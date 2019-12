Tras asumir como diputada de Santa Fe, la periodista contó cuáles son sus planes en política Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de diciembre de 2019 • 17:16

Con nuevo look (se cortó el pelo y adelgazó seis kilos), y tras jurar como diputada por la provincia de Santa Fe, Amalia Granata pasó por el piso de Los ángeles de la mañana y habló de todo: sus proyectos en política, la vuelta de Cristina Fernández al poder y las acusaciones que la involucraron en el conflicto Andrea Del Boca entre Ricardo Biasotti.

"Estaba muy nerviosa, la noche previa casi ni dormí. Después de jurar, hablé desde mi banca en un recinto dirigiéndome al presidente y fue raro. Me hubiese gustado que estén mis hijos, pero por el horario no se pudo. Fui con mi marido y mi madrina Rita", reveló la mediática sobre cómo vivió su jura como diputada días atrás.

Tras hacer un repaso por su año y asegurar que fue muy duro e intenso tanto a nivel personal como profesional, la periodista expresó: "Con Leo [Squarzon, su pareja] nos conocimos hace menos de cuatro años y yo quedé embarazada. Fue todo muy intenso para nosotros. Además, este año me pasaron cosas todo el tiempo. Se juntaron los líos de la tele y de la política", aseguró dando a entender que fue víctima de numerosas afrentas mediáticas.

"¿Por qué sentís que tenés tantos obstáculos?", le preguntó Angel De Brito, conductor del ciclo de eltrece. "Tiene que ver con el prejuicio de ser mujer. Siento que me subestiman por eso y por venir de este medio. Todavía me siguen cuestionando lo de Robbie Williams. No saben lo bien que la pasé, critican más de envidia que de otra cosa", confesó tras asegurar que las que más la criticaron fueron las mujeres, "esas mismas que luchan contra el patriarcado".

"Esta nueva juventud de los pañuelos verdes me viene a criticar a mí. ¿Quieren que les muestre mi vida, que viví peleando contra el patriarcado? Hasta me he quedado en la calle sin trabajo. Me enfrenté al poder, a los hombres. Si quieren hablar de empoderamiento, les cuento un poco mi vida", chicaneó Granata.

La flamante diputada provincial también hizo referencia a la denuncia que Anna Chiara Del Boca le hizo a su padre Ricardo Biasotti en la justicia, y a las versiones que la implicaron en el caso por ser pareja del empresario tiempo atrás. "Como ya no encontraban nada con que denostarme, me imputaron de un delito absurdo. Lo dijo Andrea Del Boca, lo dijo la hija que nunca la conocí. Creo que es algo que viene de la política", lanzó dando a entender que se trataría de una campaña sucia en su contra.

Y tras asegurar que "la política es inmunda", la futura diputada sorprendió a todos antes de asumir su cargo. Por un lado, decidió renunciar a sus fueros, ya que "es una persona transparente". Por otro, decidió abandonar su bloque por algunas diferencias a la hora de llevar a cabo sus planes políticos. "Renuncié a los fueros porque soy una persona decente. No necesito tenerlos, no me interesa (...). Formé otro bloque porque había cosas que tenían que ver con la vieja política que no iban con mis convicciones e ideales y me fui", aseguró la presidenta del espacio Somos Vida, quien advirtió que el diálogo y el consenso son la única forma posible de trabajar.

Luego de confesar los temas que la preocupan y por los cuales va a trabajar fuertemente (adopción, embarazo vulnerable, síndrome de alienación parental, drogas), el debate por la legalización del aborto se instaló entre las panelistas de pañuelo verde y celeste en el estudio. "Yo decidí toda mi vida sobre mi cuerpo, pero cuando ya hay otro cuerpo adentro no podés decidir por él", lanzó Granata, firme en su postura a favor de "las dos vidas". Y si bien confesó que en el único caso que lo aceptaría sería frente a una violación, advirtió que hay otras maneras de resolver la situación: "Creo que hay otras formas de acompañamiento para esa persona, con una contención del Estado que claramente no hay. Pero la violación y el aborto es un doble trauma".

Al hablar de quien le gusta y quien no en política (María Eugenia Vidal es una de sus grandes referentes), Granata opinó sobre la cadena nacional que realizó Mauricio Macri para despedirse de la Presidencia. "Cuando lo escuché, dije: '¿Es el presidente de Suiza o de Argentina?'. Sentí que hablaba de otro país, como desconectado de lo que estaba pasando. A mí me dicen macrista, pero no lo soy. Ya expliqué que lo voté a Macri porque no quería que siga Cristina [Fernández de Kirchner]", disparó.

En cuanto a la vuelta de la expresidente al poder, remató: "Me parece terrible, ya lo vivimos. Los que trabajamos en los medios vivimos la censura y la bajada de línea en carne propia. Pero es lo que la gente eligió y hay que respetarlo. Y como oposición, tenemos que trabajar para que solo se queden 4 años".