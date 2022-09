Los secretos del clan: se estrena el primer musical sobre el accionar criminal de los Puccio

El 23 de agosto de 1985, la policía allanó la residencia que la familia Puccio habitaba en el coqueto casco histórico de San Isidro, la apacible localidad al norte de Buenos Aires. Fue el comienzo del fin para la banda delictiva dedicada al secuestro extorsivo y el crimen, encabezada por Arquímedes Rafael Puccio y en la que también participaba parte de su familia.

En torno a este famoso caso, este martes, en la sala del Regina, se estrenará el musical Los secretos del clan. Con autoría, dirección y actuación de Ezequiel Encinas, quien interpreta a Alejandro Puccio, se trata de la primera aproximación del género a uno de los episodios más relevantes en el historial delictivo de la Argentina . “Hace mucho que esta historia me llama la atención, por eso decidí escribirla, luego de nutrirme de toda la crónica periodística existente”, reconoce Encinas, uno de los representantes de la nueva generación de artistas que aborda el teatro musical desde una multiplicidad de lenguajes.

El clan, film dirigido por Pablo Trapero, y la miniserie Historia de un clan, a cargo de Luis Ortega, fueron algunas aproximaciones en las que la ficción se encargó de darle luz a una historia oscura que impacta por haberse gestado en el seno de una familia de clase media acomodada hasta entonces muy respetable . “Esa gente siente que está haciendo un bien, por eso no se puede hacer una caricatura”, explica Juan Manuel Besteiro, el actor que tiene a su cargo darle vida a Arquímedes Puccio, el personaje central de esta historia, el ideólogo de una trama oscurantista. Besteiro es uno de los más destacados representantes del teatro musical actual , género en el que no solo se desarrolla como actor y cantante, sino también como dramaturgo y director de sus propios materiales.

“Me interesa que los jóvenes mantengan vivas las historias que sucedieron en nuestro país ”, sostiene el director. Allí reside uno de los valores cualitativos de esta propuesta que trae al presente las resonancias que incluyen la lectura política del tema . En concordancia con ese motor en torno a la presencia de una memoria activa interpelante, Juan Manuel Besteiro reconoce que “ Arquímedes Puccio era un peronista de derecha y su accionar es un resabio de la dictadura . Más allá que decía que se enfrentaba a eso, se comportaba con métodos de aquella época”.

La banda liderada por Puccio fue la responsable de los secuestros y asesinatos de los empresarios Ricardo Manoukian, Eduardo Aulet y Emilio Naum. Cuando la policía allanó la vivienda familiar, en el sótano de la propiedad se encontraba privada de su libertad la empresaria Nélida Bollini de Prado. Fue en aquel operativo en el que los agentes policiales se toparon con Alejandro, hijo de Arquímedes, quien era un destacado jugador del seleccionado de rugby e integraba el clan mafioso.

“Por todo lo que significa, hacer este proyecto implica llevarlo a cabo con mucho respeto”, sostiene Encinas. El autor y director, además de nutrirse de la bibliografía disponible, se acercó a gente allegada: “Estuve en contacto con Guillermo Manoukian, hermano de Ricardo, el primer secuestrado, quien está muy interesado por el proyecto”.

A los 22 años, Ezequiel Encinas se formó en el conservatorio de música, paso previo a sus estudios de actuación, y tomó seminarios con Ricky Pashkus. A pesar de su juventud, ya formó parte de producciones de Disney, Netflix y Star+. Próximamente se lo podrá ver en El amor después del amor, la biopic sobre Fito Páez, donde interpreta al músico Pipo Cipolatti .

Juan Manuel Besteiro se formó, entre otros maestros, con Ricardo Bartís, Ricky Pashkus y en la Escuela de Julio Bocca. En Andamio 90, la institución creada por Alejandra Boero, estudió dirección. Por su papel en Cantando sobre la mesa, de Hugo Midón y Carlos Gianni, recibió una nominación como Mejor Actor en los premios Hugo . Además, desarrolla una nutrida actividad docente como profesor de canto.

Además de Encinas y Besteiro, el elenco se completa con Franco Galante, Maia Barrio, Milagros Esquivel, Walter Fauve, Fernando Palladino, Cristian Zeballos, Patricia Imbroglia y Pedro Velázquez. La puesta, en la que prevalecen los sonidos en torno a variaciones sobre el tango y la música electrónica como lenguaje musical , cuenta con un cuerpo de bailarines bajo los lineamientos coreográficos de Melina D’Almeida, mientras que Carla Liguori es la responsable de las letras y la música; y Charly de Hoz está a cargo de la orquestación. “Será interesante el cruce entre una historia como la de los Puccio y nuestra música” , explica el director.

Reconstruir

El caso impactó por la sumatoria de muertes como luctuoso saldo final y por la metodología coercitiva y camuflada en los modos de señores “comunes y corrientes” . Los vecinos de la calle Martín y Omar de San Isidro no conciliaron el sueño durante varias noches al enterarse de las monstruosidades que se cometían en el caserón de esa familia encabezada por el matrimonio de Arquímedes y Epifanía (quien rezaba rigurosamente antes de cada comida) . Estas características hacen que la construcción de los personajes de ficción deba ampararse en un rango de interpretación sutil y sin desbordes.

“A Arquímedes lo siento muy distinto a mí, tenía una energía más baja, a tierra. Como yo soy lo opuesto, lo compongo desde un lugar mucho más introspectivo y sin que se traduzca en el cuerpo el disfrute por lo morboso ”, explica Besteiro, quien además entiende que al personaje “no debo juzgarlo ni tampoco tengo que ponerme en la actitud de ‘voy a hacer el malo’ ”. Para el director Encinas “ Arquímedes sentía que le estaba aportando algo a la sociedad , algo así pensó con Nélida Bollini de Prado, quien era la dueña de una casa de sepelios, y él sostenía que se ocupaba de los cuerpos de los desaparecidos durante la dictadura a los que, supuestamente, hacía enterrar como NN. Pensaba que, con lo que le estaba haciendo a ella, vengaba algo para el país”.

Tanto Besteiro como Encinas reconocen que el abordaje de la temática es un riesgo por lo traumático del hecho . “Hay que hacerlo con mucho respeto”, sostiene el actor que interpreta a Arquímedes. Para el director “ la banda causó mucho dolor y eso no debe dejarse de lado a la hora de mostrar la historia ”.

Con identidad propia

El estreno de Los secretos del clan suma un nuevo título a las producciones musicales de factura y ADN argentino. “Creo que el musical comercial se sostiene en obras compradas afuera, en cambio, el teatro independiente mantiene viva nuestra cultura por tratarse de producciones nacionales”, reconoce Encinas.

Si bien el teatro ha ofrecido proyectos como el musical Eva, de Pedro Orgambide y Alberto Favero y protagonizado por Nacha Guevara, la temática histórica nacional no es lo que abunda: “Hay una tendencia a reflotar temas y personajes del pasado con series como las de Diego Maradona, Carlos Monzón o la reciente Santa Evita, pero me parece que es valioso que en esa búsqueda haya teatro y una obra musical que hable sobre los Puccio , algo innovador, ya que la tendencia se da en cine y en televisión, pero no tanto en teatro”, finaliza Juan Manuel Besteiro.

