"Estoy shockeada todavía. A eso de las 19:20 del sábado pasado se empezaron a escuchar unos ruidos muy fuertes en la puerta de entrada de mi casa. Los perros no paraban de ladrar", relató Anabela Ascar en Confrontados. La periodista explicó así que, desde que falleció su pareja durante 22 años, Héctor Ricardo García, no tiene paz. Y que suceden cosas extrañas en la casa que compartían y en la que ahora ella vive con su mamá.

"Me asusté, me asomé por una ventana y vi que me habían abierto el portón, forzándolo. Como tengo botón antipánico lo accioné, enseguida vino la policía y entonces los delincuentes se fugaron", continuó su relato. "Se escuchaban voces así que imagino que eran varios. Rompieron el sistema eléctrico del portón desde afuera y entraron a la casa. Si no fuera por la policía, hoy estaría muerta. Sentí que me podía pasar algo fatal. Además, temí por mi mamá, vino a ayudarme cuando se enfermó Héctor", indicó.

"Estoy viviendo una película de terror. Nunca pude llorarlo por todo este daño piscológico. Estoy enfrentándome con un grupo muy poderoso y yo soy una mujer con una mamá grande. En la casa suceden cosas raras, tiene una energía densa. En este estado de locura no se puede vivir; no es calidad de vida", siguió Ascar, que se encuentra enfrentada judicialmente con la única hija de García, María Elena, quien la desconoce como heredera.

Cuando le preguntaron si sospechaba acerca de quiénes entraron a su casa, dijo. "No sé si son ellos (por la familia de Héctor), no lo puedo decir. Lo que sé es que me pasó de todo en este mes: me cortaron el gas, intentaron entrar en mi casa, vino el yerno para hacer el inventario y yo no tengo nada que ocultar. En veinte años que estuve con Héctor, sólo vi a su hija una sola vez. Le ley de unión convivencial, que es muy reciente, dice que las convivientes podemos estar en la casa por dos años. La verdad es que me gustaría sentarme a conversar como gente civilizada que somos. Voy a acatar lo que la jueza diga. Ojala la justicia decida pronto esta sucesión".

La periodista insiste en que la familia de García nunca se hizo cargo de nada y que el empresario de medios ni siquiera tenía contacto con su hija. "La que le cambiaba el pañal soy yo, lo llevaba a médicos y a todos lados, y durante años me ocupé de Héctor. Lo sabe todo el mundo. El sepelio lo pagué yo, lo mismo que el nicho. Ellos nunca estuvieron. No tenía vínculo con la hija, insisto. Ellos vienen a cobrar nada más. Esto es un negocio para ellos. Desde que murió Héctor no tengo paz", se lamentó. Y detalló que García, en el último tiempo, no se encontraba en una buena posición económica: "Lo banqué yo con mi plata porque él había puesto todo su dinero para un canal que estaba preparando y sólo le faltaba la señal. El 10 de febrero, cuando se cayó, era un hombre pobre".

"Yo le preguntaba qué iba a ser de mi cuando él no estuviera. Me decía que no me preocupara que iba a estar dos años tranquila en la casa. Pensaba que tenía hechos papeles que no me mostraba. Yo lo banqué", señaló Ascar.

Finalmente, dejó en claro que no desconoce a la hija de García, porque es su heredera, pero exigió que se reconozcan también sus derechos. "Me costó conseguir el certificado de defunción a pesar de que pagué el sepelio, porque la hija fue a reclamarlo. Y enseguida inició la sucesión. Si quieren guerra van a tenerla, porque la injusticia me indigna. Ellos quieren quedarse con todo. No me metía en las cosas de Héctor porque él hacía sus papeles y yo confiaba. Dejo todo en manos de la justicia. Lo que sé y puedo probar es que la familia nunca cuidó a Héctor. Estoy indignada", indicó la periodista.

García, fundador del Grupo Crónica, murió el 29 de junio. Tenía 86 años.