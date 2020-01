La bailarina habló de su relación con la exmujer de su pareja Martín Lamela Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 24 de enero de 2020 • 18:33

De temporada en Villa Carlos Paz con la obra Bien Argentino, Adabel Guerrero habló de la familia ensamblada que formó junto a su pareja Martín Lamela, que incluye a su hija Lola (de un año y medio), a los tres hijos del empresario y a su exmujer Claudia.

"Es una familia ensamblada. Lola se lleva bárbaro con los hermanos. Se aman. Ellos vivían en Mendoza pero desde que volvieron a Buenos Aires la relación cambió. Ahora los dos más chicos están acá con nosotros y la estamos pasando bárbaro. Lola nos tiene a todos cortitos, hay que hacer lo que ella quiere", expresó la actriz este mediodía desde el móvil de Involucrados.

En cuanto a cómo logro esta familia numerosa, la vedette advirtió: "La que me ayudo a romper el hielo fue Claudia, la ex de Martín. Ella antes me cuidaba a la nena. Es maestra jardinera y crió súper bien a sus hijos, entonces ¿por qué no iba a cuidar bien a mi hija?", indicó. Y enseguida, dio cuenta de la relación de confianza que las une, más allá de lo familiar: "Ahora es también la encargada de mi escuela de danza, mirá la confianza que tendremos. Ella necesitaba trabajar y nosotros a alguien de confianza", relató.

"Estoy feliz de la familia que formé. Aparte, no sé si voy a tener más hijos. Pasé por un embarazo y parto complicado con Lola y quiero que ella tenga hermanos", explicó Guerrero.

Tras confesar que las cosas con Lamela, su pareja desde hace once años, están mucho mejor, la bailarina no descartó que haya casamiento este año. "Vivimos una crisis y gracias a Dios ahora estamos bárbaro. No sé si es la magia de esta ciudad, del Uritorco o qué pero estamos felices, así que puede ser que se venga el casorio", remató con cierto misterio. Recordemos que el empresario le pidió matrimonio a Adabel el día en que la actriz cumplió 40 años.