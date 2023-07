Taquilla teatral: del furor por José Sacristán al avance de Fuerza Bruta por sobre otro fenómeno de Calle Corrientes

escuchar

Las vacaciones de invierno representan, históricamente, el momento en el cual se produce el pico anual de espectadores, sea el circuito que se analice: comercial, público o alternativo. Y, claro, también de oferta, ya que es cuando salas, productores y elencos estrenan o reponen tanto las obras para los más pequeños como para el público juvenil que está libre de obligaciones escolares. En este contexto, algunos espectáculos aprovechan a sumar funciones para salir en busca de esas audiencias.

En estas semanas de vacaciones de invierno, la avenida Corrientes vive su mejor momento del año Santiago Filipuzzi - Santiago Filipuzzi

Fuerza Bruta, ese grupo que nació en el territorio de las propuestas más experimentales, estrenó ya hace tiempo AVEN, un lugar sin piso, que presentan en la sede de GEBA de Palermo (todo bastante alejado de las grandes marquesinas de la avenida Corrientes). El espectáculo venía haciendo unas 7 funciones semanales pero, llegado este esperado momento para cualquier productor teatral, la semana pasada sumaron horarios e hicieron 12. De revisar las estadísticas de Aadet (la entidad que nuclea a empresarios y dueños de sala del circuito comercial) que dan cuenta de mayor cantidad de espectadores, los resultados de esa jugada están a la vista: la producción de Fuerza Bruta desplazó del segundo lugar a Tootsie , ese verdadero tanque del circuito comercial protagonizado por Nicolás Vázquez y Julieta Nair Calvo acostumbrado a liderar el ranking del top ten entre las propuestas con mayor cantidad de audiencia.

Claro, no hay que olvidar un detalle “revoltoso”: Matilda. Desde junio, para su momento del estreno, esta gran producción con Laura Fernández, Agustín “Soy Rada” Aristarán, José María Listorti y todo ese grupo de maravillosos actores de muy corta edad siempre han liderado la taquilla desplazando de ese primer lugar a Tootsie, que había estrenado meses antes. Y todo indica que hasta que este montaje finalice su temporada, a fin de este mes, el liderazgo no se discute. De hecho, esta semana Matilda llegó a los 120 mil espectadores.

El listado de los 10 espectáculos más vistos en la ciudad de Buenos Aires no ha sufrido sustanciales modificaciones. Le siguen la propuesta de Martín Bossi, la comedia Los Bonobos, Un plan perfecto, el espectáculo de Moldavsky, la comedia dramática Votemos, el espectáculo de teatro musical Piaf y cierra el top ten Parque Lezama. Hace algún tiempo corría el rumor de que la obra que protagoniza Elena Roger iba a terminar su temporada actual, pero claramente no fue así. Lo anunciaron la misma Elena Roger junto a Adrián Suar, productor de Piaf, en un divertido video en el que anticipan que la última función será el 30 de julio para reponer el 16 de agosto. La leyenda continúa.

Mientras todos estos pesos pesados de la escena comercial mueven sus fichas, hay otros dos verdaderos tanque de escala global que están haciendo temporada en Buenos Aires. El primero que llegó a la ciudad fue el Cirque du Soleil. Como no forma parte del Aadet, no hay cifras sobre la performance que está teniendo Bazzar, espectáculo que se ofrece en la Costanera Sur. Claro que a diferencia de las otras oportunidades en los que desembarcó esta verdadera fábrica del entretenimiento en vivo, todo indica que este nuevo montaje no está alcanzando los niveles de audiencia logrados en otras oportunidades. Al cierre de esta nota, por ejemplo, había entradas disponibles para la función de mañana, la de las 16:30, en todo el amplio abanico de sectores y precios.

Diego Topa, un clásico del teatro infantil Gentileza Federico Romero

La otra compañía es la de Disney, que está celebrando su siglo de vida. En el Movistar Arena están presentando Disney on Ice, 100 años de emoción. Seguramente, la semana próxima aparecerá en la tabla de recaudaciones que elabora Aadet. Por lo pronto, en la que da cuenta de lo recaudado en las boleterías de las salas comerciales que programan obras infantiles, conforman este podio Masha y el oso, que se presenta en el Metropolitan; seguido por La Granja de Zenón, en el Astral; y Topa/Es tiempo de jugar, en El Nacional.

En esta semana, por fuera del circuito comercial, la reapertura del Teatro Alvear, después de estar casi una década cerrado, acaparó todas las cámaras la noche del martes cuando se estrenó la obra Edmond en medio de una poblada alfombra roja por la que transitaron varias figuras del espectáculo. El Alvear forma parte del Complejo Teatral de Buenos Aires, que depende del Gobierno porteño. Indudablemente, la nave insignia del Complejo es el Teatro San Martín: en la Casacuberta de dicho teatro, el sábado pasado el actor español José Sacristán, intérprete de fuertes vínculos con nuestro país, como él mismo lo reconoció en su encuentro con la prensa, estrenó Señora de rojo sobre fondo gris, un monólogo basado en la novela homónima de Miguel Delibes.

José Sacristán en la obra Señora de rojo sobre fondo gris Pablo Sarompas

Un día antes del estreno, todas las funciones previstas hasta fin de mes ya estaban agotadas. El mismo viernes, Sacristán hizo su ensayo en la sala Casacuberta, que cuenta con 566 butacas. La dirección del Complejo había decidido no poner a la venta las entradas más laterales a la espera de la llegada del actor para evaluar en conjunto la situación. Acordado el tema de visuales, se decidió poner ese remanente a la venta. En cuestión de horas, ya se habían agotado. Quedó demostrado que a leyenda (en este caso, la de Sacristán) continúa.