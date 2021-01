El ex Midachi presentó en Buenos Aires su nuevo espectáculo Crédito: Gerardo Viercovich

A casi un mes de la vandalización de la marquesina del teatro El Picadero que anunciaba su nuevo espectáculo, Dady Brieva estrenó este viernes su obra El mago del tiempoen Buenos Aires.

En este show unipersonal, el ex integrante de Midachi se pone en la piel de un relator que da a conocer situaciones de las que no existen registro, apelando a entrañables personajes, música, canciones, anécdotas, nostalgia y fundamentalmente a su humor. Antes de este estreno en la Ciudad de Buenos Aires, el actor se presentó en varias localidades de la Costa Atlántica y de la provincia. Mientras que el domingo pasado su presentación en Canning fue suspendida sin que se tracendieran los motivos, en El Picadero se presentará, también, esta noche y mañana domingo.

El escrache

A finales de diciembre, Sebastián Blutrach, dueño de El Picadero, encontró que tanto el cartel que se anunciaba la presentación de El mago del tiempo como la puerta de ingreso habían sido vandalizados con pintura roja y excrementos. En diálogo con LA NACION, el productor expresó: "Prefiero no hablar mucho sobre el tema, me parece que no da. Es alguien que no maneja el odio de las redes sociales y que lo pasó a la acción. Lo que me queda claro es que ningún artista que realiza su trabajo debe ser escrachado".

Y continuó: "Lo que hace un artista es un espacio de cultura, de arte, de expresión que no debe ser profanado por el odio político. No soy inocente y entiendo que lo que sucedió tiene que ver con el espectáculo que programé de Dady Brieva, que es un artista al que respeto y que me gusta mucho su espectáculo; pero la agresión fue a El Picadero".

Su postura política

A punto de estrenar la obra en la Ciudad de Buenos Aires, Brieva rozó el tema en una entrevista concedida esta semana a Verónica Lozano, en el ciclo televisivo Cortá por Lozano. Si bien no se refirió expresamente al incidente en el teatro, sí se explayó sobre cuál considera que es el rol del artista, sobre la decisión de hacer pública su posición política y sobre los hechos que tuvo que enfrentar por aquella convicción.

En diciembre, la marquesina del teatro que anunciaba su show fue vandalizada Crédito: Gerardo Viercovich

"En los últimos años te has jugado un montón por lo que vos pensás ideológicamente", comentó Lozano, refiriéndose a su encendida defensa al gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Como respuesta, el humorista fundamentó: "El artista no está para que lo quieran todos. El artista está en un mundo injusto para cambiar cosas. Para raspar, para esmerilar, meter palos en el sistema, para que pasen cosas".

"¿Y cuando viene la agresión del otro lado?", repreguntó la conductora. "Me asusta y enoja cuando se meten con mis hijos. Me asusta cuando me meten drones y la nena me dice: 'Papá, están esos pájaros volando, no quiero dormir más'. Sí, lógico que me han hecho besar la lona", respondió Brieva.

