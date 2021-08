Luz testigo: cinco obras breves tan brillantes como sencillas

★★★★ Dramaturgia: Tomás Afán, Marina Artigas, Rubén de la Torre, Julián Marcove, Agustín Meneses. Intérpretes: Ramiro Delgado, Lu Grasso, Silvina Katz, Paula Manzone, Agustín Meneses, Marcelo Pozzi, William Prociuk, María Villar. Dirección: Javier Daulte. Teatro: Espacio Callejón, Humahuaca 3759. Funciones: miércoles, a las 20.30. Duración: 80 minutos.

En pleno contexto pandémico el Espacio Callejón organizó un concurso dramatúrgico del que resultaron ganadores un puñado de texto, cinco en total, que ahora vieron la luz de la mano del dueño de esa sala, el reconocido director Javier Daulte.

Los estrenos de este director oscilan entre los de la avenida Corrientes y los de su propio espacio (con algunas incursiones también en el teatro oficial). En el espacio independiente, en donde ahora acaba de estrenar este nuevo proyecto, suele cubrir él mismo el rol de la autoría, y con ello nos ofrece textos inteligentes, con muchas capas de análisis posibles y siempre giros dramáticos muy eficaces y sorprendentes. Esta vez se percibe que él no está en la dramaturgia pero no por ello deja de verse su estilo en cada uno de los cinco textos que ahora aborda. Si bien cada uno de esos textos son en términos dramatúrgicos autónomos e impecables –algunos juegan más con la comedia y otros tienen una fibra dramática notable–, lo que verdaderamente resalta es el modo en el que el director resuelve tanta diversidad de temas, de estéticas, de lenguajes en un espectáculo que al final resultó ser profundamente orgánico, y no únicamente porque la pandemia sobrevuele la escena.

Su trabajo de director se amalgama con el de dramaturgista y compone así una propuesta que destaca por su brillantez y su simpleza (asistido magníficamente por José Escobar en una escenografía dinámica, realista y minimalista). Como siempre en Daulte hay un juego sobre la propia teatralidad que está puesta en primer plano, con actores que iluminan, dispositivos que recorren y hacen foco de manera intencional en lo que quieren resaltar, con armados y desarmes frente al propio espectador y la composición frente a la platea del nuevo personaje en cuestión. Los actores por su parte juegan muy bien su rol y hacen un trabajo de composición más que atractivo pero sin darle tanta carnadura como para impedirle al espectador que realice el salto que inevitablemente debe hacer como para que una conductora radial sea la hija en otra escena, o una escena de cabaret almodovariano permita luego el hilarante monólogo de Ramiro Delgado.

Claro, ahí asoma Daulte y ofrece datos minúsculos que un espectador atento obtendrá como para ir generando un sentido que hace que Luz testigo tenga valor teatral pero también como manifiesto de una época que ojalá, más temprano que tarde, llegue a su fin.

