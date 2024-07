A los 30 años, falleció Mike Heslin, actor de Operativo: Lioness, por un “evento cardíaco repentino”

Escuchar

Mike Heslin, actor que apareció en la serie Operativo: Lioness -protagonizada, por Morgan Freeman, Nicole Kidman y Zoe Saldaña- y en el telefilm The Holiday Proposal Plan, murió el pasado 2 de julio. Su esposo anunció este sábado 6 su fallecimiento a través de un posteo en Instagram y escribió que la causa fue un “evento cardíaco repentino”. Scotty Dynamo (Nicolas James Wilson) escribió que su muerte se produjo después de una semana en el hospital. Además, en su extenso posteo dio otros detalles, tanto de su estado de salud como de la relación que los unía.

“El 2 de julio, mi esposo, mejor amigo y alma gemela @mikeheslin falleció debido a un evento cardíaco repentino, después de una batalla de una semana en el hospital. Michael era joven, gozaba de perfecta salud y los médicos no tienen explicación para lo sucedido. Michael era brillante, desinteresado, talentoso y un ángel de la guarda en la vida real. Era la primera persona a la que todos llamaban para compartir buenas noticias, y era la persona perfecta a quien llamar si necesitaban un hombro en el que apoyarse o el mejor consejo. Realmente era el hombre más dulce, afectuoso y amoroso del mundo, y sacaba lo mejor de todos los que tenían el placer de cruzarse con él. Se movía por la vida con tanta facilidad y confianza, y convirtió a todos los que lo rodeaban en una mejor versión de sí mismos. No importa lo difíciles que se pusieran las cosas, sabíamos que no había nada que no pudiéramos superar con Mike de nuestro lado”.

También dirigió unas palabras al actor: “Michael, conocerte fue lo mejor que me ha pasado. Eres mi mundo. Eres todo para mí. Cuando sentí tu último aliento, mi corazón se hizo añicos. Si tuviera el poder de intercambiar lugares contigo, lo haría en un instante. Pero tomaré esto día a día, como siempre me dijiste, y viviré cada día en tu honor”.

El mensaje continúa: “Hace apenas una semana, estábamos en las primeras etapas de formar una familia y compartíamos regularmente nuestros nombres de bebé favoritos para nuestros futuros hijos . Siempre me dijiste que sentías que estabas destinado a ser padre y no podría estar más de acuerdo. Serías el padre más perfecto del mundo. Si alguna vez me convierto en padre, le pondré a mi hijo tu nombre y espero poder criarlo para que se convierta al menos en la mitad de lo que eres. Fuiste la persona más generosa. Me trae paz saber que, por tu deseo de ser donante, has dado el regalo de la vida a cuatro familias diferentes. Estamos a tres semanas de tu cumpleaños y a cuatro meses de nuestro primer aniversario de bodas, pero sé que estás en un lugar mejor y que el cielo ha ganado otro ángel. Michael, en palabras de Shania Twain: Te amaré ‘por siempre y para siempre’”.

El actor Mike Heslin falleció a los 30 años, el 2 de julio de 2024

Además de interpretar a Polo en dos episodios de la serie Lioness (2023), de Taylor Sheridan, Heslin creó y protagonizó The Influencers (2020), un falso documental que fue nominado a un premio Queerty. También apareció en la película navideña The Holiday Proposal Plan, en la serie de In Their Shoes: A Journey Into Homeless y en Younger.

En Boy*Friends (2020), dirigida por Darren Stein, Heslin tuvo un crédito de coproducción y coprotagonizó a Rupert. Su cortometraje Happy Halloween ganó varios premios en festivales de terror, incluido el de mejor director novel.

