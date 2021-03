Pilar Boyle, la actriz que juega a ser pájaro

Pilar Boyle es actriz, pero mucho más que eso. Participa de obras que se convirtieron en verdaderos fenómenos nacidos en el teatro off pero que migraron en distintas oportunidades hacia la calle Corrientes. Es una de las protagonistas de La Pilarcita, la obra de María Marull que está en cartel desde 2015 y que pese a la pausa del caótico 2020, es muy probable que retome sus funciones a partir de mayo. También forma parte del elenco de Mi hijo solo camina un poco más lento, la pieza del croata Ivor Martinić que Guillermo Cacace dirige desde hace siete años; primero en la sala Apacheta con la luz de la ventana que se filtraba porque la propuesta era de mañana, algo definitivamente intrépido para el teatro independiente y que luego se mudó al Picadero. “Estamos esperando las segundas dosis de la vacuna de nuestros actores mayores para poder empezar a pensar en la vuelta”, cuenta Boyle con cariño porque los “abuelos” de la obra también lo son un poco en la vida real por el amor que fueron generando como grupo.

Pilar Boyle, en Mi hijo solo camina un poco más lento

Pero la noticia más próxima es otra: este sábado y con toda la audacia que implica estrenar en este contexto, el grupo experimental Basamenta, integrado por artistas egresados de la Escuela de Arte Metropolitana (EMAD) –que además cumple diez años de investigaciones teatrales–, comenzarán las funciones de Captura de aves silvestres, en el Teatro Moscú. Se trata del cuarto trabajo de Basamenta y serán ocho funciones presenciales con todos los protocolos necesarios.

“El grupo Basamenta viene trabajando todos temas que me interesan y me interpelan directamente. Aunque ya tienen diez años de recorrido y yo me sumé hace dos, vengo siguiendo de cerca las obras que hacían. De hecho, una de sus obras, Los intérpretes, la vi diez veces. Lo más interesante del grupo es que se trata de un espacio de investigación y de laboratorio sin buscar un resultado; no está la premisa de llegar a algo. La obra que estamos haciendo está en constante mutación. Y eso también es parte del trabajo”, cuenta Boyle.

El grupo que se interesa particularmente por la danza, los movimientos, el cuerpo, la voz, la gimnasia, abandonando un poco lo narrativo para centrarse en lo físico, cuenta con entrenadores que van aportando distintos recursos y elementos para profundizar en las herramientas que tengan disponibles. “Estamos en un universo en el que predomina el naturalismo entonces, a la hora de actuar, tendemos a ir hacia esa zona. En esta pieza estamos investigando sobre las aves. Sabemos la apuesta que estamos haciendo. La obra es poética y el teatro está pasando por un momento raro y duro; tanto para los que lo hacemos como para quienes van. Los factores económicos y los miedos reales se imponen en estos procesos creativos. De alguna manera, nos acostumbramos a este estado pandémico en el que se tiene el barbijo puesto o a mano. Y se adosó ese estrés como algo cotidiano. Eso también es raro para el teatro”, cuenta Boyle que siente que este grupo es su lugar en el mundo porque le permite explorar. “El teatro es un espacio que se está transformando en algo que todavía no lo tenemos claro. Estamos queriendo abrazarnos a cosas viejas, a formas antiguas tratando de encontrar algo nuevo y, en la transición, todas las obras que se estrenen son muy valientes para mí. Algo nuevo está viniendo. Se percibe”.

Pilar Boyle estrena Captura de aves silvestres Santiago Cichero/AFV

Captura de aves silvestres es el espectáculo que están por estrenar, dirigida por Ignacio Torres y con un elenco que completan Natalí Cabovianco, Matías Corradino, Fernando Morales y Florencia González, todos integrantes de Basamenta. “La obra habla de cómo los humanos cuidan a las aves o de cómo las aves intervienen a los humanos. Cómo es ser una persona-ave, cómo es integrar un ave en el cuerpo de una persona. Hay un lugar, un espacio entre el animal y el humano que estamos indagando”, cuenta Boyle.

“No es surrealista la obra pero tenemos habilitado probar en cada función. Y que el teatro sea una experiencia y no algo que busca darle masticado un producto al espectador me parece fascinante. Siempre me interesaron las experiencias mucho más que los resultados. El grupo invita al público a investigar, a jugar. Las personas se olvidaron cómo es jugar. Y yo estoy segura de que la gente en sus casas hace pavadas y después se olvida, hay que retomar ese juego primario. Desde Basamenta proponemos abrazar la incertidumbre en el teatro y en las pruebas que hagamos”.

El año pasado le permitió a Boyle seguir su camino como actriz. Participó de Once Berlín, una de las obras ganadoras del concurso Nuestro Teatro propuesto por el Cervantes y que se puede ver desde su canal de YouTube. Escrita por Florencia Carosia y dirigida por Gabriela Izcovich, Boyle forma parte del elenco que se completa con Gaby Ferrero, Javier Lorenzo, Esteban Meloni, Mónica Raiola y Paula Ransenberg.

Además, formó parte de Ojalá las paredes gritaran, una versión contemporánea y moderna de Hamlet, de Paola Lusardi, que hizo funciones en el Metropolitan y fue parte del último FIBA. Y a las obras mencionadas se sumará en abril el reestreno de Las cuñadas, en Nün Teatro, la comedia en verso de Florencia Naftulewicz que hizo funciones en 2019.

"Siempre me interesaron las experiencias mucho más que los resultados", asegura Boyle Santiago Cichero/AFV

