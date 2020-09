Tras ser eliminada del Cantando 2020, Adabel Guerrero apuntó contra Moria Casán

8 de septiembre de 2020 • 12:55

Adabel Guerrero fue una de las últimas eliminadas del Cantando 2020. La bailarina no convenció al jurado en la gala de rock y perdió en el teléfono frente a Esmeralda Mitre. Si bien en su momento no quiso hablar y se retiró furiosa de la pista, esta mañana explicó los motivos de su enojo y apuntó directamente contra Moria Casán.

"Estuve un mes y una semana en total. Hice cuatro galas, por eso me fui tan enojada. Creo que nuestro equipo estaba para más pero acá ya sabemos que no importa quién canta o baila mejor, importa si sos la influencer del momento", comentó molesta en Nosotros a la mañana.

Mientras aseguró que nunca entendió las devoluciones de Nacha Guevara, la vedette aclaró que quien más la perjudicó dentro del certamen fue Moria Casán. "Me pareció doloroso que Moria nos ponga un 4, hasta siento que hay algo personal. Después la gente elige y puede preferir el show", opinó en referencia a la instancia de votación del público.

"Antes el jurado evaluaba el que mejor cantaba, ahora eligen por el que les cae mejor o peor", agregó sin vueltas y enseguida volvió a arremeter contra la vedette: "Me da la sensación de que no le caigo bien, no tiene piel conmigo. Yo empecé con buena onda, pero desde el primer día como que me tiró mala onda entonces ya me di cuenta que no me iba a apoyar en ningún momento; de hecho, su cuatro me sacó del certamen", concluyó.

"Creo que no valoraron el esfuerzo, ni la puesta. Siempre quisimos hacer algo diferente y apoyar al show, pero no gustó", finalizó la actriz de Sex, Vive tu experiencia.