajes más exitosos de la escena porteña, que dirige Calixto Bieito, aterrizó en los Teatros del Canal, en Madrid

Joaquín Furriel fue ovacionado en Madrid con su interpretación de Ricardo III en la puesta que dirige Calixto Bieito
Joaquín Furriel como Ricardo III, uno de los grandes villanos creados por Shakespeare: un ser de magnetismo diabólico convertido en mito teatral
El martes 30 de septiembre Furriel se destacó con su interpretación durante el estreno en Madrid de La verdadera historia de Ricardo III, versión libre de Calixto Bieito sobre Ricardo III, de William Shakespeare
Tras su presentación en Madrid, La verdadera historia de Ricardo III —que cuenta, además de Furriel, con un notable elenco integrado por Luis Ziembrowski, Ingrid Pelicori, Belén Blanco, María Figueras, Marcos Montes, Luciano Suardi, Iván Moschner, Luis “Luisón” Herrera y Silvina Sabater—, continuará su gira española en el Teatro Arriaga de Bilbao (entre el 16 y el 19 de octubre)
La pieza de teatro argentino se presenta en el marco de un programa de incentivo cultural desarrollado por el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires llamado "Programaciones cruzadas: Madrid-Buenos Aires/Buenos Aires-Madrid"
Además de Ricardo III, también debutarán en los Teatros del Canal otras producciones argentinas del Complejo Teatral: en la Sala Verde subirá a escena del 3 al 12 de octubre Sansón de las islas, de Gonzalo Demaría con dirección de Emiliano Dionisi y un elenco encabezado por Luciano Castro
El exfutbolista Juampi Sorín asistió a la función junto con su mujer, Sol Alac, y su hija, Elisabetta Cáceres Sorín
“Los espectadores madrileños aplaudiendo de pie a Joaquín Furriel y a todo el elenco representa mucho más que la ovación a una maravillosa obra de teatro”, expresó la ministra de Cultura porteña, Gabriela Ricardes, presente en el evento
