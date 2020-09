Adabel Guerrero, furiosa con Yanina Latorre: "Sos una chupamedias del jurado"

Tras su eliminación del Cantando 2020, Adabel Guerrero quedó enojadísima con el jurado del certamen. Si bien ahora es parte de La previa del Cantando junto a Lourdes Sánchez y Lizardo Ponce, la vedette asegura que quiere volver a la pista para demostrar todo lo que sabe hacer.

Este martes, y mientras analizaba las performances de los participantes del certamen, la bailarina se cruzó duramente con Yanina Latorre, en Los ángeles de la mañana. "Sigo enojada porque quiero estar en el certamen. Ahora estamos en la previa pero yo quiero cantar, hacer mi performance, me parece que siempre aportaba de mi parte para hacer un show", comenzó.

Y al recordar su eliminación del reality, aseguró que fue el peor día para irse. "Era el día que entró [el jurado Oscar] Mediavilla, que entró más malo. Y encima fuimos al teléfono con Esmeralda [Mitre]. Me fui re mal", confesó todavía angustiada mientras esbozaba su propia teoría sobre su corta participación en el ciclo: "Siento que cometí el error de ponerme a casi todo el jurado en contra. El primer día me pusieron mala nota y desde ahí no repunté nunca más. Moria [Casán] es la que define el voto de todos", agregó convencida.

Sin embargo, este último comentario hizo reaccionar a Latorre, que hasta el momento venía coincidiendo con la actriz. "No, si es la última. Vos estás contra Moria porque te odia, no estoy de acuerdo", opinó tajante.

"Vos porque sos chupamedias de jurado. Hay que ser como vos, chupamedias del jurado", disparó la bailarina. "Yo no soy chupamedias de nadie, te callás. Yo los hago bolsa en redes", reaccionó la panelista. Firme en su postura, Adabel explicó qué es lo que más le molesto de la mamá de Lola Latorre: "No sé, el otro día que Moria me estaba diciendo de todo, vos estabas 'ay te amo, ja, ja, ja'", le recriminó.

"Ah, estás enojada conmigo. Yo no soy chupamedias de Moria, he estado enfrentada. Le dije delincuente", se defendió Latorre. Sin embargo, Guerrero redobló la apuesta: "Y con Nacha también sos chupamedias. Vas ahí al piso... Me encanta que vayas a apoyar a Lola, pero vas para chuparle las medias al jurado", repitió una vez más.

Casi a los gritos, y sin dejarla hablar, Latorre se enfureció: "Te voy a decir una cosa. Yo voy a acompañar a mi hija porque tiene 19 años y si alguien la toca lo mato y vos harías lo mismo. Pero yo no puedo hacer quilombo en el piso porque la participante es Lola", le explicó enojada. Y mientras Adabel seguía manteniendo su opinión, la rubia agregó: "Vos estás furiosa porque te mandaron a tu casa en cuatro galas. Hubieras hecho todo esto en el Cantando, que eras un embole".

Lejos de poner paños fríos, el conductor del programa las interrumpió para hacer una pregunta indiscreta: "¿Cantás mejor que Lola Latorre?". "Claramente que canto mejor que Lola Latorre, pero no por ofender a Lola. Es por una realidad. Ella es nena, recién empieza y tiene un carrerón por delante", remató Guerrero ante la indignada mirada de la panelista.