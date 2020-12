Casi normales, el musical de culto que va por su octava temporada

La temporada pasada el Metropolitan Sura, sala emblema del circuito de la avenida Corrientes, apostó fuertemente a un ciclo que llamó Verano Off en el Met. En muchos aspectos, esa movida legalizó el corrimiento de varias propuestas nacidas y criadas en el circuito alternativo que probaron suerte en el mapa de la escena comercial. No era algo novedoso, pero sí lo fue en término de proponer un ciclo que durante dos meses apostó a ampliar la base de público de esas 10 propuestas seleccionadas por Jon Goransky, curador del ciclo y director del Metropolitan Sura. Esta vez, el Met se prepara para su Ciclo de verano que se iniciará la segunda semana de enero y en el cual conviven obras de culto con comedias dramáticas y trabajo experimentales junto al estreno de Lo escucho, la obra que la pandemia hizo que no se pudiera estrenar a fin de marzo.

El ciclo en el Met comienza el martes 5 con Claveles rojos, un drama testimonial basado en una historia real dirigido por Luis Agustoni que ya lleva más de una década en cartel. Se trata de un verdadero clásico que ya anduvo muy bien de público en la primera versión de este ciclo. El miércoles 6 de enero se estrenará Lo escucho, la obra que protagonizan Gabriel Goity, Jorge Suárez y Julieta Vallina. Ellos dan vida a una de las comedias más exitosas del teatro francés que dirige Carlos Olivieri. La noche siguiente comienza El juego, una experiencia de miedo, que se estrenó hace dos temporadas en El Método Kairós, de Palermo. Y el jueves volverá a hacer temporada El amor es un bien, un elogiado montaje creado a partir de Tío Vania, de Chéjov, que cuenta con dirección y dramaturgia de Francisco Lumerman.

Federico Bal será el primer actor que se sumará al desafío de hacer Conejo blanco, conejo rojo, del autor iraní Nassim Soleimanpour.

El viernes 8 será el turno de la comedia dramática Conejo blanco, conejo rojo, del autor iraní Nassim Soleimanpour. Se trata de una coproducción entre el Metropolitan Sura y Timbre 4, la sala de Claudio Tolcachir ubicada en Boedo. En este caso, cada función presentará en forma rotativa a un actor o una actriz quienes, sin ensayo y sin dirección, recibirán el libreto de la obra por primera vez recién al subir a escena. El primero en asumir el desafío será Federico Bal. En los siguientes viernes se subirán a escena Jorge Marrale, Carola Reyna, Agustín Aristarain (Soy Rada), Jorgelina Aruzzi, Mercedes Morán, Peto Menahem y el cantante y performer Louta.

Ese mismo viernes comienza una nueva temporada de Imprenteros, el fantástico biodrama de Lorena Vega que ni la pandemia hizo que parara su gira casi permanente; mientras que el sábado saldrá a escena Casi normales, un musical de culto, de Brian Yorkey y Michael Kitt, que va por su octava temporada y que en todo este lapso no paró de sumar premios a su vitrina. Con dirección musical de Hernán Matorra y la dirección general de Julio Panno este verdadero fenómeno de espectadores se presentará de jueves a domingos.

A partir de ese momento se irán sumando a la programación de la sala de la avenida Corrientes probadas propuestas. De hecho, como sucedió en la primera versión de este ciclo, volverán La savia, con Mirta Busnelli y dirección y dramaturgia de Ignacio Sanchez Mestre, que se estrenó originalmente en el Teatro Cervantes; y Petróleo, ese otro fenómeno de la escena que desde su primera función en el Teatro Sarmiento no paró de colgar el cartel de no hay más localidades. La creación del grupo Piel de Lava (colectivo integrado por Elisa Carricajo, Valeria Correa, Pilar Gamboa y Laura Paredes, luego de haber presentado esta creación en streaming, vuelve al formato presencial.

Petróleo, la creación de Piel de lava que desde su estreno nunca paró de llenar salas de teatros Crédito: Fabián Marelli

Antes de aquella primera temporada en el Metropolitan, Pilar Gamboa reconocía a LA NACION una de las tantos desafío de hacer funciones en una típica comercial. "Es interesante ver a señoras de tapado en la platea y que, en el medio de ese olor a perfume de free shop, estén los estudiantes de actuación. Se arma un cruce de lenguaje que es interesante transitar siempre. Todo me da aventura y cero prejuicio", apuntaba aquella vez. El ciclo, versión prepandémica, sin aforo limitado y todas esos "detalles" de los tiempos actuales, anduvo muy bien de público. Según los números que manejaba Jon Goransky el boca en boca hizo que se dibujara a lo largo de las primeras diez semanas una curva ascendente que solo flaqueó durante el tiempo del FIBA, que este año no partirá al medio al ciclo porque cambió de fecha. Claro que, cuando estaba terminando el ciclo, vino la pandemia.

Bajo nuevo protocolos desde el mes próximo en el Met convivirá Chéjov con Federico Bal, o Casi normales con Petróleo, dos obras de culto que no pararon de ampliar sus fronteras de público. Casi normales (Next to Normal) se anunció en su oportunidad como una historia de una familia que lucha por "ser normal" en tiempos donde lo normal ya no existe. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia.

