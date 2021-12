Teatro Nacional Cervantes, nuevos títulos para una sala en pleno proceso de cambios y cierta incertidumbre

Para el Teatro Nacional Cervantes, el año que termina estuvo marcado por diversas situaciones externas, históricas e internas. En orden planteado, claro está, la pandemia modificó radicalmente los planes del único teatro que depende del Gobierno nacional. En ese marco de obligado distanciamiento, luego de apostar a un interesante ciclo de obras pensadas para ser vistas desde su página, recién en septiembre el Cervantes abrió sus puertas al público con el estreno de La comedia es peligrosa, obra escrita en verso con mucho de vodevil. Un mes antes, había festejado sus 100 años de vida con un acto solo para invitados especiales. Cierra el año con cambios internos en su gestión: Rubén D’Audia, el director general que había asumido en enero del año pasado acompañado por Sebastián Blutrach, a cargo de la programación, renunció. A los pocos días, el Ministerio de Cultura de la Nación, Tristán Bauer, designó a la santafesina Gladis Contreras, como directora general; y a Jorge Dubatti, como vicedirector. En el reportaje que Contreras concedió a LA NACION en noviembre, entre otras cosas, afirmó: “Blutrach es el responsable de todo lo programado y es fundamental que esté”. Pero, a las pocas semanas, esa pieza fundamental, según sus propias palabras, también renunció. En lo formal, habría que aclarar que su partida se hará efectiva cuando culmine este año.

En este contexto tan delicado, la histórica sala anunció mediante una comunicación de prensa su programación para 2022 que, en su gran mayoría, esta compuesta por los títulos de la gestión que encabezó Alejandro Tantanian cuando, a nivel nacional, gobernaba Mauricio Macri. La comedia es peligrosa, el texto de Gonzalo Demaría con dirección de Ciro Zorzoli que se estrenó para el Centenario del Cervantes, hará temporada en el Auditorium de Mar del Plata desde el 13 de enero. Protagonizada por Paola Barrientos, Horacio Acosta, Gaby Ferrero, Javier Lorenzo, Iván Moschner y Julián Rodríguez Rona, entre el numeroso elenco, el elogiado espectáculo tendría que realizar una gira por el interior que, hasta el momento, no está especificada su hoja de ruta. La comedia es peligrosa es, hasta el momento, el único titulo estrenado en al sala que programó la gestión de D’Audia/Blutrach.

En Buenos Aires habrá una nueva versión de Teoría King Kong, el texto de Virginie Despentes en versión de Alejandro Maci. La primera fue en 2020 y los unipersonales estuvieron a cargo de Mercedes Morán, Andrea Bonelli y Soledad Silveyra. Esta vez, será en la Biblioteca Nacional, en este nueva página las encargadas de leer estos textos de neto corte feminista serán Eleonora Wexler, Susy Shock, Valeria Lois y Cristina Banegas que serán dirigidas por Corina Fiorillo, Barby Guamán, Victoria Roland y Graciela Caminos, respectivamente. En febrero, en la sala María Guerrero, se estrenará Cuando nosotros los muertos despertamos, el texto de Henrik Ibsen con versión de Lautaro Vilo, dirección de Rubén Szuchmacher y las actuaciones de Horacio Peña, Claudia Cantero, Verónica Pelaccini, José Mehrez, Andrea Jaet y Alejandro Vizzotti.

Las integrantes de Piel de Lava, creadora de la obra Petróleo, serán parte de la programación junto a la compañía que dirige Matías Feldman Florencia Daniel - RollingStone

En mayo, en la misma sala central del Cervantes, se presentará La Traducción (Prueba 8), propuesta dirigida por Matías Feldman que implica el encuentro entre el grupo Piel de Lava y la Compañía Buenos Aires Escénica. Piel de Lava es el colectivo artístico formado por las actrices, directoras y dramaturgas Elisa Carricajo, Valeria Correa, Pilar Gamboa y Laura Paredes (las creadoras de la exitosa Petróleo). Ambos colectivos fueron parte del ciclo Artistas en residencia, que organiza el Teatro Sarmiento, del Complejo Teatral de Buenos Aires. Esta vez, fueron convocados por el Cervantes en una investigación que se inició el año pasado.

En junio, también en la sala María Guerrero, se estrenará Familia no tipo y la nube maligna, propuesta escrita y dirigida por Mariana Chaud (otra creadora que pasó por el ciclo del Sarmiento) y Gustavo Tarrío. Se trata de una obra para todos los públicos cuyo disparador es una niña de diez años que no puede dormirse y decide pedirle a su familia que le invente cuentos de terror. Pero, en vez de atemorizarse, cada vez se divierte más.

Según lo previsto, recién en junio volvería a la actividad la sala Luis Vehil. Será con Medea meditativa. El origen de la danza, de Pascal Quignard y dirección de Emilio García Wehbi, propuesta que indaga las relaciones entre la tragedia griega y el teatro contemporáneo. Un mes después, se reabrirá la sala Orestes Caviglia. En junio, después de varias temporadas sin propuestas vinculadas con la danza contemporánea, en la sala mayor se estrenará Bausch. Invocación XI, propuestas escrita y dirigida por Diana Szeinblum. El montaje forma parte del Ciclo Invocaciones en el cual, desde hace 6 años, diversos creadores ponen en escena a un director fundante de los lenguajes escénicos del siglo XX. Esta vez el ciclo que viene desplegando sus formas en el Cultural San Martín propone un encuentro entre Diana Szeinblum, una de las coreógrafas fundamentales de la danza argentina, con Pina Bausch, referente indiscutible en la danza contemporánea a nivel mundial. Del trabajo forman parte bailarines y coreógrafos de reconocido talento y trayectoria.

En septiembre, en la sala Luisa Vehil, se estrenará Las manos de Eduviges en el momento de nacer, de Wajdi Mouawad y dirección de Cristian Drut. En octubre, en la sala mayor, subirá El hombre que amaba a los perros, el texto de Leonardo Padura que cuenta con adaptación y dirección de Javier Daulte. La programación en la histórica sala se cerrará con Potrillo Ben, obra escrita y dirigida por Santiago Nader. A todo esto, hay que sumarle las coproducciones que se harán en otras ciudades del país: Rosario, provincia de Santa Fe; General Roca, Río Negro; ciudad de Catamarca, Catamarca; Rawson, San Juan; y ciudad de Catamarca con la primera propuesta coreográfica del ciclo.

Imagen de la noche que el Cervantes festejó su siglo de vida con una propuesta artística que culminó con los trabajadores de la sala en el escenario principal Mauricio Cáceres y Ailén Garelli

Hace unos días, Sebastián Blutrach, gestor del teatro El Picadero, hizo pública su renuncia en las redes sociales. Entre su balance, destacó al concurso Nuestro Teatro, destinado a obras cortas no estrenadas de autores nacionales o residentes pensadas para el streaming. “Tuvimos 15 directoras y 6 directores. Invertimos los porcentajes en cuanto a cuestiones de género. Estrenaron 17 autores que viven fuera de AMBA. (Se firmaron) más de 300 contratos en pandemia, básico de Actores para todos, 21 producciones en tres meses. Todos los implicados cobraron lo mismo independientemente de su tarea”, señaló destacando que durante ese proceso circularon más de 5000 personas y que solamente hubo 4 contagios de Covid sin que ninguno de ellos se expandiera por el edificio de Córdoba y Libertad. “El equipo del Teatro Nacional Cervantes está lleno de gente valiosa, de oficios llevados adelante con excelencia. Como dije alguna vez, dirigir el Cervantes nos invita a ser idealistas y eso hice yo (...) por dos años. Lamentablemente, no puedo continuar en la gestión, algo que si deseaba, pero no están dadas las condiciones para que siga”, agregó con el deseo de que las actuales autoridades puedan encontrar las formas para llevar adelante tal magnitud de proyectos que se acaban de anunciar.

Solo queda agregar que los 100 años del Cervantes se merecen que estos proyectos puedan llevarse a cabo pese a desconocerse, hasta el momento, quién se encargará de la programación artística a partir del primer día del 2022.