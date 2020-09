La nieta de Mirtha Legrand reveló su costado más extremo mientras hablaba con Juanchi Baleirón Crédito: Captura de pantalla

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de septiembre de 2020 • 16:35

Juana Viale hizo una confesión mientras charlaba con Juanchi Baleirón en Almorzando con Mirtha Legrand (eltrece). La nieta de la legendaria conductora contó que es fanática de varias bandas de rock y que antes de la pandemia de coronavirus solía asistir a varios recitales. Luego reveló que en esas salidas deja fluir su lado más salvaje: "Soy re 'poguera', me encanta".

Este domingo la conductora que reemplaza a su abuela en los clásicos almuerzos recibió a Cecilia Milone, Juan Marconi, Rodrigo Vagoneta y al cantante de Los Pericos. En una charla distendida sobre la "nueva normalidad" de los espectáculos durante la cuarentena, Viale coincidió en que ciertos momentos son "irremplazables" aunque exista el streaming.

"Si la gente está seria, nosotros queremos entretener y hacer bailar, la idea es pasarla bien aunque sea a través de una pantalla", comentó Baleirón, y Marconi lo interrumpió: "Todo eso es muy lindo, pero ojalá que vuelva todo lo de antes también".

"El hacinamiento, el pogo, esas cosas se extrañan", confesó el cantante, y allí fue cuando la nieta de "La Chiqui" dio a conocer otra de sus facetas más alocadas. "Yo soy re 'poguera' cuando voy a ver bandas que me gustan. Me gusta estar abajo, no estar sentada arriba en las gradas diciendo: 'Este tema es un bomba'. ¡A mí me gusta estar allá abajo!", aseguró.

Después confesó que incluso ha sufrido algunas consecuencias del fervor del momento: "¡Cuántas uñas del pie he perdido en los pogos! ¡Muchas! Pero me encanta y se necesita". Finalmente remató el momento aclarando que hay que ser paciente por el contexto actual de contagios de Covid-19, y que cuando se pueda volverá a las primeras filas a disfrutar de los recitales.