30 de octubre de 2019 • 17:43

En el día de ayer, Amalia Granata y Estanislao Fernández, el hijo del presidente electo Alberto Fernández, protagonizaron un duro cruce en Twitter y, esta mañana, la diputada santafecina volvió sobre el tema en Los ángeles de la mañana.

"Fuertísimo que su padre sea Presidente y él esté hablando así. Me parece que ya se tiene que empezar a controlarse con los insultos y las declaraciones", lanzó Granata en referencia al entredicho que, en las últimas horas, mantuvo con el joven en la red social.

En cuanto a las declaraciones de Estanislao, que le aconsejaban ocuparse de su función política, Amalia retrucó: "Que no se preocupe él por mi función política porque la cumplo muy bien. Todavía no asumí, asumo el 4 de diciembre, y sigo trabajando así que que se despreocupe".

Tras la pregunta del notero de LAM sobre por qué no había felicitado al presidente electo, la panelista de Pamela a la tarde repreguntó: "¿Es una obligación felicitarlo a Alberto? ¿Vos lo felicitaste? Yo soy una ciudadana más hasta el 4 de diciembre, como todos ustedes". Enseguida se refirió a la victoria de Fernández en las urnas y a lo que espera de su gestión: "Ojalá que pueda resolver todas las cuestiones que están pasando en este país, que son muy graves", señaló.

Lejos de poner paños fríos, la periodista volvió a referirse a Estanislao Fernández y su actitud en las redes. "No tengo opinión. Me parece, pobrecito, que tiene un déficit de atención, que necesita llamar la atención, pero yo ya tengo dos hijos, no soy la madre. Si necesita atención que lo hable con el psicólogo o con sus padres", señaló con ironía.

Por último, Granata opinó sobre la autodenuncia que Luciana Salazar se hizo en la justicia y fue lapidaria contra la participante del "Súper Bailando". "Otra persona que tiene un déficit de autoestima y quiere llamar la atención constantemente. Tiene como una abstinencia cuando no hablan de ella, entonces hace todo este tipo de cosas ridículas", disparó sin vueltas.