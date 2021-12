Teatro de verano: pase sanitario, dos obras canceladas y descuento en las entradas de Pachano

Con los casos positivos de covid de Fátima Flórez y Nito Artaza que implicó la cancelación hasta la semana próxima de los espectáculos que protagonizan en Mar del Plata, la temporada de teatro de verano comenzó con esta noticia que también da cuenta de otra realidad: detrás de todo esto, y como parte de las medidas preventivas que tomaron ambos elencos y las respectivas salas en donde se presentan, está el obsesivo y necesario cuidado que el sector teatral viene desplegando desde el 13 de noviembre del año pasado cuando el público volvió a las salas. En esta nueva etapa de la actividad, despejado el tema del aforo ya que las salas están trabajando al 100 x 100 de sus capacidades, la nueva medida, a las ya establecidas como es el uso del tapabocas, es el control del pase sanitario que da cuenta de la vacunación.

Sobre este aspecto, en Villa Carlos Paz, Aníbal Pachano tomó una postura para el estreno del sábado de Así… vuelvo en la que el reconocido bailarín, coreógrafo y director teatral repasa su trayectoria artística en el Teatro Acuario. Junto a la productora We Latinoamérica Entertainment decidieron que a partir de mañana, cuando se abra la boletería, se aplicará un descuento del 10 por ciento a todos aquellos que presenten el pase sanitario al día.

A comienzos de este año, Pachano tuvo coronavirus y, en julio, debió iniciar un nuevo tratamiento oncológico para paliar el cáncer que lo acecha desde 2017. En el tránsito de todo esto, el creador del grupo Botton Tap y de espectáculos como Tangou, Smoke, Pour la gallery, Varieté para María Elena y Smail, decidido abandonar los escenarios el año próximo. “En un musical ya está: lo di todo. Siento que ahora tengo que jubilar al Pachano bailarín. No me quiero fajar, encorsetar ni operarme. Hasta acá llegué y está bárbaro”, confesó a LA NACION, en una nota realizada en octubre.

De vuelta a Mar del Plata, las noticias que llegan sobre la implementación del pase sanitario son alentadoras. El productor Lino Patalano, desde el teatro Roxy, se transformó en una especie de reportero del debut de Fátima Flores en la sala que gestiona. “Noche memorable, más de mil personas en el centro de arte con sus certificados de vacunación. Una muestra más de que el teatro es y sigue siendo seguro”, dijo desde el hall del teatro, en sus redes. Claro que, a las pocas horas, la imitadora y actriz dio positivo en el control semanal que se le realiza. “Si bien podría volver a hisoparse dentro de 5 días y dar negativo, lo cual le permitiría regresar al trabajo, tanto ella como la producción de Fátima es camaleónica y la Empresa del Teatro Roxy decidieron observar de todas maneras los diez días de total aislamiento tanto para la seguridad de ella como la del elenco, la del personal de la sala y la del público asistente”, explicó ayer la producción en un comunicado. Las funciones se retomarán el 6 de enero. Por su parte, Los 80 están de vuelta, la obra que Artaza encabeza junto a su esposa Cecilia Milone, retomará las funciones el 4 de enero.

Carlos Rottemberg es el dueño de la sala en donde se presenta la dupla Artaza/Milone junto a un numeroso elenco (el productor también es el propietario de otros tantos teatros en Buenos Aires y en La Feliz). “Acá, en Mar del Plata, el pase se está aplicando de manera exitosa con muy buena recepción por parte del espectador. Diría que por cada 100 personas hay alrededor de dos que no pueden ingresar a las salas. Y el que no tiene su certificación, se lo ayuda a buscarla en la aplicación. De no encontrarse y que el asistente insista en que tiene su doble vacunación hemos armado una especie de declaración jurada”, apunta el histórico productor.

En su charla con LA NACION, suma un dato de color: un señor y una señora increparon a la acomodadora pidiéndole a ella su certificación a modo de control en sentido inverso. Inmediatamente, la trabajadora les mostró su credencial que acredita su vacunación e hizo que se acercara a otras acomodadoras que estaban en la sala para que hagan lo mismo. “El sistema de cuidado sirve”, señala quien ayer, como presidente de la cámara que nuclea a las salas comerciales, tuvo una reunión con Salud de la ciudad en la que se acordó implementar el pase en sitios como el Luna Park o el Movistar Arena, lugares con gran capacidad y que sólo será necesario para mayores de 13 años.

📌 Exitosa presentación del certificado de vacunación por parte del público esta noche en el ingreso del teatro Atlas de Mar del Plata para el estreno de “Los 80 están de vuelta”. pic.twitter.com/fNVhuGMfHz — Multiteatro Comafi (@multiteatro) December 26, 2021

La temporada de verano empezó con dos obras en los que se detectaron contagios, es cierto. De todos modos, la buena noticia es el cuidado en que durante todas las etapas de la pandemia demostró, y sigue demostrando, el sector teatral en su conjunto.