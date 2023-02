Teatro. Rottemberg se despide de la presidencia de AADET y se prepara para cumplir un sueño familiar

escuchar

“Inercia lógica”. Así define su decisión. El 28 de marzo será el último día de Carlos Rottemberg al frente de la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales y Musicales (AADET), una entidad que integra desde hace 48 años y donde ofició en seis ocasiones como presidente tras ganar en los comicios de 2005, 2007, 2009, 2011, 2013 y 2021. Aunque pensaba que el quinto mandato sería el último, los socios solicitaron su regreso para capear la crisis de la pandemia y hoy se despide en plena efervescencia en la concurrencia a las salas de la ciudad de Buenos Aires. “Esta temporada marcará un récord histórico de venta de entradas”, anticipa. Rottemberg se prepara para un año vertiginoso donde se desempeñará como uno de los productores de Matilda, el musical y diseñará la despedida definitiva de Brujas en Mar del Plata 2024.

“Hace 48 años me asocié a AADET y veía a los integrantes de la Comisión como viejos carcamanes. Yo no quiero que me vean así. Creo que hoy hay gente más adaptada a la época. Hay mucha gente joven y corresponde a los más grandes dejarles el lugar como lo hicieron antes con nosotros”, dice el empresario desde Mar del Plata y resume su decisión con dos palabras: “inercia lógica”. En esta entidad integrada por 180 miembros los empresarios se postulan como candidatos y los 12 más votados son elegidos para ocupar un cargo directivo en gestiones de dos años.

“Soy teatrista. Cada uno en su profesión hace política. No tendría capacidad” , dice Rottemberg sobre la posibilidad de ocupar algún cargo político. Tampoco regresará a la producción de programas de TV. “Mi plan para el futuro es muy sencillo. Mi idea es, casi a punto de cumplir 66 años, seguir intentando sostener la empresa teatral y poder secundar a mi hijo Tomás en la dirección. Él me viene superando en muchas cosas. Es el orden de la vida. Llega una apuesta muy importante que no es comercial, sino que es antes que nada un sueño familiar”, asegura.

En 2013 vio en Londres junto a su esposa, Karina, el musical Matilda, basado en el cuento de Roald Dahl. “Si alguna vez quedase embarazada de una nena, la llamaría Matilda”, le dijo esa noche su mujer en pleno West End. El 1° de junio se estrenará la versión porteña de este espectáculo en el Gran Rex, una producción de Carlos y Tomas Rottemberg, Valentina Berger (GO Broadway), Mariano Pagani (MP) y Pablo Kohlhuber y Fernando Moya (Ozono Producciones). Laurita Fernández, José María Listorti, Fernanda Metilli, Agustín Aristarán o Radagast y Déborah Turza, integrarán el elenco. En el estreno estará presente su familia: su hijo Tomás, de 36, su hijo Nicolás, de 6, y una espectadora muy especial: la pequeña Matilda, de 3 años. “Si hay algo pendiente en mi vida, no lo sé. No me levanto a la mañana y me hago esa pregunta. Sigo pensando que construir vínculos familiares es la base de todo y después viene lo otro”.

¿Tendrá Rottemberg a partir de abril un perfil más bajo? Ha impuesto varios clásicos, como su frase “No puedo ser capitalista en el éxito y socialista en el fracaso”, o su vínculo y confianza con los equipos que conforma, de ahí que las firmas de contratos se realizan con la palabra, el pulgar y sin tinta. Otro clásico es Brujas, una obra que se despedirá en el verano de 2024 en Mar del Plata, la ciudad que la vio nacer, una temporada que será uno de los grandes eventos que celebrarán el año próximo el aniversario 150° de la fundación de La Feliz.

“La actividad teatral es de dominio público. Es muy importante que se preserve y se imponga ética. Quiero decir, no opino sobre lo que no sé, por eso soy esquemático cuando hablo, busco ser responsable en lo que declaro. Me han criticado por atender el teléfono sábados y domingos, pero mi actividad no trabaja los lunes a las 8 de mañana”, asegura Rottemberg y destaca la labor que realizó a dúo con la compañía de otro socio: Pablo Kompel. “Silenciosamente, él realizó muchísimo por AADET”, destaca el empresario y recalca la unidad de una entidad formada en 2018 que desempeña una función social, gremial y mutual, con delegaciones en todo el país y donde no hay grieta.

“Me jacté siempre de reinvertir los boletos que compraba la gente en los teatros en más teatros. Ahí me estoy deteniendo en el último tiempo. La economía no me está permitiendo expandir la empresa como venía haciéndolo. Como a cualquiera, no me alcanza lo producido para seguir reinvirtiendo”, asegura Rottemberg quien ha vendido –según el cómputo de sus fieles cuadernos de las temporadas– 22 millones de entradas de teatro.