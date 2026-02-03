LA NACION

Premios Carlos: “Soy mestiza” arrasó con las estatuillas y Nazarena Vélez se llevó una importante mención

Ángel Carabajal fue profeta en su tierra en la gran noche de Villa Carlos Paz. A pesar de ser la elegida por el público, la obra Corto-Circuito con Pedro Alfonoso, se llevó solo dos premios

Nieves Otero
Premios Carlos: “Soy mestiza” arrasó con las estatuillas
Premios Carlos: “Soy mestiza” arrasó con las estatuillas

“Soy mestiza”, el musical dirigido y producido por el cordobés Ángel Carabajal y protagonizado por Mariana Clemensó fue la gran ganadora de la noche de los premios Carlos. La pieza, que combina folklore, tango y flamenco no solo se llevó el Oro, sino otras seis estatuillas entre las que se encontraban mejor bailarín para Emiliano Luna, vestuario, iluminación, show musical, sonido y cantante femenina para la protagonista, además de producción. El premio de Plata fue para Trum Malambo.

Promediando la temporada teatral, a las ocho en punto de este lunes, el Hotel Eleton, de Villa Carlos Paz se vistió de gala para darle lugar a los más de cuarenta elencos nominados a los Premios Carlos, que reconocen a lo mejor del teatro en la temporada teatral de la plaza cordobesa. Esta vez, a diferencia de otros años, la gala conducida por Marcelo Arias y Agustina Vivanco contó con una cena. “Es una manera de decirle gracias por prestigiar esta plaza teatral”, anunciaron los anfitriones sobre la entrega organizada por el municipio y de inmediato comenzó la premiación que no contó con discursos de los ganadores, más que aquellos que se llevaron el Oro. Además de las ternas tradicionales, hubo tres premios especiales del jurado: Cacho Garabal, Yayo Guridi -el gran ausente de la noche-, Marta González y Rodolfo Ranni.

Nazarena Vélez se llevó uno de los galardones más importantes, el Ramón Yardá, estatuilla que lleva el nombre del creador de la entrega “Mujer que se ha reinventado”, presentó el anfitrión de la noche a la protagonista y productora de Suspendan la boda, la obra que realiza con su hija Barbie Vélez, con su pareja Santiago Caamaño, Roly Serrano y el ex GH Nacho Castañares y el Carlos a la Trayectoria fue para Pablo Alarcón, que protagoniza la comedia dramática Es complicado, con Claribel Medina. Mientras que el cuadro musical estuvo a cargo de Facundo Mazzei con sus compañeros de elenco en Camaleón Rojo.

A pesar de ser la pieza más vista en la ciudad, Corto-Circuito con Pedro Alfonoso, Yayo Guridi, Sebsatián Almada, Viviana Saccone, Ana Paula Buljubasich y Julieta Poggio, obtuvo solo dos galardones (escenografía y revelación).

A continuación la lista completa de ganadores:

Carlos de Oro

  • Soy Mestiza

Carlos de la gente

  • Pirulo en el aire

Carlos de Plata

  • Trum Malambo

Mejor producción

  • Ángel Carabajal, Punt Vermell - Letona Producciones

Premio a la trayectoria

  • Pablo Alarcón

Mejor actriz

  • Claribel Medina - Es complicado

Mejor actor

  • Nicolás Cabré - Ni media palabra

Revelación de la temporada

  • Ana Paula Buljubasich - Corto-Circuito

Mejor comedia dramática

  • Es complicado

Mejor comedia

  • Ni media palabra

Mejor bailarina

  • Constanza Urquiza - Trum Malambo

Mejor bailarín

  • Emiliano Luna - Soy mestiza

Mejor atracción en espectáculo

  • Matías Ramírez - Que cacho de show

Mejor espectáculo de varieté

  • Magnyfico show, la leyenda continúa

Mejor actor transformista

  • Pablo Rey - Magnyfico show, la leyenda continúa

Mejor actuación femenina en infantil

  • Flavia Pereda - Cuentos y canciones De María Elena Walsh

Mejor actuación masculina en infantil

  • Julián Pucheta - Cuentos y canciones de María Elena Walsh

Ramón Yardá

  • Nazarena Vélez

Mejor ejecución musical en vivo

  • Un cacho de mi vida

Mejor cuerpo de baile

  • Trum Malambo

Mejor dirección teatral

  • Adrián Lazare - El cuarto de Verónica

Mejor dirección de espectáculo:

  • Facundo Lencina - Trum Malambo

Mejor espectáculo cordobés

  • Filomena Marturano

Mejor vestuario

  • Soy mestiza

Mejor diseño de iluminación

  • Soy mestiza

Mejor humorista

  • Cacho Buenaventura - Qué cacho de show

Mejor actriz de reparto

  • Tania Marioni - El cuarto de Verónica

Mejor actor de reparto

  • Roly Serrano - Suspendan la boda, la magia continúa

Carlos especial del jurado

  • Chacho Garabal
  • Yayo Guridi
  • Marta Gonzáles y Rodolfo Ranni

Mejor escenografía virtual

  • Épico legendario

Mejor diseño escenográfico

  • Corto-Circuito

Mejor show humorístico-musical

  • Trum Malambo

Mejor cantante masculino

  • Gabriel Polidoro - Cantame una historia

Mejor cantante femenina

  • Mariana Clemenceau - Soy mestiza

Mejor show musical

  • Soy mestiza

Mejor espectáculo humorístico

  • Circo marisko, monoargentum

Mejor labor humorística en espectáculo

  • Andrés Teruel - Trum Malambo

Espectáculo a la gorra

  • El experimento de la semana blanca

Mejor espectáculo musical infantil

  • Cuentos y canciones de María Elena Walsh

Mejor espectáculo infantil

  • Viaje jurásico 2

Mejor libro

  • El cuarto de Verónica

Mejor sonido

  • Soy mestiza
