Volcán de Brujas. Una cofradía de mujeres reveladas contra el patriarcado en una isla misteriosa

En una noche de insomnio, el director teatral Ezequiel Tronconi recordó que el dramaturgo Víctor Malagrino le había enviado una obra para ver si le interesaba dirigirla. Decididamente, Volcán de brujas lo atrapó desde el comienzo y lo mantuvo en vilo hasta terminarla.

“No sé si fue el horario en que la leí, pero aparecieron muchas imágenes oníricas y fantásticas. La isla, el hombre perro, las notas de un piano flotando entre las palabras que relata Lía, su protagonista, la densidad del aire. El tema y su atmósfera me atraparon enseguida. La leí de un tirón y al terminarla supe que dirigirla sería un desafío que no me podía perder”, recuerda Tronconi el germen de esta obra que, hasta el 19 de mayo, puede verse en El Cultural San Martín. Integran el elenco Laura Cymer, Paula Carruega, Gabo Correa, Lucas Crespi y Juan Risso.

Lía vuelve a la isla que la vio nacer, con el aparente objetivo de realizar una nota turística. Sin embargo, entre las preguntas históricas y de color, empiezan a asomar destellos de su pasado que la llevan a enfrentar a su padre, rencoroso y detenido en un tiempo indefinido y gris para revivir dolores de una infancia violenta, marcada por la repentina desaparición de su madre, como una herida jamás cicatrizada. A partir de este planteo inicial, Volcán de brujas desanda los pasos de una cofradía de mujeres reveladas contra el opresivo y patriarcal sistema isleño del cual su madre formó parte.

“Siempre me intrigaron los espacios vacíos en el relato que cada persona arma sobre sí misma. Eso que deliberadamente decide callar o torcer hacia la versión de la historia que cada cual prefiere contar. Ahí hay mucho material narrativo y dramático, en este caso. Volcán de Brujas es una obra sobre el campo minado de la memoria, el enfrentar al pasado y reconciliarse con los vacíos y silencios. Pisando esos espacios puede volar todo por el aire, cosa que le sucede a Lía en la obra”, apunta Malagrino, autor de la obra que además compuso la música original. Y añade: “Trabajamos en conjunto, pero lo que más disfruté y sigo disfrutando de este proceso en particular es cuando la obra me sorprende; cuando trasciende el texto y toma otro camino, vida propia. Ezequiel tiene una forma muy colaborativa de trabajar. Tiene la virtud de generar hermosos grupos de trabajo, y construir en base a las miradas del conjunto”.

Laura Cymer, en una escena de Volcán de brujas

El texto contó con la supervisión de Andrés Binetti y fue seleccionado en la convocatoria “Traducir para la escena”, para ser representado online desde el Reino Unido con la colaboración de la University of London, entre otras instituciones (2023) y recibió mención en el concurso de dramaturgias “Potencia y política” de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.

No es casual que la historia se desarrolle en una isla que, según su propio autor, es la verdadera protagonista de obra que se manifiesta por sí sola, late y sufre el rencor de un pasado de gloria que no fue . Lía es una mujer que salió al mundo. Tuvo la osadía de “escapar” de la opresión de su infierno chico, y regresa después de muchos años. Justamente, el conflicto que atraviesa la historia pasa por reencontrarse con mirada adulta en ese mundo que abandonó de muy chica, y encontrar que el relato que le habían enseñado era una versión distorsionada de lo que realmente había sucedido, especialmente en relación con su madre. “El ámbito me parece crucial en toda historia. Esta obra sería muy distinta en un desierto, en un pueblo suburbano, en una localidad con otra posibilidad de “escape”. Puerto Sirena está planteada como un laberinto rodeado de mareas bravas. Sus pocos habitantes sobreviven con la hostilidad, ostracismo y resignación del paraíso que no pudo ser”, reflexiona Malagrino.

Con Pablo Calmet en escenografía y luces, Gabriela Baldoni en visuales, Jorgelina Pineda en vestuario y Laura Quevedo en la producción, es interesante una puesta en escena interdisciplinaria, que mezcla música original con las artes plásticas y visuales, piezas fundamentales para representar el realismo mágico que caracteriza esta pieza teatral.

Víctor Malagrino y Ezequiel Tronconi crearon una obra que este diario calificó como "Muy buena" DIEGO SPIVACOW / AFV

“Desde el comienzo me interesó generar distintas capas de sentido. Como el texto es gris y sombrío, pensé que lo mejor era impregnar de mucho color a los personajes. Trabajar en una sala con tanta profundidad me permitió generar un monte de tela donde se proyectan las imágenes y los personajes se desplazan”, señala Tornconi que, por su parte, en junio estrenará Cuatro tés para tres, en Microteatro, pieza que dirige junto a Laura Cymer, y también viajará al festival Dieseriale (Alemania), para presentar Un paseo ultradeformer, serie que también dirigió y formará parte de la competencia oficial (en Argentina se verá por UN3tv).

Y concluye: “Quise presentarle al público una imagen inicial enigmática con los personajes que, en el texto, aparecen al final, y de esta manera sembrar misterio. Luego empezamos a ver a Lía en distintas situaciones “naturalistas” y más tarde todo se vuelve a enrarecer. Al final el espacio se expande y la llegada de Lía a la casona del monte es poética, se diferencia de lo que venimos viendo hasta el momento. Allí se encuentra con otros personajes que le abrirán los ojos para entender la verdad de la desaparición de su madre. El texto está muy bien escrito, lo llevamos a escena con mucha valentía y respeto, y el público lo agradece”.

PARA AGENDAR

Volcán de brujas. De Víctor Malagrino. Dirección: Ezequiel Tronconi. Con Laura Cymer, Paula Carruega, Gabo Correa, Lucas Crespi y Juan Risso. Hasta el 19 de mayo, los jueves y viernes, a las 21 horas. en la Sala 3 de El Cultural San Martín (Sarmiento 1551). Entrada general: 1800 pesos. Estudiantes y jubilados, 1500 pesos.

