Volvió el público, pero con teatro, música, poesía y musicales al aire libre

Cuenta la historia del teatro que la peste de los tiempos de Shakespeare obligó al armado de nuevos teatros, en las afueras, bien ventilados y amplios para evitar la muchedumbre y la propagación del virus. Y sobre todo para separar la puesta escénica de la propia vida cotidiana porque, en aquellos tiempos isabelinos, el teatro se representaba en los patios centrales de casas y posadas. El famoso teatro El Globo es, de alguna manera, hijo de la peste. Esta semana una nueva noticia llegó para el ambiente escénico y los espectadores: el protocolo está en marcha y se permiten los espectáculos al aire libre, con público. Por supuesto que esto acota mucho las posibilidades ya que la inmensa mayoría de teatros no cuenta con espacios abiertos ni con terrazas mucho menos habilitadas. Pero, por algo se empieza, y este tipo de noticias arrojan una esperanza, una especie de luz al final del túnel.

"A las actividades ya habilitadas se suma ahora la posibilidad de realizar eventos con público al aire libre y en patios, calzadas, terrazas y veredas de espacios culturales", reza el anuncio oficial del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires del martes pasado. El protocolo establece ciertas condiciones, por supuesto, como la cantidad de metros que tiene que disponerse entre persona y persona, que las actividades se realicen fuera de los horarios pico de transporte, que los espectáculos no duren más de 90 minutos, que se contemple un buen lapso de tiempo entre uno y otro así se pueden limpiar correctamente (también 90 minutos), que los artistas estén separados por los famosos dos metros de distancia necesarios, los tickets sin excepción deben ser sacados antes a través de Internet. Se deberá hacer control de temperatura y tener disponible alcohol en gel en las entradas y el público debe estar con barbijo.

Así como en otros tiempos, las casas de los artistas se fueron convirtiendo de a poco en espacios teatrales... ¿será este tiempo pandémico el momento propicio para que el teatro vuelva a ocupar las calles, las plazas, las terrazas y los espacios al aire libre?

A raíz del protocolo dispuesto, distintas salas teatrales que tienen espacios al aire libre empezaron a programar. Por eso, para estos días ya hay estrenos planeados con público presente. Un ritual necesario, esencial para muchos -y no solo para los trabajadores del espectáculo- que se puede disfrutar perfectamente al aire libre ahora que llegó el buen clima. Mientras tanto, se sigue pensando en protocolos seguros para que las salas puedan abrir con aforo reducido y con las medidas sanitarias necesarias. En este sentido, probablemente en los próximos días haya novedades.

Tres voces, en la terraza del Teatro Border, con Gastón Cocchiarale, Brenda Bonotto y Malena López

Hoy se inaugura oficialmente la terraza del Teatro Border (Godoy Cruz 1838), el primer teatro sustentable de la Argentina. Como modo de abrir esta nueva etapa que se le presenta al teatro, Gastón Cocchiarale interpretará un gran monólogo del propio Chejov, Sobre el daño que causa el tabaco. Y las condiciones parecen ideales, el hombre chejoviano es invitado por su propia mujer a dar una conferencia científica sobre los daños del tabaco, pero no lo logra hacer y en cambio se expone en un sinfín de dramas domésticos y de su propia intimidad. Este monólogo forma parte del espectáculo Tres voces, dirigido por Lizardo Laphitz, en el cual se podrán ver tres hechos artísticos de tres disciplinas distintas. Por un lado, Malena López con Todos poemas de amor, recitando piezas de su autoría. Luego, llegará el turno de Cocchiarale interpretando el monólogo. Y, por último, Brenda Bonotto cantará canciones con acompañamiento musical de Agustín Scala.

"Ya al comienzo de la pandemia, y a partir de unas ganas inmensas de trabajar con mi maestro de toda la vida Lizardo Laphitz -cuenta el actor Gastón Cocchiarale, muy conocido por su personaje de Maguila en El clan y por su participación televisiva en Argentina, tierra de amor y venganza-, empezamos a trabajar con este monólogo y comenzamos a ensayarlo por Zoom. Es un texto que dura no más de media hora, y entonces lo veíamos comercialmente complicado. Y seguimos ensayando sin ningún tipo de objetivo firme y, luego, empezó a aparecer el tema del teatro al aire libre y nos pareció un lindo material para hacer con otros espectáculos. Como una especie de resistencia cultural y de visibilizar la importancia de sostener la cultura en estos momentos. Se sumaron entonces Malena López, Brenda Bonoto y Agustín Scala. Es un espectáculo muy sencillo, de una hora aproximadamente. Son tres sillas, nosotros tres cada uno con su arte. Canto, poesía, actuación. Y estrenamos hoy, hacemos doble función porque por protocolo solamente puede haber 22 espectadores. Entre funciones hay una hora para limpieza y desinfección". Los domingos, a las 19 y a las 21.

La programación en Border se extenderá a las tardes de los jueves. Se podrá ver el espectáculo Diversas historias diversas, una propuesta para la platea infantil y para toda la familia en general a cargo de la actriz y contadora de cuentos, Gilda Arteta, que invita a reflexionar sobre el género, la diversidad, la inclusión y el respeto. Ese mismo día pero a la nochecita se presentará Reencuentro ¿a qué distancia estás de vos mismo?, un concierto singular en el que a partir de un repertorio que atraviesa lo lírico y lo popular, el tenor Duilio Smiriglia acompañado por el maestro Matías Chapiro, se unen para divertir y conmover al público junto a su música y sus historias.

Por último, los sábados en tres funciones diferentes (19, 20.30 y 22.15) llega Terraza de stand up, el nuevo ciclo que produce Stand Up Argentina. Allí, comediantes del circuito se presentan después de tantos meses de espera en vivo y en directo. Dario Orsi, Mike Chouhy, LailaRoth, Gonzo Vizan, Eliana la Casa, Connie Ballarini y Gregorio Rossello son algunos de los confirmados.

La propuesta se complementa con meriendas, una barra de tapas y tragos para potenciar la experiencia al aire libre que solo tendrá 22 espectadores por función cumpliendo con el protocolo del Gobierno porteño. Las entradas cuestan entre 500 y 800 pesos; y podrán adquirirse en www.alternativateatral.com.ar y en www.standupargentina.com.ar para las funciones de stand up.

Esta semana también el Auditorio Belgrano (Virrey Loreto y Cabildo) abrirá su jardín para ofrecer una variada agenda cultural al aire libre, bajo las estrellas. La programación será de miércoles a domingos y comenzará el jueves 12, con A Kind of Magic, un homenaje a Queen a cargo de Germán Tripel.

Belén Cabrera, Mariano Taccagni, Agustín Iannone, David Okada Caldas y Belén Ucar son los protagonistas de Identidad testimonial, el musical le canta a la igualdad, que se estrenará el viernes 13, en los jardines del Auditorio de Belgrano Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro Alfieri

El viernes 13 se estrena Identidad testimonial, el musical le canta a la igualdad, music hall escrito y dirigido por Pablo Gorlero que se podrá ver durante seis viernes, a las 20.30. Con dirección musical de Juan Ignacio López, coreografía de Verónica Pecollo e interpretada por Belén Cabrera, Agustín Iannone, David Okada Caldas, Manuela Perín, Mariano Taccagni y Belén Ucar fue mutando hasta convertirse en lo que es hoy. Nacido como un espectáculo para "Pase y cierre la puerta", el ciclo de arte vivo que se realiza desde hace seis años en Milion que este año fue de forma virtual, se convirtió en el germen de lo que hoy es Identidad testimonial. Cada artista desde su casa y con su celular, evocaba esas canciones de clásicos musicales pero que compartían la audacia de tener contenido de protesta. Sea el bullying, las fobias, las diferentes formas de discriminación. Pablo Gorlero juntó canciones para visibilizar que lejos de este prejuicio sobre el musical, considerado optimista y jovial, hace años que viene lanzando mensajes comprometidos, cargados de metáforas, llenos de simbolismos de sus distintas épocas. De esta manera, se resignifica a Sally Bowles, la protagonista de Cabaret, y se la puede pensar en su contexto de esclava sexual que trabaja todo el día. Este proyecto fue creciendo, pasó por Teatro AMMA, grabado en estudio pero sin público aún. Y ahora, encuentra su ansiado momento en el que se encuentre con la platea presente. En el marco de un café concert, los intérpretes cantarán temas de los musicales como Cabaret, Hair, Wicked, El color púrpura, De eso no se canta, Dear Evan Hansen, El beso de la mujer araña, Eva, Hotel Oasis y muchos otros.

Okada Caldas, Iannone, Taccagni, Ucar y Cabrera harán Identidad testimonial, en los bellos jardines del teatro de Virrey Loreto y Cabildo Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro Alfieri

Por otro lado, el mismo autor y director, Gorlero estrena el próximo sábado, a las 21.30, y también solo por seis semanas Canciones con gracia con el que propone un recorrido por el humor en el teatro musical. En este caso, la dirección musical estará a cargo de Santiago Rosso y los actores son Gustavo Monje, Roberto Peloni, Flavia Pereda, Sacha Bercovich y Tatiana Luna.

"A mediados de julio, Gorlero me invitó a participar de manera virtual para teatro AMMA", cuenta Roberto Peloni, conocido por su participación televisiva en Morfi, pero de un talento invaluable en obras tales como Shrek, The Rocky Horror Show, Sweeney Todd, Mundo redondo y Camarera, por citar sólo algunos de sus grandes trabajos. "Hicimos esa función por streaming en septiembre. En agosto hice mi primer espectáculo en esa modalidad desde El Picadero. A mediados de agosto murió mi mamá. Y estos espectáculos fueron de alguna manera una especie de tierra firme de las arenas movedizas de tantos cambios, de tanto dolor e incomodidad". Roberto Peloni, junto a sus compañeros de elenco, interpretarán canciones de musicales como Anything Goes, The Rocky Horror Show, Avenida Q, Company, Barnum, Hamilton, El rey león, 9 to 5, y Annie Get Your Gun, entre otras en las que se incluye un homenaje al célebre e inolvidable Hugo Midón.

El talentoso Roberto Peloni y su perra Rita, parte del elenco de Canciones con gracia Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro Alfieri

"Es complejo relacionarse con el otro a través de los dos metros de distancia -agrega Peloni emocionado por este nuevo proyecto-. Nos quitamos los barbijos nada más que para el momento de cantar. Da mucho vértigo. Va a ser un espectáculo precioso. Y estamos nerviosos, esperando que el público vaya a vernos, que pueda pagar la entrada con la que nos da también la posibilidad de una salida económica además de llenar el corazón y el alma. Es momento de seguir adaptándonos. No es volver a la normalidad, no sé si alguna vez se volverá pero es una manera de integrar nuestra actividad con la situación de la época. Una vez más, después de un año tan, tan duro, el teatro me rescata como lo hizo a mis 16 años, cuando me hizo encontrar la vocación a muy temprana edad. Y esperando que este sea el comienzo de muchos espectáculos".

Sacha Bercovich, Roberto Peloni, Flavia Pereda, Gustavo Monje y Tatiana Luna, en Canciones con gracia, que rescata el humor en el teatro musical Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro Alfieri

También los sábados pero a la tarde y como modo de acercarle una propuesta a los más pequeños, se estrenará el infantil Los cuentos de la Reina Batata, un homenaje a María Elena Walsh con Andrea Mango, Wally Canela, Julián Pucheta y Karen Nieto, dirigidos por Domingo Romano y Chacho Garabal. La programación de los sábados se completa con el Match de improvisación de Mosquito Sancineto.

Los domingos será el día de la música clásica, con la soprano Mirta Arrua Lichi, acompañada por el maestro Cesar Tello, y el Circo Molavin de Tato Villanueva. Y las próximas semanas se sumarán más espectáculos.

Las reservas deberán realizarse por ticketplay.com.ar. En este sentido y porque no se puede manipular papel, cabe resaltar que las entradas sólo se pueden sacar a través de Internet.

La terraza del Picadero es otro de los lugares habilitados. Los viernes y los sábados, a partir de las 20, se puede disfrutar de una noche al aire libre, cada día tiene una programación diferente pero en todos los casos hay comida, tragos, bebidas y un espectáculo en formato acústico. Los próximos viernes se podrá ver al grupo de música y teatro Los Amados. El Chino Amado y la pianista Aroma, en un concierto delirante, como es costumbre, llamado Insaciable. El 21 de noviembre Martín Ruiz y Hernán Matorra invitan a disfrutar Noche calma, con canciones de todos los tiempos. El 28, Flor Otero, Germán Tripel y Santiago Otero presentarán también un show musical. Por protocolo la capacidad es limitada y se realizan reservas con anticipación por WhatsApp al 113265-0374.

Terraza del Teatro El Picadero, en el Pasaje Enrique Santos Discépolo, esa callecita que une Callao con Corrientes

Y se seguirán sumando propuestas. Tanto en el Centro Cultural Recoleta que ya se está pensando una programación acorde a estos tiempos y a estos nuevos protocolos; como en distintos espacios abiertos de la ciudad como Parque Centenario y como en el Cultural San Martín que luego del ya planeado "Noviembre electrónico" -el evento de cultura digital, arte electrónico y ciencia más importante de la ciudad que este año cursa su novena edición- ofrecerá una programación en la plaza seca principal de obras teatrales y musicales con elencos no numerosos, sobre temáticas adolescentes, LGTBIQ+ y trata de personas según pudo adelantar Diego Berardo, director del Cultural San Martín.

Humor con talentosos comediantes del teatro musical, en Canciones con gracia, con Tatiana Luna, Roberto Peloni, Flavia Pereda, Gustavo Monje y Sacha Bercovich Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro Alfieri

