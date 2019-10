El hijo de Alberto Fernández destrozó a Amalia Granata: "Sos una ridícula"

Estanislao Fernández volvió a cruzarse con Amalia Granata en las redes sociales Crédito: Instagram

29 de octubre de 2019 • 15:00

Estanislao, el hijo del presidente electo Alberto Fernández, volvió a protagonizar un duro cruce con Amalia Granata luego de que la diputada electa provincial de Santa Fe y panelista volviera a criticarlo en Twitter.

Todo comenzó cuando Granata retuiteó en su cuenta un mensaje del cosplayer y artista drag en el que se burlaba de "Patricia sí, falopa no", una de las consignas de las marchas del Sí Se Puede que elogiaban a la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

El tuit que reinició la pelea entre Fernández y Granata Crédito: Twitter: @AmelieGranata

"El hijo de AF celebrando que llega el nuevo peronismo y cesa el combate al narcotráfico de la mejor ministra de Cambiemos", fue la frase de un tuitero que compartió la panelista de Pamela a la tarde (América) pasado el mediodía del lunes.

Esta mañana, Estanislao -que en las redes se presenta bajo el seudónimo dyhzyx- le respondió con duras palabras. "Amalia Granata volvió a abrir el bardo retuiteando una gilada. Cuando ella hace un chiste sobre la salud de una persona es un chiste. Cuando yo hago un chiste sobre lo que se gritó en una marcha es una ofensa para la ministra de Seguridad", escribió, en referencia al chiste sobre la salud de Florencia Kirchner que la rosarina publicó en agosto, la causa de la primera pelea entre ambos.

"Amalia Granata fiel defensora del 'con mis hijos no te metas', no tuvo ni un mínimo de decencia cuando empezó a meterse conmigo, que estoy fuera del sistema político, salvo para votar. Que soy unx pibx que no hace política, solo expresa su opinión en, atención, sus redes", sostuvo.

"Te lo digo públicamente para que lo tengas en cuenta, sos una ridícula. Tenés dos millones de seguidores y 0,2% de interacción. Dedicate a tu labor como funcionaria y menos a decir pelotudeces en la TV, ridícula", cerró Estanislao.

Por lo pronto, el tuit que disparó la controversia fue borrado. ¿Será el final del conflicto o se viene un nuevo round?