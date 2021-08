Suspenden las funciones de El acompañamiento por un cuadro febril de Luis Brandoni

Este viernes, dos de los éxitos teatrales de la temporada debieron suspender sus funciones por un mismo hecho: el cuadro febril de dos de sus protagonistas, tras aplicarse la segunda dosis de la vacuna contra el Covid-19.

“Comunicamos que hoy se suspenderá la función de El acompañamiento. Ante el cuadro febril que aqueja al actor Luis Brandoni, directamente relacionado a su vacunación en segunda dosis producida en el día de ayer”, informaba Multiteatro, en su cuenta oficial de Twitter. Este sábado, desde la misma red, se informó que “ante el cuadro de salud que continúa afectando” al actor, “también se suspenden las funciones de hoy y mañana”.

“Retomaremos la temporada el próximo miércoles. Disculpas por las molestias ocasionadas a quienes poseen entradas para este fin de semana”, indicaron desde el teatro. Consultado por LA NACION, el productor teatral Carlos Rottemberg indicó que se tomó la decisión de suspender estas funciones a la espera de que el cuadro de Brandoni se revierta.

Este no es el primer traspié que sufre este año el protagonista de la obra de Carlos Gorostiza. Brandoni se contagió de coronavirus el 16 de febrero y tuvo que ser hospitalizado aunque, según aclaró el intérprete, no había tenido síntomas. “Yo estuve haciendo teatro hasta el domingo a la noche con una inmejorable condición física. No sé qué es lo que pasó, pero pasó. No sospeché nunca porque no tenía síntomas”, había expresado.

El 22 de febrero recibió el alta hospitalario para continuar la recuperación en su domicilio. Apenas su estado de salud se lo permitió, volvió a subirse al escenario, junto a su compañero David di Napoli. El acompañamiento se había estrenado hace 40 años en el marco del ciclo Teatro abierto. Desde aquel momento se ha convertido en un clásico del teatro argentino. Esta puesta que dirige el mismo Brandoni se debería haber estrenado hace más de un año, pero la pandemia provocó una larga postergación.

Pero el protagonista de Esperando la carroza no fue el único que se vio obligado a suspender las funciones este viernes. Algo parecido ocurrió con María Leal, una de las actrices que comanda la nueva puesta de Brujas, junto a Moria Casán, Nora Cárpena, Thelma Biral y Sandra Mihanovich.

La actriz, al igual que su colega, recibió la segunda dosis este jueves y el viernes también enfrentó un fuerte cuadro febril. En su caso, informó Rottemberg, ya se encuentra repuesta y, por eso, las funciones previstas para este fin de semana se realizarán sin cambios.

María Leal en escena, junto a sus compañeras Thelma Biral, Sandra Mihanovich, Moria Casán y Nora Cárpena Cris Rego

Leal y Mihanovich se sumaron a este clásico de la cartelera porteña este año, a 30 años de su recordado estreno, para hacerse cargo de los papeles que, en un comienzo, fueron interpretados por la recordada Susana Campos y Graciela Dufau, que no pudo ser de la partida por problemas de salud.

“Durante diez meses estuve encerrada en mi casa, sin ver prácticamente a nadie. Tenía para hacer dos miniseries, pero por la pandemia se fueron postergando. Así que no tenía nada en concreto para hacer. En ese contexto me llama mi representante, Alejandro Vanelli, que se harta de que siempre le diga a todo que no, y me pregunta si me interesaría sumarme al elenco original de Brujas. Yo le dije que sí, para tranquilizarlo. Pero a los cinco minutos volvió a sonar mi teléfono, no el celular sino el particular, y era Carlitos Rottemberg. Y ahí me abrochó de una, porque él te convence de lo que sea. Lo más extraño es que fue su mujer (Karina Pérez Moretto) quien la noche anterior le había sugerido mi nombre”, contó la actriz, antes del reestreno.

LA NACION