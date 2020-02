Adriana Brodsky y su mala experiencia en el amor: "Con todos mis ex terminé mal"

Adriana Brodsky se refirió a sus malas experiencias en el amor Fuente: Archivo

19 de febrero de 2020 • 14:53

En plena temporada en Mar del Plata, Adriana Brodsky pasó por el móvil de Intrusos y, tras desmentir los rumores de romance con Alejandro Fiore, habló de sus malas experiencias en el amor y de su conflictivo divorcio con el periodista y escritor Juan Bautista "Tata" Yofre, el padre de sus dos hijos.

"La estoy pasando muy bien. Es una buena temporada, los teatros están llenos, los restaurantes también. Me gusta ver la ciudad con tanta gente", expresó la actriz al hablar sobre su experiencia con la obra Mi mujer se llama Mauricio.

Enseguida, el panel del ciclo de América indagó sobre su estado sentimental, y Brodsky desmintió los rumores de romance con su compañero Alejandro Fiore. "No hay nada de cierto, nada más lejano que eso. Si fuera cierto, habría fotos", aclaró. Y enseguida, agregó: "No me voy a enojar nunca porque conozco el medio. Lo que pasa es que no es real, no le quiero mentir al público. Si estuviera conociendo a alguien lo diría".

Sin embargo, el rumor de "la buena onda" entre ellos surgió desde adentro del elenco, cuando sus compañeros Matías Santoianni y Carna Crivelli dieron a entender que había muy buena química entre los actores. "Los reté porque estaban mintiendo y además me estaban mandando al frente. A esta altura de mi vida no me engancho con los romances que me quieren inventar", confesó.

En cuanto a los motivos por los cuales está sola, Brodsky reflexionó: "Será porque no hallé a la persona indicada. Siempre tuve malas experiencias en el amor, cada vez que termino una relación es como que florezco. Ahora estoy muy tranquila así".

Esta declaración llamó la atención de los panelistas, quienes quisieron indagar sobre su pasado sentimental, en especial sobre el escandaloso divorcio con Yofre. "Nunca hablé de mis ex. Siempre en mi vida tuve que luchar sola y nunca tuve nadie que me proteja; al contrario, siempre tuve gente que me quiso pisar la cabeza. Pero de eso obtenés experiencia y mucha fortaleza", señaló.

"Hubo cosas que me dejaron una cicatriz, es mentira que el tiempo borra todo. Tengo muy presente a la gente que fue nefasta en mi vida", indicó en referencia al padre de sus hijos. "Mis hijos no saben lo que yo sufrí con su papá, no soy de tirar más leña al fuego. No les puedo llenar la cabeza. Ellos podrían haber tenido otra experiencia con él, pero hoy en día eligen no tener relación. Trate de ser neutral pero ellos se dan cuenta de todo", advirtió la mamá de Agustina, de 29 años, y Javier, de 28.

En cuanto a su tormentosa relación con el empresario, la actriz no quiso ahondar en detalles. "Son cosas que quedan bajo siete llaves. La vida continua, hay que dejar que las cosas sigan su curso. Todo lo oscuro y nefasto tiene que quedar de lado. Hay que pensar siempre en tus hijos, que te tienen que ver entera, con energía y feliz. Hay que guardarse la angustia y el corazón destrozado. Con ellos, tenés que ser la mejor actriz", contó conmovida.