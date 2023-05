Superlunes teatral: el día alternativo ahora se convirtió en una atractiva opción para ver obras de gran calidad

escuchar

La cartelera teatral porteña muestra en esta temporada una singularidad muy significativa. Los días lunes se presentan, en diversos espacios alternativos y comerciales, una interesante variedad de espectáculos, la mayoría de ellos muy calificados por la crítica teatral.

Durante décadas el lunes era considerado como el día en el que descansaban las compañías (obviamente las que desarrollaban teatro comercial) y por eso los espectáculos dentro de ese circuito se estrenaban ese día, algo que permitía que los actores y directores que formaban parte de otros trabajos pudiera asistir a los estrenos de sus compañeros y esto facilitaba el trabajo de divulgación en los medios de prensa, ya sea gráficos, radiales o televisivos.

En las últimas temporadas, según confirman los coordinadores, sobre todo de teatros alternativos, las propuestas que les llegan año a año son tantas que se han visto obligados a programar funciones también este día, con lo cual se abrió otra posibilidad . Hay que tener en cuenta, además, que muchos intérpretes realizan funciones de otras obras en días subsiguientes. Lo que les permite hacer funciones de dos espectáculos por semana.

Según un repaso realizado por LA NACION, las siguientes son las opciones que tienen los espectadores para ver experiencias teatrales en un día que, hasta ahora, era poco habitual a la hora de asistir a alguna experiencia dramática.

Ernesto Claudio y Jean Pierre Noher, dos grandes actores gentileza

El cazador y el buen nazi

El autor Mario Diament concibe una ficción en la que el famoso cazador de nazis Simón Wirsental recibe la inesperada visita en el Centro de Documentación de Viena de Albert Speer, el ex arquitecto y ministro de armamentos de Hitler. ¿Cuál era el motivo de este encuentro? ¿De qué hablaron? ¿Qué se dijeron? ¿Qué diálogo era posible entre un victimario y una víctima del Holocausto? Diament se apoya para la construcción de su historia en una valiosa documentación. La obra está interpretada por Jean-Pierre Noher y Ernesto Claudio. La dirección es responsabilidad de Daniel Marcove.

El Tinglado, Mario Bravo 9483. Lunes, a las 20,30.

Marilú Marini dirigió a Diego Velázquez en Escritor fracasado, de Roberto Arlt Hernán Zenteno - LA NACION

Escritor fracasado

Estrenado en el Teatro Nacional Cervantes en 2017 este trabajo, interpretado por Diego Velázquez bajo la dirección de Marilú Marini, se ha presentado con notable éxito desde entonces. En su momento señaló la crítica de LA NACION: “Para captar la contundencia de los textos era fundamental y necesario un intérprete como Diego Velázquez, que con su actuación permitió que se disfrutara de un lenguaje exquisito, de un amplio vocabulario, de silencios dramáticos y de emociones promovidas por la frustración y la envidia. Un trabajo muy logrado que puso en primer plano las palabras de Roberto Arlt”

Espacio Callejón, Humahuaca 3759. Lunes, a las 21.

Stella Galazzi, en Verano Espacio de la Memoria CC Haroldo Conti

Interpretado por la exquisita actriz Stella Galazzi este sensible texto de Luis Cano, quien también dirige el espectáculo, expone la realidad de una mujer indefensa que sabe ganarse un espacio en un ambiente algo hostil, una sencilla localidad costera en la que una pequeña historia de amor le da fuerza para crecer y sostenerse a través de los años. En su relato la protagonista no solo describe algo del paisaje que la rodea sino que, además, va sintetizando algunos acontecimientos sociales que la conmueven y sobre todo el descubrimiento, siendo adolescente, del amor. Walter llega un verano acompañando a unos familiares que visitan la casa y a los que ella analiza con cierta distancia. Como si en verdad solo formaran parte de un grupo de seres que están más ligados a su abuela.

Teatro del Pueblo, Lavalle 3636. Lunes, a las 20.

Sobresaliente trabajo de Roberto Peloni, en El brote Silvana D. Galdi

La experiencia posee una muy destacada dramaturgia de Emiliano Dionisi, quien como un notable orfebre va creando una filigrana, un entramado de situaciones con los acontecimientos que padece el protagonista, a partir de algunos fragmentos de obras clásicas. Ese material dramatúrgico no puede tener mejor interlocutor que Roberto Peloni, un actor que puede jugar con unos delicados registros físicos y vocales y proyectar sobre la platea un imaginario que le posibilitará al espectador entrar y salir de las múltiples situaciones que recrea. A veces el texto provoca a través del humor y en otras instancias introduce a quien observa en un submundo oscuro, próximo a la locura, pero que no deja de apreciarse, de interesar, debido a la pasión que le imprime Roberto Peloni en su doble papel de actor y personaje, ese hombre tan desventurado que le toca componer.

Teatro del Pueblo, Lavalle 3636. Lunes, a las 21.

Cosa hecha, en El Extranjero gentileza

Cosa hecha

Escrita y dirigida por Ignacio Torres e interpretada por Francisco Bertín, María Canale, Adriana Ferrer, Marcelo Pozzi y Lourdes Varela, esta pieza promueve una severa reflexión sobre la mapaternidad. Según destaca la información del proyecto “Una nueva ley permite adoptar hijos a través de aplicaciones. Córdoba se ha independizado del resto del país. Eso sí: las parejas siguen estallando en amores desaforados y odios viscerales”.

El Extranjero, Valentín Gómez 3378. Lunes a las 20.30.

Navidad sin nieve

Basado en el cuento navideño del escritor cubano Leonardo Padura, el adaptador e intérprete Ricardo Piterbarg, bajo la dirección de Aimé Lezcano, construye una experiencia dramática que se desarrolla en un bar del barrio de San Cristóbal donde recibe una visita inesperada que hace “eco hasta en su propio cuerpo, como la posibilidad de encarnar la fantasía para no volver a ser el mismo”, según se destaca en la información de prensa.

Hasta Trilce, Maza 177. Lunes, a las 22

Los perros, en El Picadero

Los perros

El director Nelson Valente “plantea el concepto ‘el alma oscura de la cotidianeidad’ y se evidencia en esas cenas en las que se llenan los espacios y nadie dice lo que realmente piensa. Pero de pronto un punto de inflexión, alguien grita basta y estallan contundentes monólogos de los cuatro personajes que los exponen con su verdadera identidad”, se destaca en la crítica de LA NACION.

Escrita y dirigida por Nelson Valente el trabajo está interpretado por Lide Uranga, Horacio Marassi, Mayra Homar y Ariel Pérez de María.

Teatro Picadero, Pasaje Santos Discépolo 1857. Lunes a las 20.

Lali González, en Las cosas maravillosas Gerardo Viercovich

Las cosas maravillosas

Se trata de una pieza de Dubcan Macmillan y Jonny Donahoe que tuvo una primera versión el año pasado. Entonces fue interpretada por Peter Lanzani con la dirección de Dalia Elnecavé. Ahora se retorna protagonizada por Laly González dirigida por Mey Scápola y, según se anuncia, será interpretada por diversos actores y actrices en breves temporadas a lo largo del año. Según anticipó LA NACION: “Una lista de todas las cosas maravillosas que hay en el mundo. Todo aquello por lo que vale la pena vivir: esa será la misión del personaje de esta obra con el objetivo de ayudar a su madre a salir de la depresión”. González estará al frente de la obra durante ocho semanas y luego, será reemplazada por Franco Masini, quien está haciendo una notable carrera en España pero regresa al país para asumir el rol de este personaje.

Teatro Metropolitan Comafi, Corrientes 1283. Lunes, a las 19.30.

Enrique Dumont y Leo Trento son Lino y Lena gentileza

Lino y Lena y el tripulante ocioso

La humanidad ya no volverá a ser la misma luego de la llegada del Tripulante Ocioso. En el nuevo orden, Lino y Lena tienen la responsabilidad de proteger el portal, y así garantizar la necesaria diferenciación de clases. Mientras se preparan en su búnker para el inminente ataque, ambos se entretienen jugando y compartiendo parte de su pasado ¿Cómo llegamos los seres humanos a hacernos carne de batallas que, quizás, nos son ajenas?; ¿qué es lo que se requiere para que lleguemos a defenderlas con nuestra propia vida? Estas son las preguntas que se realizan los personajes interpretados por Enrique Dumont y Leo Trento, siguiendo la dramaturgia y dirección de Francisco Luis Barlett.

El Método Kairos, El Salvador 4530. Lunes, a las 21.

Tomás Pol y Adriana Bengoechea, en Remedios, una mujer sin patria Silvana D. Galdi

Esta pieza escrita por Adriana Tursi está interpretada por Adriana Bengoechea con dirección de Corina Fiorilla. En ella se expone la realidad de Remedios de Escalada de San Martín en su viaje dese Mendoza a Buenos Aires. “Desde el punto de vista humano, dramático –explicó su autora a este diario – me pareció de una potencia enorme pero además coincide con que es la última vez que ellos se ven. Ella logra llegar a Buenos Aires, va a vivir unos años más pero no volverán a verse. Remedios muere, San Martín no viene. Ella fallece un 3 de agosto y él recién llega en diciembre a llevarse a su chiquita. Lo primero que me pregunté es, ¿qué pasó? Hay muy poco material sobre esta historia. Se dice, ‘bueno, el hombre estaba con sus temas militares y políticos, por eso no llegó. Ella estaba enferma’. Me parecieron argumentos insuficientes y ese fue el disparador de Remedios, ¿qué pasó en Cuyo?, ¿qué pasó entre ellos dos para hacer esa despedida definitiva y en esas condiciones? Entonces la obra abre una hipótesis de posible conflicto sobre lo que pudo haber pasado en ese matrimonio para que decidieran no volver a verse más y dar por terminada la relación”.

Itaca Complejo Teatro, Humahuaca 4027. Lunes, a las 21.

Lucien Gilabert, Federico Couts y Pedro Velázquez, en Tick Tick... Boom! PATRICIO PIDAL/AFV

Tick Tick… Boom!

Según destaca a información de prensa “no es necesario saber quién fue Jonathan Larson para disfrutar Tick, Tick… Boom! Este musical autobiográfico nos presenta a un Jon seis años antes de la noticia que sacudió al mundo el 25 de enero de 1996: ese día, a tan solo un día del estreno de Rent, muere súbitamente de un aneurisma, sin saber que su obra lo coronaría como uno de los grandes compositores de la historia del teatro musical, ganando el premio Pulitzer y el Tony como mejor musical”.

Tick Tick Boom! le posibilita a espectador conocer la intimidad del proceso creativo de este artista. Su vida y su creación iban en paralelo. En el musical Rent retrató la vida bohemia de un creador en los 90, en donde el Sida era epidemia y la homosexualidad aún seguía siendo un tabú. La pieza está interpretada por Federico Couts, Lucien Gilabert Y Pedro Velázquez, bajo la dirección de Ariel del Mastro

Paseo La Plaza, Corrientes 1660. Los lunes, a las 20.30.