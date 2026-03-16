A un paso de la semifinal: cuánto midió la anteúltima gala de eliminación de Masterchef

Masterchef Celebrity está a un paso de la final y todavía son cinco los famosos que siguen en carrera. Cuando se encendieron las hornallas más famosas de la televisión, fueron 24 las figuras que se animaron a participar en un certamen de características particulares, donde la cocina es importante pero también cuenta el tiempo. De Diego “Peque” Schwartzman a Julia Calvo, pasando por Pablo Lescano y Valentina Cervantes, el casting fue lo suficientemente variopinto como para atraer a todo tipo de audiencia.

La competencia de cocina más importante del mundo, tiene el jurado más exigente: Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui. La fórmula es simple: 24 famosos, algunos sin nada de conocimiento culinario, se enfrentaron a desafíos inesperados a la hora de presentar un buen plato de comida. Cuando Telefe decidió que Wanda Nara sería la nueva conductora de MasterChef, optó por darle al reality una impronta más mediática, ligada a los escándalos de la empresaria, y dejó en un segundo plano lo gastronómico. Pero en pos de potenciar la “wandanarización” del formato, la producción eligió a diferentes personajes clave. Uno de los más llamativos es Maxi López, exmarido de la mediática, a quien se lo pudo ver en varios idas y vueltas picantes con la anfitriona y que aún hoy sigue en la carrera.

Cerca de la final, Sofía “la Reini” Gonet, Emilia Attias, Ian Lucas, Claudio “Turco” Husaín y López se enfrentaron a uno de los desafíos más complejos desde el debut de Masterchef. La anteúltima gala de eliminación comenzó pasadas las 21 con un piso de rating de 7.8 puntos que le dejó Espiando la casa de GH. Los famosos tuvieron que preparar una torta macaron pero con una particularidad. “Es una macaron cake y para mí lo más interesante de esta noche es que van a tener que cocinar conmigo, con mis reglas y a mi ritmo”, les advirtió Betular.

Luego de que el pastelero les diera una masterclass de cómo preparar un macaron, los cinco participantes tuvieron que dar todo para no quedar fuera de juego. Esta vez no fue solo una carrera contra el reloj con la presión de saber que el peor plato quedaría eliminado de la competencia, a esto se sumó la estricta manera de trabajar del pastelero. Lo más complicado para los famosos fue crear la base de las dos galletas crujientes y suaves de merengue, elaboradas con claras de huevo, azúcar glas y harina de almendras, sumado a la complejidad de preparar una ganache de chocolate blanco y la confitura de frutas.

A varios participantes les costó mucho completar de manera correcta el desafío por la complejidad de la prueba. A la hora de las devoluciones, el rating trepó a los 12.7 puntos y los resultados fueron dispares. La primera en pasar fue la Reini, cuyo macarrón le faltó tiempo de cocción aunque “la mermelada estaba muy rica”, según De Santis. Por su parte, el Turco obtuvo un buen resultado, mientras que Emilia no la pudo realizar bien. Maxi fue criticado por el jurado porque su preparación no llegó a la cocción correspondiente y Ian Lucas cometió varios errores. “No es la torta que se presentó”, sentenció Martitegui.

Masterchef Celebrity lideró la franja con un pico de 15.1 puntos, en la noche en la que todos quedaron en la cuerda floja. Finalmente, Emilia Attias fue eliminada. “Me dicen cosas muy lindas y a uno lo moviliza. Yo me siento ganadora pero entiendo que el certamen es así. Lo recibo con dignidad y agradecimiento”, dijo al despedirse.

Este lunes comienza la semifinal con los cuatro participantes que llegaron a esta instancia. La consigna será replicar un plato de cordero en croute con puré de edamame y menta con reducción de aceto y ciruelas pasas, casi una obra de arte. Los dos cocineros que hagan los peores platos quedaron fuera de la competencia.