Lo quiero ya: el musical juvenil que une a cinco países

Leni González 22 de agosto de 2020 • 14:37

Dos historias confluyen a partir de hoy, a las 19, hora de la Argentina, y a las 18, hora de Nueva York. Por un lado, la de Lo quiero ya, el musical de Marcelo Caballero, Martín Goldber y Juan Pablo Schapira sobre el ritmo de vida y los fantasmas de los millennials, ganador de dos premios Hugo en 2018. Por otro, la de Cuchame Theatre Co., la compañía formada en 2016 por un grupo de artistas argentinos residentes en Nueva York que buscan tender puentes entre la nutrida producción escénica nacional y el mundo. Detrás del oscuro telón de la pandemia, una oportunidad para acercar distancias y difundir caras nuevas: a partir de hoy, entonces, estará disponible el disfrute de Lo quiero ya en concierto.

"Este es el primer concierto que realiza Cuchame", dice Malcolm March, cofundador de la compañía junto con Carla Costabile, Aksel Tang, Victoria Raigorodsky y Valeria Llaneza, argentinos graduados en AMDA (The American Musical and Dramatic Academy), en Manhattan. "Concierto" porque no es lo mismo que la obra filmada en Buenos Aires, que ofrece la plataforma Teatrix. En este caso, se trata de la interpretación de las canciones de Lo quiero ya por los artistas que la protagonizaron en la Argentina, Uruguay y Colombia, y los que estaban por estrenarla (y no pudieron todavía) en México y Perú. "Si bien en la obra son doce intérpretes más los músicos, en el concierto son 35 para que todos los actores y actrices puedan participar desde sus casas. Además de las canciones, se intercalan entrevistas con el equipo creativo. Es un 'falso vivo' porque son muchas cuestiones técnicas a tener en cuenta, hay un enorme trabajo de edición realizado por la gente de Cuchame", dice Caballero, en esta ocasión, codirector con March.

Descendiente de ingleses por línea paterna, no es un nombre artístico sino el real. Malcolm se fue del país hace seis años gracias a una beca y allí se quedó, primero para trabajar como actor y después de recuperarse de una enfermedad, como director y productor. En Buenos Aires, en El método Kairos, dirigió el musical Título del show, de Hunter Bell y Jeff Bowen. Este año iba a estrenar en el off Broadway Odd man out, el espectáculo de Teatro Ciego que coprodujo con la compañía Theatre C, pero la pandemia se interpuso poco después de presentarla en febrero, en el Consulado argentino.

"Hace unas quince semanas decidimos empezar a hacer algo: una lectura semanal de una obra argentina, leída por actores y actrices latinoamericanos. Se llama Ciclo de Lecturas virtuales y se han leído por Zoom, uniendo once países y 50 artistas, obras de Mario Diament, Juan Paya, Diego Sebastián Oria, Santiago Nader, Belén Pasqualini, entre muchos más. Todo gratis como este primer concierto y los que seguirán", dice March adelantando el próximo: en septiembre, el foco estará en la producción artística de Diego Sebastián Oria, autor y director de exitosos musicales como La Parka y Alicia en Frikiland.

Además de director y productor, March es desde el año pasado, director ejecutivo de HOLA (Hispanic Organization of Latin Actors), una ONG con más de veinte años dedicada al reconocimiento y expansión del trabajo de los artistas latinos en la industria del entretenimiento de los Estados Unidos. Con este embajador, el talento de muchos argentinos podrá, quizás, encontrar nuevos mercados, aún los más competitivos. Por ahora y desde hoy, una fiesta, la del concierto Lo quiero ya: a cantar las canciones compuestas por el maestro Schapira frente a una pantalla sin barreras.

Para agendar

Lo quiero ya. Concierto. Hoy a las 19. Gratis. Por canal de YouTube, el Facebook e Instagram de Cuchame Theatre Co.