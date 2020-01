Mar del Plata: aunque sin director, el teatro Auditorium ya tiene programación

Un instante sin Dios, con Nelson Rueda y Arturo Bonín

A partir de esta semana subirán a escena desde obras consagradas en Buenos Aires, hasta producciones marplatenses, unipersonales y shows musicales, siempre a un precio muy accesible

Todavía sin nuevo director artístico -aunque cueste creerlo-, después de la gestión de Mariano Moro, el teatro Auditorium de Mar de Plata no dio a conocer de manera oficial la programación para la temporada 2020. Sin embargo, para el viernes ya había trascendido gran parte de la oferta de espectáculos para este verano del Centro Provincial de las Artes Teatro Auditorium, dependiente de la subsecretaría de Cultura del flamante ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica a cargo de Augusto Costa (cabe recordar que en la provincia de Buenos Aires no hay Ministerio de Cultura).

En la sala principal Astor Piazzolla, de más de mil butacas, se presentará a partir del viernes 17 la bailarina Mora Godoy con el show Esa mujer es tango, los viernes y sábados a las 21.30, a 600 pesos, y, para los marplatenses, 500. Desde el miércoles próximo, Los Blá Blá, con Tranquimanso deluxe Vol I y II, estarán todos los miércoles y jueves, a las 21.30. Por 300 pesos: dos volúmenes distintos con aproximadamente diez números cada uno, con el propósito de bañar al espectador de una oleada de escenas disparatadas, música, imágenes, la lógica de los Blá Blá, el grupo formado por los talentosos Manuel Fanego, Sebastián Godoy, Pablo Fusco, Julián Lucero, Tincho Lups y Sebastián Furman.

Por otro lado, los martes estarán dedicados a galas de ballet con la compañía marplatense de Magenia Mugica, además de invitados solistas del Teatro Colón y del San Martín, de Buenos Aires.

En la sala Roberto J. Payró, de 432 butacas, se presentan dos obras que tuvieron muy buenas críticas y afluencia de público en Buenos Aires. Después de Muñeca (Discépolo) y La farsa de los ausentes (Arlt), Pompeyo Audivert hizo Trastorno, versión libre de El pasado, de Florencio Sánchez. Dirigida y protagonizada por el mismo Audivert, acompañado por Julieta Carrera, Juan Manuel Correa, Pablo Díaz, Fernando Claudio Khabie, Fernando Naval e Ivana Zacharski. Después de pasar por el Centro Cultural de la Cooperación, en enero irá los miércoles y jueves, a las 21.30. La otra propuesta es Un instante sin Dios, el inquietante thriller psicológico de Daniel Dalmaroni, que se estrenó en el Nün hace exactamente un año, con Arturo Bonín y Nelson Rueda, en un elogiado contrapunto actural. Ahora podrá verse de viernes a domingos, a las 21.30. Un poderoso empresario visita a un veterano sacerdote de una humilde parroquia de frontera para ofrecerle una importantísima donación para su iglesia. Pero la oferta tiene una condición: una confesión. Pero no del feligrés hacia el cura, sino del sacerdote hacia el empresario. ¿Qué es lo que el sacerdote tiene para confesar y por qué es de interés del empresario? Ambas propuestas, con entradas a 500 pesos.

Pompeyo Audivert, en Trastorno

Para solo cien personas, en un ambiente íntimo y no convencional, en la Bodega, los martes, a las 21, se presentará La moribunda, la legendaria obra de Alejandro Urdapilleta, dirigida por Gisela Soledad Cerro, con las actrices Daniela Parrinello Rizzi y Luna Milena Córdoba. A las 23, el mismo día y también por 300 pesos, El monstruo era yo, del inefable Sr. Mikozzi. También habrá shows musicales como PAM (Power Acustic Music), con Jeremías Giménez (guitarra y voz) y Mariano González Castro (batería y percusión), el miércoles próximo, a las 22 ($ 250).

Inspirado en la obra Guitarra negra, de Alfredo Zitarrosa, Fabio Herrera presentará el unipersonal Cuchillazo en plena estupidez, dirigido por Adrián Canale, los jueves a las 21 ($ 300). En tanto, a las 23, seguirá el espectáculo de stand up, Risa o muerte, de Pablo Vasco, experto en el género ($ 250)

En la sala Gregorio Nachman, para 85 personas, podrá verse otro unipersonal con muy buena recepción en el off porteño: Gertrudis, de Fernando Musante y dirección del gran Santiago Doria, con Stella Matute como la madre de Hamlet (sábados a las 23, $ 300). Este particular unipersonal -precuela de la obra de William Shakespeare- invita a echar una mirada de género sobre la Reina de Dinamarca, madre de Hamlet. Escrita especialmente para la actriz, el texto propone dejar a Gertrudis totalmente fuera de su clásico lugar de mujer sospechada -cómplice del posible asesinato de su marido- y la pone como mujer deseante a pesar los mandatos que pesan sobre ella.

Stella Matute vuelve a ser Gertrudis

Los domingos, a las 21, estarán Las encadenadas, de Juan Mako, con Mónica Driollet, Cecile Caillón y Diego Torben. Por su parte, a las 23, de la ascendente Flor Berthold, será el turno de Crisis, con Cecilia Bridi, Abril Mayer, Lucas Calamante, Sebastián Amante y Paula Tapia, dirigidos por Atahualpa Pintos. Ambas por $ 300.

A su vez, en la Nachman, habrá muchos espectáculos de artistas marplatenses como El zapato indómito, de Leo Masliah, dirigida por Sebastián Villar, con Oscar Miño y Marcelo Goñi, los miércoles a las 23. Antes, a las 21, María Cámpora, premiada con el Estrella de mar a Mejor actriz marplatense, presenta La decisión, de Alejandro Robino y dirección de Emiliano Fernández. También ganadora del Estrella de mar, vuelve La pipa de la paz, emotiva comedia de Alicia Muñoz, dirigida por María Carreras, con Carlos Vega y Gonzalo Pedalino, los martes, a las 21. En tanto, a las 23, subirá a escena La libélula, de la autora argentina más representada en 2019, Patricia Suárez, y dirección de Paula Calleja.

Hamlet en uno, unipersonal de Daniel Lambertini, irá los jueves a las 21; seguido por La boliviana, de Luciana Giordano, con Ana Juárez y Natalia López, a las 23. Y los viernes a las 21, Tu falta de querer, por la compañía Cadena de Caracoles y dirección de Leo Rizzi.

Finalizadas sus funciones el pasado diciembre, el anterior director del Auditorium, el actor y director teatral Mariano Moro, dijo a LA NACION que "fue un verdadero honor hacerme cargo de la gestión". "Fue un auténtico aprendizaje e hicimos muchas cosas que me gustaron, con muchísimas obras. Me sentí querido y muy acompañado por el gobierno de esta ciudad, y estoy muy agradecido a la gestión de María Eugenia Vidal por haberme convocado. A la nueva gestión, le deseo lo mejor y espero lo mejor para este teatro que quiero mucho. Si bien no ha sido designado aun, por ahora continúa el director ejecutivo anterior (Sebastián Oberti), que es de planta. Sé que la programación se está armando, pero todavía falta coordinarla y el visto bueno de la actual administración. De eso mucho no quiero ni puedo comentar. Espero que se encarrile y que vaya bien. Siempre es un tema para Mar del Plata en general que cambie el gobierno en diciembre, justo cuando comienza la temporada, y eso suele complicar mucho las cosas en diferentes planos. Esperemos que todo vaya bien".

Hogar de los más importantes eventos culturales de Mar del Plata, el Centro Provincial de las Artes Teatro Auditorium se ha convertido en un núcleo importantísimo para la actividad teatral en la Costa Atlántica. Luego de ser, en noviembre, el epicentro del cada vez más concurrido Festival Internacional de Cine, e incluso en paralelo, presenta una grilla de espectáculos que permiten una alternativa al tipo de obras que La Feliz suele mostrar como su costado más típico. El Auditorium, más allá de atraer -con razón- al turista, lanza desde enero y hacia todo el año un conjunto de espectáculos que refleja la variedad de la experiencia en los escenarios de nuestro país.