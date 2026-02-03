Premios Carlos: “Soy mestiza” arrasó con las estatuillas y Nazarena Vélez se llevó una importante mención
Ángel Carabajal fue profeta en su tierra en la gran noche de Villa Carlos Paz. A pesar de ser la elegida por el público, la obra Corto-Circuito con Pedro Alfonoso, se llevó solo dos premios
- 4 minutos de lectura'
“Soy mestiza”, el musical dirigido y producido por el cordobés Ángel Carabajal y protagonizado por Mariana Clemensó fue la gran ganadora de la noche de los premios Carlos. La pieza, que combina folklore, tango y flamenco no solo se llevó el Oro, sino otras seis estatuillas entre las que se encontraban mejor bailarín para Emiliano Luna, vestuario, iluminación, show musical, sonido y cantante femenina para la protagonista, además de producción. El premio de Plata fue para Trum Malambo.
Promediando la temporada teatral, a las ocho en punto de este lunes, el Hotel Eleton, de Villa Carlos Paz se vistió de gala para darle lugar a los más de cuarenta elencos nominados a los Premios Carlos, que reconocen a lo mejor del teatro en la temporada teatral de la plaza cordobesa. Esta vez, a diferencia de otros años, la gala conducida por Marcelo Arias y Agustina Vivanco contó con una cena. “Es una manera de decirle gracias por prestigiar esta plaza teatral”, anunciaron los anfitriones sobre la entrega organizada por el municipio y de inmediato comenzó la premiación que no contó con discursos de los ganadores, más que aquellos que se llevaron el Oro. Además de las ternas tradicionales, hubo tres premios especiales del jurado: Cacho Garabal, Yayo Guridi -el gran ausente de la noche-, Marta González y Rodolfo Ranni.
Nazarena Vélez se llevó uno de los galardones más importantes, el Ramón Yardá, estatuilla que lleva el nombre del creador de la entrega “Mujer que se ha reinventado”, presentó el anfitrión de la noche a la protagonista y productora de Suspendan la boda, la obra que realiza con su hija Barbie Vélez, con su pareja Santiago Caamaño, Roly Serrano y el ex GH Nacho Castañares y el Carlos a la Trayectoria fue para Pablo Alarcón, que protagoniza la comedia dramática Es complicado, con Claribel Medina. Mientras que el cuadro musical estuvo a cargo de Facundo Mazzei con sus compañeros de elenco en Camaleón Rojo.
A pesar de ser la pieza más vista en la ciudad, Corto-Circuito con Pedro Alfonoso, Yayo Guridi, Sebsatián Almada, Viviana Saccone, Ana Paula Buljubasich y Julieta Poggio, obtuvo solo dos galardones (escenografía y revelación).
A continuación la lista completa de ganadores:
Carlos de Oro
- Soy Mestiza
Carlos de la gente
- Pirulo en el aire
Carlos de Plata
- Trum Malambo
Mejor producción
- Ángel Carabajal, Punt Vermell - Letona Producciones
Premio a la trayectoria
- Pablo Alarcón
Mejor actriz
- Claribel Medina - Es complicado
Mejor actor
- Nicolás Cabré - Ni media palabra
Revelación de la temporada
- Ana Paula Buljubasich - Corto-Circuito
Mejor comedia dramática
- Es complicado
Mejor comedia
- Ni media palabra
Mejor bailarina
- Constanza Urquiza - Trum Malambo
Mejor bailarín
- Emiliano Luna - Soy mestiza
Mejor atracción en espectáculo
- Matías Ramírez - Que cacho de show
Mejor espectáculo de varieté
- Magnyfico show, la leyenda continúa
Mejor actor transformista
- Pablo Rey - Magnyfico show, la leyenda continúa
Mejor actuación femenina en infantil
- Flavia Pereda - Cuentos y canciones De María Elena Walsh
Mejor actuación masculina en infantil
- Julián Pucheta - Cuentos y canciones de María Elena Walsh
Ramón Yardá
- Nazarena Vélez
Mejor ejecución musical en vivo
- Un cacho de mi vida
Mejor cuerpo de baile
- Trum Malambo
Mejor dirección teatral
- Adrián Lazare - El cuarto de Verónica
Mejor dirección de espectáculo:
- Facundo Lencina - Trum Malambo
Mejor espectáculo cordobés
- Filomena Marturano
Mejor vestuario
- Soy mestiza
Mejor diseño de iluminación
- Soy mestiza
Mejor humorista
- Cacho Buenaventura - Qué cacho de show
Mejor actriz de reparto
- Tania Marioni - El cuarto de Verónica
Mejor actor de reparto
- Roly Serrano - Suspendan la boda, la magia continúa
Carlos especial del jurado
- Chacho Garabal
- Yayo Guridi
- Marta Gonzáles y Rodolfo Ranni
Mejor escenografía virtual
- Épico legendario
Mejor diseño escenográfico
- Corto-Circuito
Mejor show humorístico-musical
- Trum Malambo
Mejor cantante masculino
- Gabriel Polidoro - Cantame una historia
Mejor cantante femenina
- Mariana Clemenceau - Soy mestiza
Mejor show musical
- Soy mestiza
Mejor espectáculo humorístico
- Circo marisko, monoargentum
Mejor labor humorística en espectáculo
- Andrés Teruel - Trum Malambo
Espectáculo a la gorra
- El experimento de la semana blanca
Mejor espectáculo musical infantil
- Cuentos y canciones de María Elena Walsh
Mejor espectáculo infantil
- Viaje jurásico 2
Mejor libro
- El cuarto de Verónica
Mejor sonido
- Soy mestiza
