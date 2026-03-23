Murió Rubens Correa, destacado director teatral y exdirector del Teatro Cervantes

La Asociación Argentina de Actores dio a conocer la triste noticia de la muerte de Rubens Correa, a los 91 años.

Actor, director teatral, dramaturgo, docente y gestor cultural de trato siempre ameno y pendiente de las nuevas generaciones había nacido en Olavarría, el 11 de marzo de 1935. Inició su vocación artística en Azul, donde trabajó en radioteatro y creó el Grupo Teatro Popular Horizonte.

En la década del 50 se trasladó a la ciudad de Buenos Aires para formarse y se integró al grupo Nuevo Teatro, dirigido por Pedro Asquini y Alejandra Boero, del que formó parte entre 1957 y 1970. Ese año se afilió a la Asociación Argentina de Actores y viajó a Nueva York, invitado por el director Carlos Trigo, para sumarse al Grupo 11 al Sur. Con este elenco realizó durante cuatro años una gira internacional con el espectáculo Buenos Aires Hoy, presentándose en más de 20 países y asumiendo también su dirección.

En 1975, Correa regresó a Buenos Aires, donde trabajó como actor en El Proceso, de Kafka, dirigido por Raúl Serrano y desarrolló una intensa labor como docente. En 1981 participó de Teatro Abierto, el acto artístico contra la última dictadura de la cual mañana se cumplen 50 del golpe de Estado.

Entre sus trabajos actorales en teatro se encuentran El territorio del poder, La danza macabra, Sacco y Vanzetti, Polvo púrpura, Los indios estaban cabreros, La valija, Integral Pavlovsky, Sempronio, el peluquero y los hombrecitos, entre otras. Como director, se encargó de las puestas de La malaleche, Aparecido, El bizco, Moreira…!, Inventario, Una mañana sin sol, Sábanas frías, Lazo mecánico familiar, A propósito del tiempo, Rojos globos rojos, Los siete locos, Teresa Batista cansada de guerra, entre muchos otros.

Como gestor cultural, encabezó destacadas gestiones al frente del Instituto Nacional del Teatro y del Teatro Nacional Cervantes, que dirigió desde 2007 hasta 2016, cumpliendo con una de las gestiones más sobresalientes en toda la historia de esa gran sala histórica. Como director general de la sala “sobrevivió” a tres presidentes (Néstor Kirchner, Cristina Kirchner y Mauricio Macri) y a cuatro encargados de Cultura de la Nación (José Nun, Jorge Coscia, Teresa Parodi y Pablo Avelluto). Cuando en 2007 asumió la dirección de la histórica sala, el Cervantes tenía 5452 espectadores. Antes de irse, 220.597.

Noticia en desarrollo