Lucía Galán se despide de Hello Dolly!, y ya tiene quien la reemplace

30 de enero de 2020 • 16:12

Con motivo del inicio de una nueva gira de los Pimpinela, Lucía Galán se ve obligada a dejar, a partir de marzo, el éxito teatral Hello Dolly!, que actualmente se presenta en el teatro Ópera. Según pudo saber LA NACION, en su lugar ingresará, el 19 de marzo, la consagrada Karina K.

Recordemos que cuando se encontraban armando el proyecto de la adaptación, los productores Leo Cifelli y Ángel Mahler mencionaban a Galán como la artista "ideal" para el papel y finalmente, tras algunos retrasos, se pudo concretar su protagónico en la puesta dirigida por Arturo Puig.

Hello, Dolly!, el musical de Michael Stewart y Jerry Herman, se estrenó en Broadway en 1964 y fue comandado por figuras como Carol Channing, Ethel Merman, Mary Martin, Ginger Rogers, Pearl Bailey, Dorothy Lamour, Yvonne de Carlo, Concha Velasco, y Bette Midler.

En diciembre, en diálogo con LA NACION, Lucía se mostraba muy entusiasmada por abordar el proyecto, pero ya adelantaba que las giras de Pimpinela serían un factor determinante respecto a su continuidad en la puesta.

La prolífica actriz se pondrá al frente de la adaptación del clásico de Broadway a partir de marzo Fuente: Archivo

"Es difícil para mí por las giras de Pimpinela. Ya me habían ofrecido otras obras, pero no se dio o no me entusiasmó la idea o no era el momento. Pero tenía muy fresco Hello, Dolly! porque lo había visto con Bette Midler en Broadway tres o cuatro veces. Junto con Barbra Streisand [quien protagonizó a Dolly Levi en la película dirigida por Gene Kelly] son mis dos ídolas y justo las dos hicieron a Dolly. Esto comenzó el año pasado. Se acercaron a la oficina Ángel y Leo a hablar con nosotros y comentarnos la propuesta", detalló, para luego añadir lo complejo que iba a resultar para ella cumplir con ambos compromisos.

"Es difícil coordinar por la forma en la que se trabaja acá. Pero nos fijamos nuestra agenda, fechas de conciertos, giras, funciones, y finalmente se pudo dar", le contaba Lucía a este medio.

En cuanto a Karina K, la artista es parte del elenco de la comedia ¿Qué hacemos con Walter?, que bajará de cartel el 9 de marzo. Por eso, su "pase" a Hello, Dolly! no será un inconveniente y, de acuerdo a lo que pudo saber LA NACION, la actriz comenzará esta semana con los ensayos del musical.