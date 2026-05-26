Reportan que ahora El Rosco competirá contra Pasapalabra, en otro paso de una guerra millonaria de la TV

Un escándalo legal puso en jaque a Pasapalabra, el programa más visto de la televisión española, y a El Rosco, el segmento en el que dos participantes tienen que responder correctamente todas las preguntas según cada letra del abecedario para ganar una importante suma de dinero, que siempre se emitió al final del programa. Ahora, el Tribunal Superior de España estableció que en realidad son formatos distintos, de dos dueños diferentes, por lo que el canal Antena 3 deberá dejar de emitir la famosa sección de preguntas y respuestas, puesto que no es de su propiedad. A partir de este conflicto legal que incluye muchos millones en el medio, trascendió que El Rosco tendrá su propio programa y competirá cabeza a cabeza con Pasapalabra.

Mientras Pasapalabra pertenece a Atresmedia, el grupo propietario de la señal Antena 3, la cual emite Pasapalabra, el Tribunal Superior determinó que El Rosco es “una creación original de sus autores Roto Luigi Pianta y René Mauricio Loeb, protegida por la Ley de Propiedad Intelectual, cuyos derechos corresponden a MC&F”. A partir del fallo a favor de la compañía holandesa, el medio Informalia reveló que la cadena Mediaset compró los derechos de El Rosco. Eso no es todo, sino que además se informó que está trabajando en un nuevo formato televisivo para incluir el famoso juego.

Según trascendió, Mediaset compró los derechos de El Rosco y trabaja en un nuevo programa

El acuerdo entre Alessandro Salem, el consejero delegado de Mediaset, y MC&F se alcanzó hace un año y medio; sin embargo, según pudo saber El País, recién podía efectivizarse con una sentencia favorable para la compañía holandesa, tal y como terminó sucediendo.

El rosco completo de la argentina que ganó Pasapalabra en España

Si bien aún se desconoce la fecha de estreno o cómo será la dinámica del programa, marcará un cambio de era, puesto que la competencia estará completamente dividida de Pasapalabra y no podrá usar su nombre, puesto que pertenece a otro dueño.

En cuanto a la situación legal, la sentencia determinó además que Antena 3 tiene que dejar de emitir El Rosco. No obstante, está abierta la posibilidad de que pueda seguir haciéndolo si paga una indemnización, cuyo monto aún no fue establecido.

La justicia española determinó que Antena 3 deberá dejar de emitir El Rosco (Foto: Instagram)

Si bien MC&F reclamó una compensación por daños y perjuicios por todos los años que el canal emitió El Rosco sin pagar un solo euro, la justicia estableció que Atresmedia solo es responsable desde el momento en que se le haya informado de que está cometiendo una infracción, es decir, cuando se le notifique la sentencia. Es decir que lo hecho, hecho está.

A partir de esta condición, Antena 3 le aseguró a El País que va a emitir los programas ya grabados —con El Rosco incluido— durante “al menos varias semanas” hasta el momento en el que la sentencia sea ratificada y notificada y se determine la fecha en que se tendrá que modificar el espacio del cual es propietaria la empresa holandesa. Mientras tanto, se encuentran trabajando en los próximos pasos a seguir y están en negociaciones tanto con MC&F como con ITV, compañía británica que fue la que estrenó Pasapalabra en 1996, bajo el nombre de The Alphabet Game. Dijeron que harán una evaluación de la situación y decidirán si discontinuarán el segmento o si abonarán la suma de dinero establecida.