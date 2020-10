"Los teatros son seguros", la campaña online que pide la vuelta de la actividad Crédito: Twitter Berliner Ensemble

Antonela Minniti 21 de octubre de 2020 • 15:59

Artistas, productores y trabajadores del teatro y la música se unieron esta tarde para hacer un pedido muy especial: que vuelvan a abrir las salas. Tras el anuncio del gobierno de la provincia de Buenos Aires, que encabeza Axel Kicillof, en donde se determinó que no habrá actividad de entretenimiento en espacios cerrados durante la temporada de verano en la Costa Atlántica, las redes sociales se llenaron de placas solicitando la reapertura urgente de los teatros.

Lali Espósito, Adrián Suar, Carla Peterson, Marco Antonio Caponi, Mercedes Funes, Florencia de la V, Nicolás Francella, Carlos Santamaría, Tomás Rottemberg, Juana Repetto, Sabrina Garciarena, Iliana Calabró, Dalia Gutmann, Flavio Mendoza, Patricia Sosa y Candela Vetrano son algunas de las actrices, actores y referentes que se unieron a la campaña, de la que también participaron salas de distintos puntos del país, ticketeras, productores, técnicos, vestuaristas, maquilladores y miembros del público.

Adrián Suar, Lali Espósito y Nicolás Francella se unieron al pedido por la reapertura de los teatros Crédito: Instagram

"Apertura de los teatros con protocolo ¡YA!", decían las imágenes que se replicaron sin parar en las redes sociales. "La cultura también es salud", agregaban como lema. Además, utilizaron diferentes hashtags que decían "Abran los teatros", "Teatro y música ya", "Teatros abiertos con protocolos", "Los teatros son seguros" y "El teatro y la música son indispensables".

"Los teatros son seguros desde el momento en que se empiezan a habilitar las actividades en espacios cerrados", le dijo a LA NACION el productor Sebastián Blutrach, miembro de Aadet y director del Teatro Nacional Cervantes desde fines de enero. "Nuestros espacios tienen volumen, metros cúbicos y tenemos la posibilidad de hacer protocolos mucho más estrictos que otras actividades", afirmó.

Blutrach contó cuales son los puntos que hacen del teatro y la música actividades seguras. "Primero, por la digitalización por la cual se venden las entradas, podemos tener una buena trazabilidad de los asientos en donde está la gente. Además el público puede mantenerse con barbijos, podemos respetar la distancia social y hacer entradas y salidas como se realiza en los aviones ordenando las filas. No usamos papel para las entradas porque es todo con código QR, todo el tema de alcohol en gel está considerado y sabemos que el público que asiste al teatro es muy organizado también. Para sumar más seguridad estamos trabajando fuertemente en la ventilación de las salas, para poner los filtros adecuados y que haya renovación de aire, entre otras cosas".

"Creo que tenemos que sentarnos con las autoridades a discutir un protocolo y trabajar sobre eso para poder volver, y no decir que no es posible la actividad. Hay que afinar y ver qué es lo que se puede hacer y lo que no. Seguramente habrá espectáculos de gran formato que no se podrán realizar en este momento", reflexionó. "La vuelta a los teatros es importante porque es necesario empezar a perder el miedo y dejar muy en claro que no son espacios de contagio. El lugar es amplio y los teatreros hemos demostrado una gran responsabilidad social siempre, esta no va a ser la excepción".

La perspectiva de que no habrá teatro de verano en la Costa Atlántica y las dudas sobre lo que pasará con Villa Carlos Paz y Ciudad de Buenos Aires tendría un efecto demoledor en el sector. Según una nota publicada el domingo pasado en LA NACION, la dimensión de la crisis tiene números concretos: la pandemia hará que a lo largo de este año la actividad teatral de Buenos Aires pierda casi 5 millones de espectadores. Un dura realidad para un amplio sector (actores, dramaturgos, bailarines y directores, pero también productores, agentes de prensa, vestuaristas, acomodadores, iluminadores...) que, se estima, congrega a 40.000 trabajadores que desde marzo perdieron sus fuentes laborales y no saben cuándo podrán recuperarlas.

