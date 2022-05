Mensaje bailado #2, una experiencia intensa que invita a la celebración

Autor y director: Luis Loyola Cano. Intérpretes: Andrea Martínez, Catalina Hannon, Fede González Bethencourt, Lucila Dufau, María Eugenia López, Seba Raffa. Coreografía: Andea Servera. Iluminación: Ricardo Sica. Escenografía y vestuario: Lau Polet. Asistencia de dirección: Fabrizio Centrone, Fausto José Perna. Sala: No Avestruz, Humboldt 1857. Funciones: Viernes, a las 20. Duración: 60 minutos.

Una historia que intenta expresar a seres que padecen una profunda soledad. Se encuentran en una casa en alguna zona costera de la provincia de Buenos Aires. El mar parece ser un ámbito de escape posible en el que pueden aislarse para reencontrarse con ellos mismos. Una mujer alada llega para transmitirles un mensaje bailado y el grupo la acepta. Le permiten convivir juntos, sin conocerla. Y mientras tanto, nosotros, los espectadores, vamos tomando contacto con unas individualidades que nunca terminan de definirse por completo. No sabremos cómo son sus realidades personales o sus grados de parentesco. Sólo los intuimos.

Pero hay algo de ese complejo entramado de relaciones que conmueve. Cada uno de los personajes, con su pequeña historia, logra posibilitarnos imaginar quienes son, qué buscan, cuales son sus derroteros en la vida. Lo que reflejan es una profunda insatisfacción. Viven juntos pero están aislados. A veces pueden encontrarse compartiendo una canción o entablando una relación amorosa que solo perdurará un instante. Lo demás, será convivir con uno mismo y su ritmo personal en un tiempo que no posee ninguna expectativa por desarrollarse. En esas vidas no hay perspectivas de crecimiento. Parecería que no hay señales posibles de vitalidad.

Una escena de Mensaje bailado #2 MARIA HORTON

En un marco escenográfico muy atractivo desarrollado por Lau Polet, esos hombres y mujeres intentan expresarse.

El elenco es muy homogéneo. Intérpretes que manejan con mucha fluidez esos universos internos que les toca recrear y lo hacen con mucha seguridad, hasta con profundidad en algunas situaciones, que son pequeñas, como ellos lo son a la hora de caracterizarlos. Una experiencia intensa, buenas actuaciones y una soledad que por un tiempo, terminado el espectáculo, provocará muchas reflexiones en el espectador.