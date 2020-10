Cantando 2020: la procaz obsesión de Moria Casán y Aníbal Pachano con el pantalón de Agustín Sierra Crédito: Captura de pantalla

Luego de la frustrada presentación de la semana pasada en la pista del Cantando 2020, Agustín "Cachete" Sierra y Rochi Igarzábal brindaron junto Inbal Cómedi su homenaje a Casi Ángeles, la tira que protagonizaron junto a Lali Espósito, la China Suárez, Peter Lanzani, Nicolás Riera y Gastón Dalmau entre 2007 y 2010.

Como ocurrió la semana pasada, algunos de sus excompañeros de aquel programa producido por Cris Morena (Riera, Dalmau, Lanzani, Gimena Accardi, Victorio D'Alessandro, Daniela Aitra, Emilia Attías, Nicolás Vázquez y Candela Vetrano) le dedicaron un video en el que, además, abogaron por el cuidado del medio ambiente.

Tras escucharlos brindar un medley de los temas más importantes del programa, la primera en dar su devolución fue Nacha Guevara. "Si hubo emoción, yo no la sentí. Una cosa es la emoción que uno siente personalmente, y otra la que uno puede transmitir. No me pasó nada. Si se van a emocionar, úsenlo; si no, vayan a tomar una cerveza. No me gustó. Agustín empezó bien, pero después se perdió", consideró la dueña del voto secreto en esta ronda de tríos.

"A esta pareja le tengo mucho cariño. Rochi me encanta, tenés carisma, ángel, pero la nota no tiene que ver con vos. Agustín quedó expuesto, pero subo un punto porque no lo escondieron detrás de un coro como hicieron con otros que tampoco cantan. A Inbal te sentí cómoda hasta ahí", sumó Karina "La Princesita" (5).

"El tema es que cuando dieron Casi Ángeles yo estaba en Australia. Puedo decir qué me pasó y cómo cantaron. Se movieron bien, me pareció que Agustín arrancó bien, con una tonalidad más baja, y las chicas estuvieron bien. En el segundo tema empezaron a derrapar", agregó Oscar Mediavilla (6).

Por último, Moria Casán (4) expresó: "Los angelitos se han transformado en diablillos y han hecho una performance muy precaria. Yo no consumí Casi Ángeles porque estaba ocupada en otras cosas. No me pasó nada. Lo más revelador fue el pantalón de Agustín". "¿Suma un punto eso?", preguntó el conductor, Ángel De Brito. "No sé si suma, pero fue tan aburrido, una cosa infantil... No es que me distraje ahí, porque no tengo ese tipo de onanismo, porque estoy mucho más allá... Pero no me gustó. Fue algo infantil, fueron unos guachitos que intentaban encontrar su lugar en el mundo", agregó la exvedette.

Los conductores, Laurita Fernández y Ángel De Brito, pidieron entonces la devolución del BAR y Lourdes Sánchez (-1) tomó la palabra: "Ya están en el horno y me da cosita. Yo vi el compromiso, los vi ensayar mucho y me da mucha ternura. Habla del profesionalismo que tienen. Rochi es una bomba, trajiste frescura... A mí me pasó lo mismo que a Moria, esperaba emocionarme como los fans en el Gran Rex, pero no me pasó".

"Empezaste bien, después hubo desafinaciones, pero me sorprendió tu salto a la segunda. Ellas afinaron, pero les faltó energía", sumó Laura Fidalgo (0), quien invitó a que Sierra repitiera la pirueta. "Me parece que la faltó alegría", acotó luego la bailarina, que fue interrumpida por los gritos de Casán: "¡Pero mirá cómo le quedó el pantalón!".

Entre risas, Aníbal Pachano (-1) comenzó con su devolución: "Ya lo vengo diciendo desde el primer día lo del pantalón. Hay algo que cuelga por ahí". Notablemente incómodos, Sierra e Igarzábal solo atinaron a sonreír. "No me gustó nada. Estaba mal hecha la selección musical. No da alegría", cerró el coreógrafo. Entonces, la coach señaló que las canciones habían sido elegidas por la producción.

"Muchas gracias por las críticas. Les agradezco a los chicos por el video. Hagamos un cambio, no tenemos otro lugar en el que vivir. Es Urgente: se está quemando el país. Todos tenemos que ayudar desde donde podemos", se despidió Igarzábal.

