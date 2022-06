Ravioles, una intensa pieza basada en un hecho real

Autores: Gabriel Scavelli, Osvaldo Peluffo. Dirección: Osvaldo Peluffo. Intérpretes: Diana Lelez, Jorge Ribak, Florencia Rey, Gustavo García, Gabriel Scavelli, Gabriel Miner, Liliana Pascale. Arte: Verónika Ayanz Peluffo. Música: Rion Maret. Sala: Espacio Callejón, Humahuaca 3759. Funciones: domingos, a las 13. Duración: 60 minutos.

En el interior de una casa de barrio, Emilia prepara el almuerzo dominical. Es el día de su cumpleaños y ansía reunir a la familia. Llegará su hijo a quien hace tiempo que no ve y ha invitado también a su hermana y su sobrino pero, seguramente, ellos no asistirán. Todo se desarrolla con cierta naturalidad. La acción transcurre en los años 70, en tiempos de la dictadura cívico-militar. A través de una radio encendida no resultará difícil, para muchos. reconocer publicidades de la época.

Pero ese universo tan cotidiano está cargado de extrañeza. Las relaciones entre los integrantes de la familia (la madre, el padre y una niña) demuestran una tensión inusual. De pronto irrumpen en escena dos matones que traen al hijo encapuchado y él expone un estado de salud muy debilitado. De allí en más, el espectador tomará contacto con una historia inesperada, cargada de violencia y donde se develará un pacto realizado entre esta familia y los paramilitares . Hasta una vecina sufrirá las consecuencias de tanto desatino.

Calificada como un “biodrama” la pieza da cuenta de una historia real que aconteció en aquellos años oscuros en los que una familia debió almorzar con los represores de su hijo . Enmarcado en un realismo exasperado, muy bien conducido por el director Osvaldo Peluffo, el espectáculo crece en intensidad develando las verdaderas cualidades de unos personajes que, a través del cuerpo de esos intérpretes, llegan a dar forma a un mundo extremadamente sombrío que provoca mucha conmoción .

Es cierto que resulta poco frecuente observar propuestas de estas características, pero el grupo logra dar forma a un universo que hoy puede resultar extraño, sobre todo para las nuevas generaciones, pero aun merece revisitarse aquel tramo de la historia argentina porque muchas de sus marcas siguen presentes.