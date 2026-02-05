Unos tontos y un chanta lideran la taquilla teatral en Mar del Plata y Fátima Florez pierde el segundo lugar

La temporada de teatro de verano sigue su marcha en medio de tanques que se afianzan en Mar del Plata como en Buenos Aires, algunas sorpresas y la próxima entrega de los Premios Estrella de Mar luego de la que tuvo lugar en Carlos Paz.

En medio de este movimiento, la misma semana en la que el presidente Javier Milei se subió al escenario del Radio City para cantar un tema de Los Ratones Paranoicos con su exnovia, Fátima Flores, un chanta le arrebató a la camaleónica actriz el segundo lugar del listado de espectáculos con mayor cantidad de espectadores que lideran con comodidad unos tontos que cenan en otro escenario marplatense. O, dicho de otro modo: el desembarco de Agustín “Rada” Aristarán con su unipersonal Chanta se metió de lleno en la disputa de los espectáculos más rendidores en términos de cantidad de espectadores y recaudación en boleterías.

La misma semana que Javier Milei participó del show de Fátima Florez, la camaleónica actriz pasó al tercer lugar entre las propuestas más vistas de Mar del Plata

La repercusión que está teniendo Rada es tan contundente que sus presentaciones en el Lido se extenderán hasta toda la primera quincena de febrero, incluyendo los feriados de Carnaval del lunes 16 y martes 17. Quien formó parte del programa de televisión de Mario Pergolini, acaba de lanzar en Disney+ Tarán, y será este año la figura central de Charly y la fábrica de chocolate se ha transformado en uno de los tanques de la ciudad balnearia. La semana pasada hizo 9 funciones.

En la cima

En la cartelera del circuito que registra la Asociación Argentina de Empresarios/as Teatrales y Musicales (Aadet), desde el arranque en esta temporada 2025/26 en Mar del Plata, todo indica que La cena de los tontos anda funcionando a la perfección. Lidera, según las estadísticas de la entidad, el ranking que se refiere a recaudaciones como a cantidad de espectadores. Como yapa, parten como favoritos para los Premios Estrella de Mar, que se entregarán el lunes en el Hotel Provincial. Después de evaluar a los 360 espectáculos anotados, la comedia que ya tuvo su excelente recorrido en Buenos Aires, a donde volverá, cuenta con 9 nominaciones. Sus figuras centrales -Gustavo Bermúdez, Martín Bossi y Laurita Fernández- aparecen como aspirantes al galardón en el rubro de actores y actrices protagónicos junto a Esteban Prol, en el de reparto; y Guillermo Arengo, como revelación.

Desde el inicio de la temporada, La cena de los tontos lidera la taqulla y, como yapa, sus tres protagonistas están nominados al Estrella de Mar

Por entradas vendidas, la llegada de Agustín “Rada” Aristarán a la cartelera de Mar del Plata hizo que Fátima universal pasara del segundo al tercer lugar en las estadísticas de espectadores. En lo que hace a los premios, por cantidad de nominaciones, quien obtuvo el Estrella de Mar de Oro en la temporada de 2018 quedó en el séptimo lugar con 5 nominaciones (las mismas que obtuvieron Sex, de José María Muscari con sus 4 actores ternados, y La ballena, con Julio Chávez).

Pero en lo que hace a otro jurado, el público que paga las entradas con su propio veredicto, Pretty Woman, con Florencia Peña y Juan Ingaramo, la semana pasada fue el cuarto espectáculo en listado de aquellos con mayor cantidad de espectadores. Según el jurado de los Estrella de Mar, la comedia musical que remite a la versión en cine que protagonizaron Richard Gere y Julia Roberts parte como el otro gran título favorito. Cuenta con 8 nominaciones (entre ellas, a sus dos figuras).

Juan Ingaramo y Florencia Peña: favoritos del público y del jurado de los Estrella de Mar Santiago Filipuzzi

Mientras que El secreto, la comedia que protagonizan Gerardo Romano y Ana María Picchio, que es la sorpresa del verano, sigue sumando favoritismo. Está como el quinto espectáculo con mayor audiencia y tres de sus actores están nominados a los Estrella de Mar (Picchio, Romano y Rodrigo Noya). Siguiendo las propias estadísticas de estos premios, El secreto cuenta con 6 nominaciones, la misma cantidad de La llamada y Made in Lanús, que celebró a principio del mes pasado los 40 años de cuando ese maravilloso y actual texto de Nelly Fernández Tiscorni se estrenó en Mar del Plata.

“Playa de día, teatro de noche”

Estos movimientos de taquilla como el anuncio de las obras nominadas, tuvieron lugar mientras que uno de esos entrañables avioncitos que se pasean por la playa con un cartel publicitario tuvo una nueva vuelta de tuerca. Se pasearon por la costa con dos carteles tan claros en sus conceptos como enigmáticos en su autoría. En uno se podía leer “Playa de día, teatro de noche” y en el otro, “El teatro vive en Mar del Plata”.

El carácter enigmático de la iniciativa se prestó a interpretaciones varias. Pasadas las horas, su autor decidió darse a conocer. Era Carlos Rottemberg. En sus salas, varios de los títulos mencionados se pueden ver; pero, fiel a su estilo, optó por promover a toda la actividad teatral en su conjunto.

… De ida y de vuelta sobre las playas marplatenses… pic.twitter.com/KAWs0DVbGB — Multiteatro (@multiteatro) January 29, 2026

Si bien el lunes se entregarán los Premios Estrella de Mar, habrá otra distinción. El viernes el Consejo Deliberante premiará a Rottemberg por su trabajo de 48 años en Mar del Plata y a Victoria Carreras por su trayectoria como actriz y productora.

En la ciudad de la furia

Sin aviones paseándose por Callao y sin premios en lo inmediato, la cartelera porteña continúa su marcha antes de la catarata de grandes musicales que se irán estrenando a partir de marzo. En el Teatro Colón, Astor, Piazzolla eterno, que la semana pasada hizo 11 funciones, volvió a liderar el listado de las obras con mayor cantidad de espectadores. Por segunda semana, dejó en el segundo lugar a Rocky, el exitoso montaje que protagoniza Nicolás Vázquez y que viene de la temporada pasada.

El quinteto de obras con mayor cantidad de espectadores se completa con tres propuestas muy distintas entre sí: El jefe del jefe, con Diego Peretti y Federico D’Elía; Las hijas, con ese verdadero power trío que arman Julieta Díaz, Soledad Villamil y Pilar Gamboa; y una propuesta performática como es AVEN, de Fuerza Bruta, que se presenta en el Club Geba, ubicado en medio de los bosques de Palermo. O sea, muy cerca de donde aterrizan y despegan aviones (eso sí, grandes aeronaves con pasajeros, sin cartelitos entrañables).