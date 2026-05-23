HDP-Hijos De Primera: humor anacrónico a cargo de buenos actores

HDP. Hijos De Primera. Autoría: Guillermo Camblor. Dirección: Martino Zaidelis. Intérpretes: Andrea Politti, Jorge “Carna” Crivelli, Laura Cymer, Nacho Toselli y Macarena Suárez. Voces en off: Rubén Stella y Verónica Calvo. Asesor artístico: Rubén D’Audia. Escenografía: Cecilia Zuvialde. Vestuario: Alicia Macchi. Iluminación: Matías Canony. Sala: Teatro Politeama (Paraná 353). Funciones: jueves, a las 20; viernes y sábados, a las 21.30; domingos, a las 19.30. Duración: 80 minutos. Nuestra opinión: regular.

Puede fallar pero, de vez en cuando, el título avisa. La chanza con la sigla es un buen indicio del tipo de comicidad que espera al espectador en búsqueda de un rato divertido. La pregunta sería qué resulta “divertido” en pleno centro porteño en 2026. Por supuesto que cualquier respuesta sobre gustos es inabarcable, pero hablamos de cierta eficacia que, en HDP-Hijos De Primera, está debilitada por un humor anacrónico.

La obra, dividida en tres momentos —atardecer, noche y mañana siguiente—, sucede en el patio/quincho de una casa sin problemas económicos. El dueño de la propiedad y de la fortuna familiar, Víctor, está enfermo y encerrado en su habitación (nunca lo vemos), mientras que sus tres hijos -Raúl, Lara y Tadeo- y su actual pareja —Diana— discuten sobre la herencia. Como los cuatro ya lo daban por muerto, vendieron las propiedades y gastaron antes de tiempo, situación que buscan resolver de la peor manera. Después llegará Lourdes, la hija viajera y espiritual de Diana, que parece la única en sentir afecto sincero por el supuesto moribundo.

Ya en desuso pero no lejano, hubo un tiempo en que se categorizaba a algunas comedias como propias de la temporada veraniega en Mar del Plata o en Carlos Paz, cuando —se suponía— nadie querría complicaciones filosóficas. En esa tonalidad leve se ubica esta obra, a la espera de buenos remates, golpes de efecto y revelaciones, bastante predecibles, de último momento. Los personajes responden a estereotipos: el marido dominado, el vividor que no sirve para nada y la mujer sin escrúpulos que seduce a todos arriba de sus tacos aguja, entre otros. Y que uno de los personajes sea lesbiana no alcanza como aggiornamento y menos como divertimento.

Macarena Suárez y Politti, en HDP... Gentileza

El libro es de Guillermo Camblor, un prolífico autor de televisión, radio y teatro que ha escrito sketches para Sergio Gonal, Nito Artaza y el Gato Peters, entre otros, además de comedias —algunas de ellas dirigidas por René Bertrand— y la última, del año pasado, Bye Bye (coescrita con Sergio Marcos), con dirección de Diego Rinaldi, en la sala Armando Discépolo de La Plata. En cuanto al director, HDP... es su debut teatral ya que se trata de un experimentado cineasta: Martino Zaidelis dirigió las películas La extorsión (con Guillermo Francella), Campamento de mamá y Re loca (ambas con Natalia Oreiro) y, en televisión, varios episodios de El hombre de tu vida, creación de Juan José Campanella. de quien es socio en la productora 100 Bares.

Las actuaciones son incuestionables, se ajustan a este formato con profesionalismo: Jorge “Carna” Crivelli como Raúl, Laura Cymer como Lara, la joven Macarena Suárez como Lourdes y dos que especialmente se destacan, Nacho Toselli en el papel de Tadeo y, en el de Diana, la gran Andrea Politti, actriz que viene de hacer Tirria, con Diego Capusotto y Rafael Spregelburd, y que demuestra otra vez su talento y proeza para la comedia en cualquier escenario y circunstancia.