Se anunció un nuevo premio a la actividad escénica que lleva el nombre del gran Alfredo Alcón

El amplio menú de galardones que año tras año repara en la actividad teatral local sumó ahora uno nuevo. Se trata del Premio Alfredo Alcón, que desde 2026 otorgará Aadet, la entidad que nuclea a productores y dueños de salas del circuito comercial.

Alcón, quien fuera cinco veces ganador de un Martín Fierro, del Premio Konex de Brillante, del María Guerrero y Cóndor de Plata que se llevó en dos oportunidades y del ACE y el Estrella de Mar de Oro, entre otros tantos galardones, ahora oficia de inspiración para esta nuevo galardón. “Estos premios buscan poner en valor la cartelera porteña, reconocer a sus artistas, creativos y productores, y seguir acercando al público al teatro, para que más personas descubran la emoción y la diversidad de nuestra escena”, apunta la información oficial, dada a conocer este miércoles.

📣 La Asociación Argentina de Empresarios/as Teatrales y Musicales (AADET) anunció la creación de los Premios Alfredo Alcón, una distinción anual para celebrar la excelencia y el talento del teatro comercial argentino.

Con un jurado integrado por 26 personalidades de reconocida trayectoria, el Premio Alfredo Alcón contará con más 20 categorías en competencia. “Queremos consolidar un reconocimiento de referencia para nuestro teatro, que exprese la calidad artística y el talentoso trabajo de productores, elencos y equipos técnicos. Es un homenaje al legado de Alfredo Alcón y, a la vez, una invitación a poner en valor la escena teatral argentina”, afirmó Sebastián Blutrach, presidente de Aadet y dueño del Teatro El Picadero.

“El teatro argentino tiene una historia centenaria que sigue siendo motor de la cultura nacional. Estos premios son una forma de celebrarlo y de acercarlo aún más al público. Apuntamos a que esta distinción llegue para quedarse en el calendario teatral argentino como una referencia anual de nuestra actividad”, señaló por su parte el productor teatral Pablo Kompel, del Paseo La Plaza.

Entre las categorías previstas (comedia, drama, musical, infantil, actuación, dirección y escenografía, entre otras) el público mismo podrá votar a su espectáculo favorito. En los planes de Aadet se estipula que los títulos que competirán por la primera edición del Premio Alfredo Alcón serán los que se hayan estrenado entre agosto de este año y julio de 2026. Al mes siguiente se anunciarán a los nominados y, a las semanas, se hará la ceremonia que se transmitirá por la televisión abierta.

Largas filas de espectadores en el puesto del centro porteño, que tratan de aprovechar las localidades a bajo precio

En paralelo, ayer fue otro supermartes de la campaña Vení al teatro que organiza Aadet, la tentadora gran barata del teatro comercial con descuentos del 60 al 90 por ciento sobre el valor de las entradas. El lugar indicado para dar con las entradas a bajo costo es el puesto Tickets Bs As, que está ubicado en Diagonal Norte con vista directa al Obelisco y rodeado de la gran variedad de salas del circuito comercial en donde se ponen a disposición 83 títulos en cartel para tentar a todos los públicos en salas céntricas como en espacios de Palermo o el Abasto.

Según detallan desde Aadet, ya hay 10 títulos que agotaron las entradas que estaban disponibles. Esta semana hubo filas de más de 150 metros para dar con las tickets en modo oferta. Para agilizar la cosa, la asociación dispuso de 10 asistentes para resolver dudas y las cinco boleterías están abiertas entre las 13 y las 19. En el puesto se entregan bonos a 2000 pesos para el espectáculo elegido en sus funciones de esa misma semana, hasta agotar disponibilidad. Cada martes de octubre se podrán retirar hasta cuatro bonos por persona, presentando siempre el DNI. Ya en la boletería de la sala del espectáculo seleccionado se accede a la entrada con un descuento único que va del 60 al 90 por ciento del valor original.

El martes pasado se abrió la novena edición de esta tentadora campaña

Hasta el momento, las obras preferidas son La función que sale mal, con Diego Reinhold, Héctor Díaz, Freddy Villarreal y Dan Breitman, entre otros; Cuestión de género, con Moria Casán y Jorge Marrale; El jefe del jefe, con Diego PerettiyFederico D’Elía.; Empieza con D / 7 letras, con Eduardo Blanco y Fernanda Metilli; Una Navidad de mierda, que protagonizan Verónica Llinás, Alejo García Pintos, Anita Gutiérrez y Tomás Fonzi; Druk, con Pablo Echarri, Juan Gil Navarro, Osqui Guzmán y Carlos Portaluppi; ¿Quién es quién?, con Luis Brandoni y Soledad Silveyra; Rocky, con Nicolás Vázquez; Viudas e hijas, con Nora Cárpena, María Valenzuela. Sofía Gala Castiglione, María Fernanda Callejón y Gonzalo Urtizberea; y Toc Toc, con Ernesto Claudio, Roberto Antier y Natacha Córdoba, entre otros.

Por lo pronto, para el Premio Alfredo Alcón habrá que esperar hasta agosto del año próximo. Pero para la gran barata del teatro comercial quedan los dos últimos martes de octubre.