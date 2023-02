Sweeney Todd. El barbero demoníaco llega de Canadá para cortar cabezas en Boedo

escuchar

Se trata de unos de los mejores musicales de toda la historia del género y también uno de los más oscuros (no exento por eso de buenas dosis de humor… negro, obviamente). Para los neófitos Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet of Street podría sintetizarse así: como la historia de un barbero inglés vengativo que después de estar encarcelado muchos años –por un crimen que no cometió– asesina a sus clientes con la ayuda de una cómplice más ruin que él, después los cocina y los convierte en pasteles de carne para comercializar en una taberna. En Broadway estos personajes fueron encarnados primero por Len Cariou y la inolvidable Angela Lansbury, en 1979, y luego por Michael Cerveris y la multipremiada Patti LuPone, en 2005. También hubo una traslación al cine, en 2007, a cargo de Tim Burton (¿quién se podría haber interesado más por una historia tan siniestra que el artífice de Beetlejuice, El joven manos de tijera y El cadáver de la novia?), con Johnny Depp y Helena Bonham Carter en los papeles protagónicos. Aquí, en el teatro Maipo, se pudo ver en 2010 una digna versión de la obra, con Julio Chávez y Karina K a la cabeza del elenco, que dirigió Ricky Pashkus y produjo el recordado Lino Patalano.

A partir del próximo domingo, gracias al Department of Canadian Heritage, al Canada Council for the Arts y al Ontario Arts Council, en Buenos Aires se podrá volver a disfrutar de este clásico de Stephen Sondheim (el padre del musical moderno en los Estados Unidos) y Hugh Wheeler. Pero no se tratará de una versión en español sino de una (por primera vez en el país) en su idioma original: el inglés. Se tratará de una experiencia inmersiva concebida e interpretada por la compañía canadiense Talk Is Free Theatre (con base en la ciudad de Barrie y 20 años de trayectoria), que recalará en Timbre 4 (la usina más importante del teatro independiente, ubicada en el corazón de Boedo), que además será gratuita . Al famoso y extenso musical de 210 minutos repartidos en dos actos le antecederá otra obra, The Curious Voyage, de 45 minutos, que oficiará de prólogo y será interpretada en español por actores locales (Hernán Lewkowicz, Nela Fortunato y Javier Kussrow). La singularidad de la propuesta no termina ahí: será en formato site specific y todo transcurrirá en espacios no convencionales del recinto teatral (como un pasillo y un bar internos) y en dos atípicas locaciones aledañas: una barbería y una carnicería.

Antes de su llegada a la Argentina, LA NACION tomó contacto con las cabezas creativas de Talk Is Free Theatre (el CEO de la compañía, Arkady Spivak; el director de The Curious Voyage, Griffin Hewitt; y el director de Sweeney Todd, Mitchell Cushman), a fin de recabar más información sobre la inusual experiencia que ya fue presentada y con sumo éxito en distintas latitudes del mundo.

–¿Por qué The Curious Voyage y Sweeney Todd juntos? ¿Cómo se relacionan ambos espectáculos? ¿Cuál es el nexo?

Griffin Hewitt: –The Curious Voyage es una pieza creada a partir de la historia mítica de The Voyage Home. Sweeney Todd siempre tuvo una calidad mítica e invita a los espectadores a ser parte de ella. Ambas piezas investigan en dónde los personajes están profundamente perdidos y responden a la naturaleza y tradición de contarlas una y otra vez. Estos proyectos juntos crean una jornada épica para el público, a través del tiempo, y lo trasladan a un presente urgente.

–¿De qué trata The Curious Voyage y por qué esta parte de la presentación será en castellano?

G.H: – The Curious Voyage es un viaje por locaciones múltiples que arroja al público en una búsqueda por cierta verdad sobre el significado de hogar. Los espectadores viajan a través de una serie de encuentros misteriosos con personajes extraños que, a su vez, se hacen la misma pregunta sobre el hogar: si existe, y qué serían capaces de hacer para encontrarlo. Nuestro objetivo es crear experiencias mágicas que permitan a las comunidades tener un nuevo punto de vista del mundo. Al ser una obra nueva pudimos adaptarla al espacio a la que la estamos trayendo, de ahí la decisión de trabajar con actores locales y que sea en español. La naturaleza multilingüe de toda la experiencia brinda un interesante intercambio de historias, ideas y formas artísticas entre Canadá y Buenos Aires, lo que nos resulta muy inspirador .

El grupo de actores y creativos de The Curious Voyage NOELIA MARCIA GUEVARA/ AFV

–Definan por favor los alcances de “formato site specific e inmersivo”.

Mitchell Cushman: –Site specific es una práctica que se inspira en el espacio en donde ocurrirá la obra. Las versiones anteriores de Sweeney Todd ocurrieron, por ejemplo, en un espacio subterráneo en Londres, en un restaurante abandonado y hasta en un centro de comida comunitaria. Y cada locación, siempre, tuvo un impacto significativo en la manera en que abordamos la historia. En este caso nos inspiramos en la arquitectura del teatro Timbre 4, así como en el pasillo central y su bar. Estos espacios funcionan como personajes clave para la obra. En cuanto al aspecto inmersivo del proyecto, se refiere a la forma en que los espectadores estarán dentro de la historia a medida que se desarrolla. Desde sentarse en una mesa donde se consumen “pasteles de carne humana” hasta, tal vez, recibir un afeitado del propio Sweeney Todd. El público debe estar listo para ser parte de la acción.

–Muchas puestas de Sweeney Todd recurren a actores-cantantes con training operístico. ¿Cuál es el caso de los intérpretes de esta compañía?

M.C: – Nuestro elenco está formado en su mayoría por actores de teatro de gran trayectoria, con amplia experiencia tanto en musicales como en teatro de texto. Si bien algunos de los miembros de nuestra compañía han tenido cierta experiencia con la ópera, su práctica se basa principalmente en una profunda tradición narrativa teatral, lo cual es fundamental para la profundidad y complejidad de los personajes de Sondheim.

Michael Torontow y Cyrus Lane, de la compañía Talk Is Free, en Sweeney Todd

–Esta es la primera vez que presentan estos espectáculos ante un público de habla no inglesa. ¿Cuál es la expectativa?

Arkady Spivak: –Nuestro recorrido internacional ha sido siempre en ciudades de habla inglesa (de Canadá, los Estados Unidos, Inglaterra y Australia). Durante la pandemia, cuando todos transitamos tiempo en soledad, un mecanismo de rescate fue concentrarnos en cosas más globales. Irónicamente, cuando las personas no tienen un idioma en común, tienden a hablar sobre temas más globales. En pandemia se volvió muy importante imaginar un nuevo mundo sin barreras, incluida la solución de la brecha lingüística para nuestro trabajo participativo. Incluso para seguir operando en Canadá, donde un número cada vez mayor de potenciales audiencias no hablan inglés con fluidez.

–¿Qué es lo que más les interesó de Sweeney Todd, sus valores artísticos o su implicancia social (por aquello de la corrupción inicial que provoca el encarcelamiento del protagonista y la búsqueda posterior de venganza)?

M.C: – Sweeney Todd es realmente una historia atemporal, ya que desafortunadamente los temas de corrupción y venganza siguen vigentes . También hemos sido muy influenciados por los temas de las desigualdades de clase que se viven dentro de la pieza. “Los de arriba servirán a los de abajo” es el texto final que celebran Sweeney y Lovett y fue uno de los principales impulsos que guió el trabajo .

–¿Por qué eligieron específicamente este musical para actuar por primera vez en la Argentina?

A.P: –Sweeney Todd es uno de los mejores, si no el mejor musical jamás creado. Se trata de personas reales, que no son ni buenas ni malas. Los musicales de Stephen Sondheim no son románticos: refuerzan lo absurdo de la forma musical (¿acaso la gente realmente canta cuando se enamora o se desenamora?) y explora temas o propuestas igualmente absurdas. El resultado puede ser emocionante, esencial y profundamente honesto. Pensamos que si finalmente viajaríamos con un espectáculo de grandes dimensiones a un hemisferio diferente, ese tenía que ser un ejemplo definitivo de lo que el formato musical puede ser y provocar.

Artistas canadienses y argentinos trabajando en Timbre 4 NOELIA MARCIA GUEVARA/ AFV

PARA AGENDAR

The Curious Voyage + Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street

Experiencia inmersiva por la compañía Talk Is Free Theatre de Canadá.

Teatro Timbre 4: México 3554. Funciones: domingo 19, martes 21, miércoles 22, jueves 23 y viernes 24, a las 17.

Entradas: gratuitas, con reserva por Alternativa Teatral