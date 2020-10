Por primera vez en su historia, no habrá teatro de verano en Mar del Plata Fuente: Archivo - Crédito: Mauro V. Rizzi

En la conferencia de prensa que dio este lunes, el gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof confirmó que habrá temporada de verano a partir del próximo primero de diciembre, pero dejó en claro que no habrá actividades de entretenimiento en espacios cerrados. Dicho de otro modo, esta vez la ciudad de Mar del Plata, la gran plaza del teatro de verano de la Costa Atlántica, tendrá a todas sus salas cerradas, tal como sucede desde el 20 de marzo. "Una definición que golpea fuerte a nuestra actividad", fue la inmediata reacción del productor Carlos Rottemberg en su cuenta de Twitter.

Lino Patalano, dueño de salas tanto en Mar del Plata como en Buenos Aires, reflexionó sobre lo que acababa de escuchar. "A mí me shockeó, sentí una puñalada en el medio del corazón. Y entiendo que si la cuestión sanitaria sigue así no debería haber teatro, pero estamos en octubre y una medida de este tipo se podría haber anunciado el mes próximo. Esto es como sacar la esperanza, la ilusión de que salga del mar Alfonsina Storni y que todos los dioses del Olimpo se apiaden", le dijo a LA NACION.

"Entiendo que la temporada de verano hubiera sido muy difícil de implementar, pero se podría llevar adelante tomando todas las medidas sanitarias. Y me molesta que se mezclen las cosas: al hablar de actividades en espacios cerrados se mezcla el boliche o el casino con un teatro. El teatro es un rito, es una ceremonia. Así como la gente va, llegado el momento deja la sala. Es como cuando pasó la tragedia de Cromagnón, en que se igualó a todos los espacios artísticos cerrados. Y me preocupa mucho la gente que se queda sin trabajo, me preocupa también el sector del teatro independiente de Mar del Plata. Yo solo tengo la secreta esperanza que si el Gobernador ve datos más alentadores en relación al coronavirus pueda reflexionar sobre la medida que acaba de anunciar. Ahora estamos atentos a lo que pueda suceder en Buenos Aires", apuntó Patalano.

Carlos Rottemberg, en tanto, también reconoció estar en shock. "De todas maneras, decido en este mismo momento seguir dispuesto al diálogo con tal de tener una temporada teatral de verano", señaló. "Mi enemigo es el virus, no las personas. Tenemos que ayudar, apelando a un ingenio sanitario, para que no se rompa el tejido teatral. No soy una persona de quedarme sin palabras, pero esta vez debo reconocer que estoy así. A lo sumo creo que debemos hacer una autocrítica por el hecho de no haber tenido un comunicado conjunto con todas las ramas que intervenimos en esto, aún con los gremios".

Javier Faroni, el mayor productor de obras comerciales del país y persona vinculada con la actual gestión, aseguró a LA NACION: "Es una tristeza enorme, pero estoy convencido de que son momentos muy difíciles. Desde nuestra actividad siempre se puso el ojo en lo sanitario, aunque claramente ya el panorama por delante de un año cerrado es algo devastador para el sector".

La semana pasada, el mismo Rottemberg había aclarado que desde Aadet -entidad que nuclea a las salas comerciales- ya habían solicitado un encuentro con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires "para obtener alguna respuesta directa y certera, si es que existe, o propiciar un intercambio ingenioso para darle factibilidad al protocolo oportunamente presentado, en la búsqueda de recuperar con seguridad sanitaria el regreso al trabajo". La respuesta, si se quiere, llegó ahora.

Este anuncio sucede en una semana tal vez clave para el sector teatral, tanto comercial como independiente de la Ciudad de Buenos Aires. El jueves está planteada una reunión entre representantes del sector con el Ministro de Cultura Enrique Avogadro y con el Ministro de Salud Fernán Quirós. Tanto Patalano como Rottemberg reconocen estar muy pendientes de lo que pueda suceder allí, en medio de un año de cuentas negativas por donde se lo analice.

Hoy mismo, minutos antes de que el ministro de Cultura de la Ciudad mantuviera por Zoom una reunión con miembros de la Comisión de Cultura porteña durante la cual se habló de la emergencia del sector, Artei, la entidad que nuclea a las salas alternativas porteñas, hicieron pública una carta al Jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, en la que vuelve a exponer la grave situación que vive el circuito. Al parecer, Artei también formaría parte de la reunión del jueves con las autoridades porteñas.

