Pepe Cibrián y Ángel Mahler limaron asperezas con la ayuda de Cecilia Milone

Pepe Cibrián y Ángel Mahler, aquellos amigos y socios creativos que crearon hace 30 años Drácula, el musical, están distanciados. O, en verdad, lo estaban hasta ayer, cuando se cumplió el número redondo de aquel kilómetro cero de ese espectáculo icónico. Es que Cecilia Milone, una de las protagonistas del musical, realizó un vivo en su cuenta de Instagram en el que reunió a varios de los integrantes de aquel espectáculo y logró sumar a Cibrián y Mahler para sorpresa de muchos y de ellos mismos.

Durante la charla, dejaron abierta la posibilidad de que Drácula se tome revancha y vuelva en algún momento a un escenario. O, por lo pronto, la posibilidad de que los dos creadores vuelvan a verse las caras. En plan revisionismo histórico, la cosa fue más o menos así. El 29 de agosto de hace 30 años, en el Luna Park, se estrenó Drácula, el icónico trabajo de Pepe Cibrián con música de Ángel Mahler. Aquel que, como en una historia ya conocida, fue un verdadero trampolín en las carreras de Cecilia Milone y Paola Krum, en un trabajo que protagonizaba Juan Rodó y del cual también formaron parte Damián De Santo, Alejandra Radano, Omar Calicchio, Gustavo Monje, Lidia Borda, Graciela Tenenbaum, Marcelo Trepat y Coni Marino.

Gustavo Monje, Cecilia Milone y los padres de esta historia: Àngel Mahler y Pepe Cibrián https://www.instagram.com/tv/CTLne2DAR7E/?utm_medium=copy_link

Desde aquella noche fundacional, el montaje realizó cinco temporadas en el Luna Park (1991 hasta el 2000), otras dos en el Ópera, otras tantas en el Astral. También vinieron las temporadas en Mar del Plata y en Villa Carlos Paz, más 6 giras nacionales, viajes por Chile y Brasil y funciones en Barcelona. Drácula fue visto a lo largo de los años por unos 3.500.000 espectadores y tuvo una recaudación general de 70 millones de dólares. Marcó un hito dentro del mundillo del espectáculo local, de eso no hay dudas.

La última vez que subió a escena fue en 2016, en el teatro Astral. Lo hizo para festejar las bodas de plata del musical y estuvo en cartel mucho más de lo imaginado. La dupla de amigos conformada por Cibrián y Mahler soñó con presentar Drácula en el Teatro Colón para los 25 años del estreno. Pero no, aquello no sucedió como tampoco se concretó su llegada a Broadway. Y el vínculo entre ellos se rompió. “La sociedad Cibrián-Mahler está disuelta y en cualquier separación hay dos visiones”, dijo Mahler.

Del otro lado, Cibrián dijo: “No festejamos los 25 años de Drácula en el Colón porque no me lo dieron para hacer la obra como correspondía”. Y fue más allá: “Ya lo tengo decidido, voy a hacer Drácula a mi manera. Como Ángel no quiere ceder los derechos de la música para reponer la obra, no se va a volver a hacer de la manera original, pero sí de otra”.

Sobre toda esta historia de encuentros y desencuentros habla la nota de Gustavo Lladós que llevó como título “Drácula, el musical: actores enojados, desesperación y un poco de suerte”. En ese mismo artículo, Pepe Cibrían reconocía que a él le encantaría reponerla pero, para que eso suceda, deberían hacer terapia de grupo. “Yo desearía tener un reencuentro con Ángel, pero él no quiere”, reconoció.

Bien, la nota quedó “felizmente” desactualizada. Este domingo vino el reencuentro con el vivo de Instagram. Pasado el momento de anécdotas entre exintegrantes del elencos al que se había sumado Ángel Mahler, apareció Cibrián. “¿Cómo estamos todos? ¿La familia unida?”, preguntó al resto. En la pantalla estaban MIlone y Pepe Monje, dos de los hijos de esta familia con padres separados (como ella misma ironizó). “Me alegra mucho estar juntos a pesar de nuestras diferencias porque lo importante es lo que nos une, no lo que nos desune. Y lo que nos une es una historia, una vida -apuntó emocionado por el reencuentro Cibrián- Son partes de mi vida, los quiero muchísimo. Me he equivocado en cosas, seguramente; pero sé que soy una buena persona. A mis 73 años ya es el momento de dar vuelta la página”.

El musical que fue visto por más de 3 millones de espectadores podría tener su nueva era en tiempos de la postpandemia

Ahí fue cuando Milone retomó la idea de hacer Drácula con la cantidad de músicos y elenco que demanda esta superproducción. ¿Quién lo produciría? El mismo Mahler, “como siempre lo he hecho”, aseguró. Durante el mismo vivo, ya intentaron arreglar una reunión para esta semana. Cibrián le pidió a Milone y Mahler cenar juntos “más allá de lo que hagamos o no” para luego charlar sobre infinidad de anécdotas vinculadas con aquella historia de ficción generadora de verdaderos fanáticos en todos lados.

Como expresión casi anticipatoria de lo que sucedió ayer, Pepe Cibrián, indiscutible figura en la historia musical en la Argentina, había dicho en la nota publicada en LA NACION: “Deberíamos trascender el enojo por el público, porque Drácula ya no es nuestro, es de la gente y forma parte de lo mejor de la historia del teatro argentino”.

Así es como la historia de este conde de Transilvania quizás vuelva a un escenario porteño cuando las condiciones estén dadas, cuando la familia vuelva a juntarse y con parte del elenco histórico que, seguramente, no querrá perderse la nueva fiesta.

