Estafa piramidal o lícito sostén de familias. La polémica en torno a las máquinas de estética de la empresa Nu Skin despertó un enfrentamiento entre defensores y detractores. Con La China Suárez y Jimena Barón tirando la primera piedra, una enorme cantidad de famosas que fueron y son parte del negocio de venta y utilización de estos productos rompieron lanzas por la compañia, al punto de contradecir a médicos y especialistas.

Interesados en profundizar sobre el tema, el equipo de Telenoche convocó el miércoles a la doctora Irene Bermejo y a la bailarina Adabel Guerrero . La primera es una especialista que tuvo oportunidad de probar el cuestionado producto, mientras que Adabel trabaja desde hace dos meses con la empresa, dando charlas y promocionándolos, además reconoció estar a cargo de un grupo de vendedoras .

Además de destacar que estos productos ofrecen un bienestar "superficial", Bermejo ofreció un dato clave que marca una diferencia entre las personas que los usan: "Si la piel está gruesa, deshidratada o seca, la corriente no va a poder penetrar. Todas estas modelos, que son muy jóvenes, tienen una piel hidratada y se ponen crema van a tener un cierto resultado. Pero si yo salgo al mundo, y quiero vendérsela a la mujer común, que no tiene una piel diagnosticada para ver si le va a servir o no, la realidad es que no le va a funcionar de la misma manera . Entonces hay que tener cuidado".

Guerrero, que previamente a la comunicación de la profesional había enarbolado una defensa de las máquinas, con mucho de marketing y venta, intentó continuar en esa línea pero María Laura Santillán y Diego Leuco decidieron interrumpirla y terminar con el tema y con la comunicación. Antes de que apagaran su pantalla y quedaran solamente los conductores, Nelson Castro y Bermejo, se pudo leer en los labios de Adabel que decía "Yo me considero una mujer normal".

Poco antes de salir al aire, la bailarina subió un video editado a sus redes, donde explica su trabajo para Nu Skin , apunta a la competencia por las críticas en los medios y ataca al periodismo por las notas en contra de la empresa: " Antes de creer todo lo que sale en la televisión, como si fuese palabra santa, o lo que dice los periodistas fuese la verdad, estaría bueno informarse un poco más ".