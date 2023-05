A los 78 años murió Rodolfo Hermida, director de cine, televisión y destacado docente audiovisual

escuchar

Hoy, a los 78 años, murió Rodolfo Hermida, un personaje fundamental para el desarrollo de las artes audiovisuales argentinas durante más de cuatro décadas tanto en su rol de funcionario y académico como en sus trabajos como productor, montajista y director con especial interés en la realización documental. Entre sus trabajos más destacados en cine estuvo el guion que escribió para La dama regresa, de Jorge Polaco, con el que también había colaborado en los films Diapasón y En el nombre del hijo. Además trabajó como productor y montajista de los largometrajes Gerónima y Tres veranos, ambos de Raúl Tosso y en la producción del documental Cazadores de utopías, de David Blaustein.

En televisión formó parte de la división latinoamericana de la cadena italiana RAI, fue director de programas especiales para Canal 13 y. responsable de grandes ciclos como El galpón de la memoria, conducido por Enrique Pinti, y El monitor argentino, con Jorge Dorio y Martín Caparrós. En 1993 Hermida ganó un Martín Fierro por el programa La cápsula del tiempo, un ciclo educativo en sintonía con su esforzada labor como docente y gestor cultural.

En su larga trayectoria Hermida fue director de la Enerc (Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica), gerente de Desarrollo Educacional del Incaa, director de la revista Cine y Artes Audiovisuales del Incaa, director de la carrera de Imagen y Sonido de la FADU (UBA), profesor del posgrado de Gestión de Artes del Espectáculo de la Facultad de Ciencias Económicas (UBA) y gerente a cargo del Programa Bicentenario del Incaa. También se desempeñó como director del Centro de Formación Profesional (CFP) del Sindicato Industria Cinematográfica Argentina (SICA), fue profesor del Posgrado Internacional de gestión y política de la Cultura y la comunicación de Flacso, profesor de posgrado del IUNA, coordinador académico de la Escuela de Medios Audiovisuales Buenos Aires Comunicación (BAC) y rector del Instituto de Arte Cinematográfico de Avellaneda (IDAC), entre muchos otros roles. De hecho, fue uno de los alumnos más ilustres de ese centro educacional, Juan José Campanella, quién reconoció en su despedida el lugar fundamental de Hermida en su formación y la de muchos de sus colegas.

Falleció Rodolfo Hermida, gran profesor de cine. En 1980, con una moviolita modificada por él, nos explicó corte por corte el montaje del documental “A París”. Nunca aprendí tanto en una clase sola. Me explotó la cabeza y ahí nació mi amor por el montaje. ¡Un abrazo de despedida,… — Juan José Campanella (@juancampanella) May 28, 2023

Por otro lado, las autoridades del Enerc lo despidieron con un mensaje en el que destacaron a Hermida, como “sinónimo de tenacidad y crecimiento constante en la industria audiovisual. Director, productor, escritor, profesor, conferencista, su vida estuvo completamente entrelazada con su pasión por el cine, la televisión y la enseñanza, logrando una destacada carrera como profesor del audiovisual”, señaló el comunicado de la escuela en la que será velado el realizador mañana, entre las 9 y las 13.

Reconocido por su defensa de la producción audiovisual nacional y su especial interés en el desarrollo de la TV pública, en los años 90 Hermida -que luego, a principios de 2000 sería director de producción artística y operaciones de Canal 7 junto a Luciano Olivera- decía en una entrevista con LA NACION: “Yo digo que en la TV muchas veces no hay lugar para la gente con propuestas distintas. Yo quiero sumar, no restar. Tiene que haber también programas de entretenimientos y telenovelas, no digo que hagamos toda una televisión modernosa y culta. Pero lo que pido es que no nos resten a nosotros. Que sumemos. Nuestra televisión, salvo excepciones, es primitiva. Es vergonzoso que en un canal como ATC, que podría ser un espacio para cosas nuevas, no sólo no lo sea, sino que además intente ser comercial y que intentando ser comercial sea deficitario”.

