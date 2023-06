Llega a Madrid El fantasma de la ópera con una fuerte presencia argentina

escuchar

MADRID.– El musical más famoso de todos los tiempos, El fantasma de la ópera, tendrá desde octubre su versión española. Durante el verano los artistas ensayarán esta producción; dos de ellos conocen ya el espectáculo a la perfección. Gerónimo Rauch volverá a utilizar la célebre máscara con la que interpretó al protagonista de esta obra en Londres, mientras que Silvia Luchetti también regresa a los escenarios a desplegar su talento, esta vez interpretando a Madame Giry. Además de estos dos artistas argentinos Omar Calicchio, Guido Balzaretti y Ezequiel Salman integran el elenco de esta obra cuya dirección musical será responsabilidad del marplatense Julio Awad .

El fantasma de la ópera vuelve a Madrid para renovar la prolífica cartelera en musicales que posee esta capital. Esta producción se estrenará el 4 de octubre en el elegante teatro UMusic Hotel Teatro Albéniz, dirigido por el italiano Federico Bellone, producido por Letsgo y Amigos para siempre, la empresa de Antonio Banderas y Andrew Lloyd Weber . Basado en la novela homónima del francés Gastón Leroux, el espectáculo cuenta con partituras de Lloyd Webber, letras de los británicos Charles Hart y Richard Stilgoe y libreto de los propios Lloyd Webber y Stilgoe.

El elenco de esta versión se presentó en la fastuosa Sala de Música del Palacio de Fernán Núñez en Madrid donde se conoció que el argentino Gerónimo Rauch será el protagonista, nuevamente, de este musical que había interpretado en el West End londinense. LA NACION le había consultado hace un año al artista si volvería a componer este complejo personaje, así como Jean Valjean: “¡Sí! Ojalá pueda pasar. Los tengo en mí”, decía. Tras conocerse la noticia, Rauch, feliz, expresaba su alegría y decía que en esta ocasión este personaje lo encontraba más maduro. “Tengo una emoción enorme y una gran responsabilidad. Lo haremos con muchísimo respeto. Todavía puedo dar lo mejor de mí”. Talía del Val (Cosette, en Los Miserables, y María, en West Side Story) le dará vida a la joven Christine .

Silvia Luchetti fue Christine en la versión anterior y ahora será Madame Giry

Silvia Luchetti, quien se mudó hace 21 años a España, debutó en los escenarios madrileños precisamente con El fantasma de la ópera, interpretando a Christine . “Pasó en el medio toda una vida. Toda soprano muere por hacer esta obra y para mí es muy especial porque significa también mudarme de país”, dice a LA NACION. Fue el mismísimo Antonio Banderas, con quien trabajó en Company, quien le insistió para que se presentara en las audiciones de este musical : “Ellos me querían ver en el escenario. Yo había pensando tomarme un año sabático, pero no se le puede decir que no a Antonio Banderas. Es muy persuasivo . Tenía razón y se lo voy a agradecer siempre. En la primera audición que hice de Madame Giry dije: «Este papel será mío. Me encanta. Entiendo la obra. Entiendo al personaje». Estrella del musical, Luchetti fue la mismísima María en Sonrisas y lágrimas (o La novicia rebelde). Infatigable, además de las grandes producciones, la actriz, bailarina y cantante alterna con espectáculos más íntimos como Deconstruyendo musicales, que se presentará el 29 de junio en Madrid junto a los músicos Sergio Fulqueris, Tomás Merlo y David Fernández. Su amigo Omar Calicchio, también elegido para dar vida a la producción española El fantasma de la ópera, tendrá una participación en esta fecha.

El talentoso Omar Calicchio emigró hace unos años y ya se está haciendo lugar en el teatro madrileño

Omar Calicchio, de Liniers, prestigioso actor argentino, es capaz de expresarse en un español tan castizo que quien no lo conoce jamás diría que no ha nacido en Madrid . Desde que eligió el Viejo Continente como residencia se lució en la versión española de Kinky Boots, dirigida por Ricky Pashkus, y también en Amaeru, de Carolina Román. “Interpreto a Monsieur Firmin. Mi personaje y mi compañero, Enrique del Portal, le sumamos, en cierto modo, un poco de, no sé si llamarlo comedia, pero sí le damos un poco de aire a tanto dramatismo. La primera audición fue un flechazo. Quedamos los dos, pero ya en ese momento sentí que había algo de frescura por donde íbamos. A mí el humor y la comedia me salen un poco más fácil”, dice Calicchio. En la segunda prueba de las audiciones apareció Banderas: “Estaba en el escenario y él nos dirigió un poco y me dijo: «Te vi bailar». Me reía de nervios, feliz” , dice LA NACION.

Además, Raoul Chagny estará representado por Guido Balzaretti (quien, de este modo dejará el elenco de Querido Evan, en Buenos Aires) y también integra el elenco de 30 personas el virtuoso tenor Ezequiel Salman. “Contamos hoy con una tecnología que antes no teníamos. Hay cosas que hoy se pueden hacer de otra manera. Estamos muy ilusionados. Esta puesta será un poco más gótica que otras”, adelanta Luchetti. Hay en esta producción varios argentinos, además de Rauch se lucirá el director musical Julio Awad (Jesucristo Superstar y Sunset Bulevard, entre otras).

Guido Balzaretti salta de Querido Evan al coprotagónico de El fantasma de la ópera LARDIEZ

Además de la presencia argentina en los escenarios hay otra impronta fundamental en el Teatro Albéniz, aunque no integre esta producción. El abogado platense Beltrán Gambier emprendió una férrea contienda legal que se extendió durante 17 años, una lucha ad honórem, para que la mítica sala no cerrase sus puertas. El letrado, experto en Derecho Administrativo y asesor legal del evento literario Hay Festival Segovia, libró un enfrentamiento quijotesco contra molinos de viento y varias administraciones madrileñas en la que resultó victorioso.

“En esta nueva versión, que promete ser cuidadosamente respetuosa con la original que todos admiramos, nuestro objetivo es tratar de acercarnos al público actual y llegar a los lugares donde la producción anterior no ha podido llegar, sin dejarnos atrás a los seguidores de El fantasma de la ópera de todos estos años”, dijo el director, Bellone, en la presentación para la prensa. La coreografía estará a cargo de Gillian Bruce, el diseño de sonido es de Roc Mateu y la iluminación, de Valerio Tiberi.

El fantasma de la ópera se estrenó en 1986 en Londres y al año siguiente debutó en Broadway donde se representó durante 35 años, y batió en esta plaza un récord de permanencia en cartel. Sin embargo, en febrero pasado este musical bajó el telón para siempre, después de 20 millones de entradas vendidas en el Majestic, que cerró sus puertas por motivos económicos. “Think of Me”, “The Music of the Night” y “The Point of no Return” son algunos de los clásicos que integran este clásico que se ha representado en 186 ciudades, en 21 idiomas y ha cosechado 7 premios Tony y 4 Olivier Awards. Curiosamente, en la Argentina estuvo lejos de ser un suceso. En 2009 fue protagonizada por Carlos Vittori y Juan Pablo Skrt (alternando el papel protagónico), Magalí Sánchez Alleno, Claudia Cota, Nicolás Martinelli y Lucila Gandolfo, entre muchos otros.

El fantasma de la ópera renueva la oferta de musicales en Madrid junto con otros nombres fuertes del género que pronto se estrenarán en la Gran Vía: Chicago, School of Rock y, Los productores y Una rubia muy legal (Legally Blonde), entre otros.