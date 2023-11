escuchar

Adabel Guerrero dejó a todos atónitos con un reciente anuncio en la pantalla chica. La bailarina dijo que se irá de vacaciones en diciembre con la expareja de su esposo, Martín Lamela, detalló cómo nació el buen vínculo entre ambas hace más de cinco años y aseguró que se fortaleció gracias a la pandemia. En su paso por Socios del Espectáculo (eltrece) dio un profundo mensaje acerca de las familias ensambladas.

La relación entre Guerrero y Lamela comenzó en 2008, cuando el empresario, dueño de una agencia de autos, trasladaba a la bailarina hacia el estudio de ShowMatch (eltrece). En ese ínterin, se enamoraron y pocos años después llegó Lola, fruto de su amor. Sin embargo, la presencia de Claudia Escobar, antigua esposa de Martín, estuvo siempre latente, ya que previo a su separación, ambos tuvieron tres hijos.

En diálogo con Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, Ada - como popularmente se la conoce en las redes y en los medios - relató la historia de cómo surgió el lazo fraternal con Claudia y por qué el mes próximo se irán de vacaciones todos en familia.

Adabel Guerrero junto a Claudia Escobar (a su izquierda) (Fuente: Instagram/@adabelguerrero)

“Les voy a contar algo muy divertido. Clau, si estás mirando te pido mildis, no le gusta que hable de ella. Pero bueno. Claramente niñera ya no es, porque yo me mudé a Canning y tengo a una chica divina, Aby, que es lo más… pero ahora en diciembre nos vamos todos de vacaciones”, esbozó con alegría al tiempo que recordó: “Es la mamá de los nenes de Martín, la quiero más que a Martín, sí. Cuando recién empezamos a salir nos llevábamos pésimo. Yo era Adabel y supongo que a ella no le gustó mucho, a mí tampoco me hubiese gustado”.

En tanto, relató cómo empezó su historia: “Después pasó mucha agua, mucho tiempo. Ella se mudó a Mendoza con los nenes, estuvo como siete años. Y con Martín íbamos. Entonces ahí empezamos a tener una amistad, buena onda. Después ella vino para el baby shower de Lola, y volvió cuando Lola ya había nacido. Cuando ella decide volver a Buenos Aires, obviamente volvía sin trabajo, y con Martín le ofrecimos trabajo en la escuela de danzas”.

Y agregó: “Primero con nenitas chiquitas porque es maestra jardinera. Y después pasó a ser la encargada de la escuela, mi mano derecha. Comenzó una amistad, una confianza. Lo que tiene Clau es que es muy buena mina”. Asimismo, dejó en claro el gesto que tuvo en forma de agradecimiento por la confianza que cosechó: “Hace rato que quería llevármela de vacaciones, pero no nos daba el presupuesto. Y ahora sí. Yo me llevo muy bien con Claudia”.

Hacia el cierre, remarcó cómo fue el proceso de una familia ensamblada y destacó la buena voluntad de todo el conjunto: “Todo empezó cuando me tocaba cuidar a los hijos y yo era la otra mamá de los nenes. La relación siempre fue muy buena. Siempre con Martín los trajimos a pasar todas las temporadas, a pasar casi un mes con nosotros. Y después no había idas y vueltas (...) Por suerte, como somos personas medianamente adultas, creo que lo hemos llevado de muy buena forma porque hoy están los resultados”.